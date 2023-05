Die nächste Horrorshow: Murnau unterliegt in Neuried 0:3 und verliert Keeper Schwinghammer

Von: Andreas Mayr

Zweimal im Fokus – beim 0:1 sowie bei seiner Verletzung: TSV-Keeper Stefan Schwinghammer. © am

Nach einer schwachen zweiten Hälfte unterliegt der TSV Murnau. Trainer Martin Wagner räumt ein: „Wir taumeln dem Ende entgegen.“

Neuried/Murnau – Wenn man glaubt, schlimmer geht’s nimmer, dann kommt der TSV Murnau mit der nächsten Folge seiner Horrorshow daher. In Neuried verloren die Fußballer 0:3 – und dazu auch den nächsten Torhüter.

Derzeit vergeht wirklich keine Woche ohne fußballerische Grausamkeiten. Diesmal erwischte es Keeper Stefan Schwinghammer. Bei einer Elfmeterparade brach er sich den Finger, fuhr direkt ins Krankenhaus. Die Murnauer standen ohne Keeper da, weil sie zum ersten Mal in dieser Saison keinen Ersatzmann zur Absicherung auf die Bank gepackt hatte. In den konfusen Momenten nach Schwinghammers Verletzung entschied Co-Trainer Benedikt Hausmann, der als Spieler eingetragen war, in den Kasten zu gehen. Die Neurieder nutzten das direkt clever aus und erzielten mit einem Fernschuss das vorentscheidende Tor zum 3:0.

Trainer Martin Wagner war mal wieder der ärmste Tropf am Sportplatz. „Wir taumeln dem Ende entgegen“, hält er nach der nächsten Niederlage fest. Auch nicht besser als vorige Woche sei der Auftritt der Mannschaft gewesen – und schon diese Partie hatte zu den schlechtesten des Bezirksliga-Aufsteigers gehört. Dennoch weist Wagner auf die erste Halbzeit hin. Ganz so viel zu bekritteln gab’s da nicht. Nur die Chancenverwertung stimmte nicht. „Vier riesige vergeben“, moniert der Habacher. Zweimal gar klärten die Neurieder den Ball noch auf der Torlinie. „Uns fehlen Spielglück und Entschlossenheit, dass man so ein Tor erzwingt.“

Was sich nach der Pause abspielte, steht auch symbolisch für die verkorkste Murnauer Rückrunde. Das 0:1 „passt, wie’s zurzeit bei uns läuft“, sagt der Coach. Denys Karmazyn erspähte im Mittelfeld, dass Stefan Schwinghammer weit vor seinem Kasten parkte. Ein Versuch aus irrer Entfernung hüpfte einmal auf – und über den Torhüter ins Netz. „Ein totales Gurkentor“, urteilt Wagner. Auch nicht das erste, das Schwinghammer in dieser Rückserie kassiert hat.

Im Anschluss an das 0:1 sah der Coach „alle Dämme brechen“. Solch eine Einstellung verzeiht er seinen Mannen nicht. Egal wie jung oder angeschlagen sie sein mögen. „Es kann nicht sein, dass wir so auseinanderbrechen“, klagt Wagner. Der Gegentreffer wirkte wie ein Dominostein, der eine ganze Serie zum Fallen brachte. Wenigstens munterte der Gegner anschließend die Murnauer auf, lobte sie für ihre faire Spielweise. Dieses Lob hätte sich Wagner gerne gespart.

Eine Woche hat der TSV noch rumzubringen. „Wir ziehen es durch“, verspricht der Coach. Er hat noch einmal drei Einheiten angesetzt. Am Ende der Woche wie der Saison steht eine kleine Party am Samstagabend, die noch zu einer größeren werden könnte. Falls die Zweite Mannschaft aufsteigt. So oder so sollen alle Kicker aus dem Seniorenbereich gemeinsam feiern. Und schnellstmöglich vergessen, was sich in den vergangenen Wochen in der Bezirksliga abgespielt hat.

