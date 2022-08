Pech für SpVgg Kammerberg: Das bessere Ende hat der Gegner

Knappe Niederlage beim SVN München

Die SpVgg Kammerberg kann stolz auf trotz der Niederlage gegen den SVN München stolz auf seine Leistung sein. Am Ende hatte der SVN aber die höhere Qualität.

Kammerberg – Bis kurz nach der Halbzeitpause hat es so ausgesehen, als könnte die SpVgg Kammerberg beim SVN München punkten. Danach erhöhte Neuperlach, ein Kandidat für den Landesliga-Aufstieg, die Schlagzahl und drehte das Ergebnis. Für die Kammerberger bricht trotz der 2:3-Niederlage die Welt nicht zusammen. „Wir haben sehr gut gespielt. Man muss aber anerkennen, dass die Qualität von Neuperlach ein bisschen höher war“, resümierte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston.

SpVgg Kammerberg: Verschlafener Start in die Partie

Der Start gehörte den Münchnern, die seit der vergangenen Saison vom ehemaligen Echinger Coach Dennis Magro trainiert werden. Der hat zwei Ex-Zebras in seinen Reihen und die prägten die Anfangsphase: Ante Basic brachte den SVN früh in Führung (3.), ehe Luka Topic den Gegner mit einem Eigentor zurück ins Spiel holte (9.). „Es war ein hochwertiges Spiel“, sagte SpVgg-Coach Koston, in dem seine Mannschaft in der 23. Minute den nächsten Treffer erzielte: Alexander Nefzger verwandelte einen Strafstoß, den Marius Cosa erzwungen hatte.

Die Kammerberger durften nach 45 Minuten von drei Punkten träumen. Neuperlachs Trainer Magro – früher auch mal bei der SG Eichenfeld tätig – war offensichtlich nicht zufrieden: Er wechselte in der Pause dreimal. Der Impuls zeigte sofort seine Wirkung. „Die Neuperlacher sind sehr spielstark und haben vor allem im Zentrum eine hohe Qualität“, musste Kammerbergs Koston feststellen.

Der SVN erhöhte den Druck und meldete sich zurück. Lordan Handanovic erzielte mit einem sehenswerten Schlenzer den Ausgleich (51.). Markus Eisgruber, bewahrte die Gäste mit starken Paraden vor dem Rückstand, doch in der 83. Minute war er machtlos beim Abschluss von Maximilian Ahammer. „In der Summer geht das Ergebnis in Ordnung“, so Koston nach intensivem Spiel. sstm