Die Turnierfavoriten und ein krasser Außenseiter triumphieren

Ranglistenturnier: Best-Camper-Cup

Beim Best-Camper-Cup des TC Eschenried wurden heuer zwei Turnierversionen veranstaltet: ein Ranglistenturnier des Deutschen Tennisbundes für Herren und Damen Ü 30 und Ü 35 sowie ein Landkreis-Turnier für Herren und Damen Ü 40.

Eschenried– Turnierleiter Thomas Sauter freute sich über eine große Zahl von Meldungen.

Für das DTB-Turnier waren zwei Konkurrenzen – Herren 30 und Herren 35 – zustandegekommen, mit einigen Spielern aus der deutschen Rangliste, beim LK-Turnier wurden die Konkurrenzen Herren 40 und Damen 50 durchgeführt. Großer Beliebtheit erfreut sich inzwischen eine Mixed-Konkurrenz.

Bei den Herren 30 setzte sich der Turnierfavorit Andreas Dimke vom TSV Altenfurt bis ins Endspiel durch. Seinem Gegner im Endspiel, Arno Weber vom TC Schwaben Augsburg, war es im Halbfinale gelungen, den an Nummer zwei gesetzten Andre Westphal aus dem Rennen zu werfen. Auch im Finale lieferte er sich mit Andreas Dimke tolle Ballwechsel, aber gegen die Sicherheit und das Tempo von Dimke war er letztlich chancenlos. Das 6:2/ 6:0 spiegelt die hochklassige Partie jedoch nicht wider.

Bei den Herren 35 hatte sich mit Peter van Dyck von den Tennisfreunden Grün-Weiß Fürth die Nummer 3 der Setzliste ins Finale gespielt. Sein Gegner: Lokalmatador Matthias Mieslinger. Dieser hatte schon im Viertelfinale einen kräfteraubenden Fight über einen Matchtiebreak für sich entschieden und musste auch im Halbfinale am Vormittag über die volle Distanz gehen. Dass er zwei Stunden später in einem Finale, das sich wieder weit über drei Stunden hinzog, nochmal Paroli bieten konnte, hatte keiner erwartet. Und in der Endphase dieser spannenden Begegnung hatte Matthias Mieslinger sogar zwei Satzbälle, die Peter van Dyck aber souverän abwehrte. Seinen ersten Matchball konnte van Dyck dann zum 6:3/7:6-Erfolg nutzen.

In der Nebenrunde kam es zu einem reinen Eschenrieder Finale. Der Trainer des TC Eschenried, Sven Korsch, traf auf einen seiner Schüler, David Wintersberger. Und fast hätte sich der Schüler gegen den Meister durchgesetzt. Im ersten Satz war Wintersberger ganz nah am Satzgewinn, musste sich aber letztlich der größeren Erfahrung und Nervenstärke seines Trainers beugen.

Im Herren-40-Feld gingen vier Eschenrieder Lokalmatadoren auf LK-Punkte-Jagd, leider überstand im gut besetzten Feld keiner die erste Runde. In der oberen Hälfte konnte sich der an Position 3 gesetzte Ulf Dörwald von MTTC Iphitos München bis ins Endspiel durchkämpfen. In der unteren Hälfte gab es eine Überraschung: Im Endspiel war Ugur Tekes nicht erwartet worden, da er erst mit einer Wildcard in das Starterfeld gelangt war. Und damit nicht genug der Überraschungen: Der ungesetzte Spieler konnte sich in einer einseitigen Partie mit 6:0 und 6:0 das Preisgeld sichern.

Ein Erfolg für den Veranstalter war die Konkurrenz Damen 50. Die Eschenriederin Petra Huber war an Position 1 gesetzt und holte sich ohne Satzverlust den Sieg auch im Endspiel gegen Birgit Neidhardt vom TC Gernlinden. Die Urkunden für die Siege in den Nebenrunden der Herren und Damen konnten sich Markus Kugel vom TC Schliersee und Tanja Voichtleitner vom TC Dachau abholen.

Für die Niederlage in Nebenrundenfinale hielt sich David Wintersberger mit seiner Partnerin Carolin Gärtner in der Mixed-Konkurrenz schadlos. Diese Konkurrenz, in der Spieler aus allen Alters- und Leistungsklassen zu einem Kräftemessen zusammenfinden, ist bei den Teilnehmern sehr beliebt. Ungefährdet zog die eingespielte Eschenrieder Paarung bis ins Endspiel und ließ auch dem topgesetzten Paar Daniel Hahn und Michaela Singer keine Chance.