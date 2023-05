Viele Volltreffer zum Auftakt

Von: Peter Stadler

Gold mit dem Luftgewehr holten sich (v .l.) Benno Waxenberger, Josef Mutlitz und Hubert Dallinger. © Gabriele Gams

Bereits zum Auftakt konnten sich die Schützen aus dem Gau Dorfen über gute Leistungen und erstklassige Platzierungen bei den oberbayerischen Meisterschaften in Hochbrück freuen.

Hochbrück – Den Start machten die Schützen des SV Isental Lengdorf, Hubert Dallinger, Benno Waxenberger und Josef Mutlitz, die sich am ersten Tag der Bezirksmeisterschaften mit dem Luftgewehr und 1145,9 Ringen den Titel holen konnten. Um den „Alten Herren“ in nichts nachzustehen strengten sich anschließend Gerhard Obermaier, Reiner Deyerer und Klaus Waxenberger, ebenfalls vom SV Isental Lengdorf, in der Klasse Herren III besonders an und konnten sich mit 1168,8 und einem knappen Vorsprung von 1,1 Ringen ebenfalls den Oberbayern-Titel in ihrer Klasse sichern. Für Waxenberger war es ein besonderes Ereignis, da es sein erster Podestplatz bei Bezirksmeisterschaften ist.

Bei den Herren I siegte die Mannschaft mit Maxi Dallinger (420,9 R.; zugleich Sieg im Einzel), Stefan Obermaier (412,1 R., 3. Platz) und Florian Obermaier mit 1286,8 Ringen.

Tags darauf folgte dann der Titel in der Disziplin KK - 50m stehend mit den Schützen Kerstin Fahl, Florian Obermaier und Maxi Dallinger, die auf 843 Ringe kamen. Zusätzlich holte sich Maxi Dallinger hier noch den Einzel-Titel mit 292 Ringen. Kerstin Fahl wurde in dieser gemischten Klasse Zweite (287 R.).

Der dritte Rang in der Teamwertung ging an die 2. Mannschaft aus Lengdorf mit Sophie Heiß, Marie-Christin Thurner und Stefan Obermaier mit 826 Ringen. Einen Podestplatz erreichten die Wurfscheibenschützen des WTC Taufkirchen, sie wurden mit 169 Scheiben Vizemeister in der Besetzung Norbert Do Santos, Hans Seisenberger und Richard Hiermann, der zugleich mit 59 Scheiben auch im Einzel Vizemeister wurde. Bronze holte sich Roland Empl bei den Herren II mit 58 Scheiben.

Silber gab’s für die Wurfscheibenschützen (v. l.) Richard Hiermann, Norbert Dos Santos und Johann Seisenberger. © Gabriele Gams

Am dritten Tag der Meisterschaften ging der Goldregen für die Schützen aus dem Gau Dorfen munter weiter. Die Herrenmannschaft I aus Lengdorf mit Maxi Dallinger, Stefan Obermaier und Florian Obermaier holte Gold im KK - 3x20 mit 1681 Ringen, und mit 582 Ringen wurde Maxi Dallinger auch Erster im Einzel.

Weitere Platzierungen unter den ersten Zehn:7. Platz, KK-2x20 HI, Igor Thomas (Lengdorf), 551 R.; 5. Platz, KK 3x20 HIII, Gerhard Obermaier (Lengdorf), 537 R.; 5. Platz KK-Auflage, Ramona Spitzenberger (Altschützen Dorfen), 249 R.; 4. Platz, KK-Liegend, Alexander Obermaier (Lengdorf), 557 R.; 9. Platz Luftpistole Schüler w., Eva Greimel (Rimbachquelle Hofgiebing), 163 R.; 9. Platz, GK Sportpistole 9mm, Igor Kalinic (PSV Erding), 344 R; 4. Platz, Sportpistole 45 ACP gemischt II, Markus Rybar (VUS Lengdorf), 350 R. und 8. Platz; Sportpistole 45 ACP gemischt III, Max Gantner (Altschützen Taufkirchen), 361 R.

