TSC Barracuda Erding: Bereit für den Tauchgang

Von: Dieter Priglmeir

Tief im Echinger Weiher: In den kalten und trüben Seen ist es laut TSC-Sprecherin Katy Nürnberg deutlich schwieriger, den Tauchschein zu machen als etwa im warmen und klaren Wasser von Mauritius. © Privat

Zehn Jung-Mitglieder haben heuer erfolgreich ihre Prüfung absolviert.

Erding – Im Wasser kannten sie sich ja jetzt aus, aber dieses „Gebräu aus den Tiefen des Meeres“ war die allerletzte Prüfung für die Jungtaucher des TSC Barracuda Erding. Alles andere hatten Laura Herzog, Jakob Schober, Lennard Nürnberg, Nikolai Eigenseer, Paul und Jakob Böhm, Malina und Emilia Lechner, Noah Herzog und Riccardo Giuffredi schon hinter sich gebracht, weshalb sie nun stolzer Besitzer der German Diver Licence Junior* sind. Alle Teilnehmer hatten die Prüfungen erfolgreich bestanden und dürfen nun bis fünf Meter Tiefe tauchen. Laura Herzog darf sogar bis 18 Meter runter, denn sie hat bereits den Erwachsenenschein absolviert.

Vorausgegangen waren mehrere Theoriestunden, ein Katalog mit 40 Fragen musste beantwortet werden, ehe es erst einmal ins Außenbecken des Erdinger Schwimmbads ging. „Hier wurden Tauchgänge mit voller Ausrüstung und Pflichtteilen absolviert“, berichtet TSC-Sprecherin Kathi Nürnberg.

Die Schüler mussten mit kompletter ABC-Ausrüstung – also Maske, Schnorchel und Flossen – Personen retten. Nicht minder spannend war der Sprung ins Wasser in voller Montur (Neopren, Flasche, Blei, Flossen, Maske) – und das Ganze vom Ein-Meter-Brett.

Ebenso wichtig: der Druckausgleich beim Auf- und Abtauchen. Und da wäre noch das sogenannte Tarieren, also der Ausgleich von Auftrieb und Abtrieb, womit sich der Taucher in der gewünschten Wassertiefe hält. „Erst als jeder alles beherrschte und seine Pflichtstunden im Becken abgeleistet hatte, durften sie ins Freiwasser“, so Nürnberg.

Allerdings nicht in den Kronthaler Weiher, für den der 80 Mitglieder starke TSC zwar eine Taucherlaubnis hat. Dort sei aber laut Nürnberg die Sicht zu schlecht. Deshalb ging es zum Echinger Weiher, der mit seinen 14 Grad doch sehr frisch war. Da seien die Jungtaucher froh um ihren sieben Millimeter starken Neopren-Schutz gewesen, berichtet Nürnberg. „Damit lässt es sich gut 30 Minuten auszuhalten.“

Über die bestandenen Prüfungen freuen sich (l. Bild, hinten, v. l.) Laura Herzog, Dirk Herzog, Christian Krüger, Karl-Heinz Zeiler, Sabine Jakob, Jakob Schober, Michael Mehrer sowie (vorne, v. l.) Lennard Nürnberg, Nikolai Eigenseer, Paul und Jakob Böhm, Malina und Emilia Lechner, Noah Herzog und Riccardo Giuffredi. © privat

Spannend ist der Echinger Weiher, der in Privatbesitz ist, allemal. Nicht umsonst tummeln sich hier Münchner, Landshuter und sonstige Taucher aus der Region. Das als offizieller Tauchweiher ausgewiesene Gewässer beherbergt auf mehreren Ebenen und Plattformen kleine Sehenswürdigkeiten, quasi ein Unterwassermuseum, wo sich auch ein Plastikhai und ein Außerirdischer namens Oscar niedergelassen haben. „Von den vielen unzähligen Fischen ganz abgesehen“, schwärmt Nürnberg.

Und so hatten die Kinder trotz mieser Witterungsverhältnisse (Regen, 15 Grad Außentemperatur) viel Spaß, weil sie ihr Können unter realen Bedingungen unter Beweis stellen konnten. Zudem sorgten Eltern und Trainer mit warmen Getränken und Kuchen für das leibliche Wohl. Vier Trainingseinheiten waren noch nötig, dann hatten jeder seine Tauglichkeit im Freiwasser so verbessert, dass er bereit war für die Tauchertaufe, die am Friedberger See vollzogen wurde.

Nürnberg berichtet: „Jeder hatte noch mal einen 30-minütigen Tauchgang. Dieser war ganz besonders aufregend für die Kinder.“ Meeresgott Neptun habe es sich zwar selbst nicht einrichten können, „aber sein Gehilfe und dessen Handlanger übernahmen den Job“, so Nürnberg schmunzelnd. Feierlich schworen die Tauchneulinge, Meere und Seen zu schützen, immer mit Bedacht und Vorsicht zu tauchen, keinen Wasserlebewesen zu schaden und in ihrer Umgebung zu belassen. Und dann mussten sie das eingangs erwähnte Meeres-Gebräu trinken – das sich letztlich als Spezi herausstellen sollte.

Jungtaucher und Eltern waren glücklich und den vielen Ehrenamtlichen bei den Barracudas dankbar. Nürnberg nannte Trainerin und Vereinschefin Sabine Jakob, „die schon seit Jahren mit den Kindern das Schnorcheltraining jeden Mittwoch im Freibad durchzieht und es erst ermöglicht hat, dass die Kinder ihren Tauchschein machen können“, so Nürnberg. Weitere Helfer waren Jutta Müller, die den Theorieunterricht übernommen hatte, sowie die Trainer im Pool und Freiwasser: Sigi Becker, Christian Krüger, Michael Mehrer, Konni Schley, Dirk Herzog, Jutta Müller, Max Kratzer und Karl-Heinz Zeiler. Letzter stammt vom SC Prinz Eugen München und hat die Ausbildung, um den Kindern die Prüfungen abzunehmen. Die Ausrüstung stellte Tauchsport Mehrer.

Katy Nürnberg bedauert, dass es in Erding kaum eine Möglichkeit gebe, den Tauchsport auszuüben. Den Thenner Weiher dürfe man nur zehnmal im Jahr und nur mit der DLRG Wartenberg zusammen nutzen. Jüngst half der TSC dort, die Badeinsel am Boden zu befestigen. „Die restlichen Seen sind wegen der schlechten Sicht ungeeignet für die Tauchausbildung.“ Das sei schade, schließlich diene das Tauchen dem Schutz des maritimen Lebensraums. Nürnberg: „Es sind Taucher, die in der Ostsee alte Fischernetze vom Meeresboden sammeln oder Müll aus Flüssen und Seen bergen. Und Taucher unterstützten bei Badeunfällen die Rettungskräfte.“