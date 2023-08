Bitter: Murnau kann das Tor nicht erzwingen und verliert auch beim Heimspielauftakt

Tragischer Held: Torhüter Constantin Humpa verschätzte sich beim 0:1. Seine Teamkollegen verpassten es in der Folge, den Fauxpas des Murnauer Keepers gutzumachen, hatten aber genug Chancen dazu. © andreas kögl

Der blutjunge TSV Murnau mit einem Altersschnitt der Startelf von 18,7 Jahren vergibt viele Chancen und muss den Raistinger Routiniers die Punkte überlassen.

Murnau – Auch der Heimauftakt der neuen Saison ist für den TSV Murnau nicht nach Wunsch verlaufen. Nach der 1:2-Niederlage vor einer Woche in Wolfratshausen mussten die Drachen am Samstag dem SV Raisting daheim an der Poschinger-Allee durch ein 0:1 die Punkte überlassen. Noch kein Beinbruch, das bestätigt Trainer Martin Wagner. „Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben ein hohes Tempo gespielt und Raisting schon auch vor Probleme gestellt. Auch wenn das nach zwei Niederlagen jetzt vielleicht blöd klingt, ich war mit unserem Auftritt durchaus zufrieden.“

Nicht außer Acht lassen sollte man, dass dem TSV immer noch wichtige Schlüsselspieler fehlen. Das zeigte sich an einer Statistik deutlich: dem Altersschnitt. Auf 18,7 Jahre kamen die Murnauer, da wie im Vorfeld angekündigt Lucas Pfefferle Kapitän Manuel Diemb (Muskelfaserriss) ersetzte und zudem Fabian Erhard für Josef Niklas ins Team rutschte. Dafür lieferten die Murnauer einen großen Kampf gegen die deutlich älteren und erfahreneren Gäste, ließen sich nicht den Schneid abkaufen.

Rund zehn Minuten brauchten die TSV-Kicker allerdings, um sich ein wenig freizuschwimmen. Raisting hatte aggressiv begonnen, dann fing sich Murnau und erspielte sich mehr Akzente. Immer wieder versuchte der TSV, das Spiel breit zu machen, setzte die Außen in Szene. Aus so einer Situation ergab sich auch die erste gute Möglichkeit: Phillip Mühlbauer flankte, der Ball landete bei Tadeus Henn, dessen Versuch aber einen halben Meter zu hoch angesetzt war. Erhard war es später, der die Murnauer Zuschauer schon kurz vom Torjubel träumen ließ, doch bekam er bei seinem Kopfball nicht genug Druck drauf, so war der Ball sichere Beute von Schlussmann Urban Schaidhauf. Noch vor dem Seitenwechsel stand sein Gegenüber Fabio Grund im Mittelpunkt. Der Keeper wollte einen Ball abfangen, mehrere Spieler stiegen hoch, dann bekam er den Ellbogen eines Gegenspielers ins Gesicht. Bis zur Pause hielt er noch durch, danach aber musste Constantin Humpa ran. „Fabio hat in der Kabine darüber geklagt, dass er auf einem Auge nur noch verschwommen sieht“, sagt Wagner. „Da machte ein Weiterspielen keinen Sinn mehr.“

Für den Ersatzmann wurde es ein Nachmittag, an den er bestimmt nicht mehr allzu oft zurückdenken wird. Bei einem weiten hohen Ball in den Strafraum eilte er heraus, verschätze sich aber. Die Flanke wurde immer länger, und so kam Raistings Benedikt Multerer als Erster mit dem Kopf an den Ball, der anschließend ungehindert ins verwaiste TSV-Tor flog.

Den Fauxpas hätten die Kollegen für den Torhüter aber gutmachen können. Diesmal zielte Henn besser, aber noch nicht genau genug, der Ball traf die Querlatte. Einige brenzlige Aktionen im Raistinger Strafraum ergaben sich noch, doch aus dem Gewühle waren stets die Gäste in der Lage, sich notdürftig zu befreien. Auch der eingewechselte Konstantin Ott bekam eine gute Chance, blieb aber erfolglos. „Vielleicht fehlt uns aktuell ein wenig die Gier im letzten Moment“, bilanziert Wagner. „Wir müssen versuchen, das Tor zu erzwingen.“

ANDREAS KÖGL