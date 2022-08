BFV will Sport-Lockdown verhindern - Präsident Christoph Kern appelliert an Politik

Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. © BFV/Getty Images

Auch der Fußball bleibt von der Pandemie und der Energiekrise weiter nicht verschont. BFV-Präsident Kern will aber einen weiteren Lockdown verhindern.

Landkreis – Der bevorstehende Corona-Herbst, dazu die drohenden erheblichen wirtschaftlichen Belastungen für die bayerischen Fußballvereine angesichts der Energiekrise: Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV), traf sich am Rande der European Championships in München mit Bayerns Sportminister Joachim Herrmann, um über die dringlichen Probleme für den Amateurfußball im Freistaat zu sprechen und gemeinsame Lösungen auf den Weg zu bringen.

„Entscheidend ist, dass wir als größter Sportfachverband von Anbeginn mit am Tisch sitzen, um die Problemstellungen offen anzusprechen und einen Prozess anzustoßen, der am Ende zu spürbaren Entlastungen führt. Das ist unser Ziel“, wird Kern in einer Pressemitteilung nach dem rund einstündigen Treffen im Olympiapark zitiert, an dem mit Jörg Ammon auch der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher sowie die Vorsitzende der BLSV-Geschäftsführung, Susanne Burger, teilgenommen hatten.

Ende der Pandemie oder doch nur eine Verschnaufpause? Eine Frage, auf die es aktuell keine Antwort gebe – dennoch ist für den BFV mit seinen rund 1,6 Millionen Mitgliedern in mehr als 4500 Vereinen klar, dass eine neuerliche Schließung der Sportanlagen nicht infrage kommt. „Wir waren und sind ein verlässlicher Partner der Politik“, sagte Kern beim Treffen mit dem Staatsminister: „Ein Lockdown für den Breitensport darf sich keinesfalls wiederholen – dafür sprechen die Erkenntnisse aus mehr als zwei Jahren im verantwortungsbewussten Umgang der Amateurfußballerinnen und -fußballer mit dem Virus.“

Alle wüssten, welch gesellschaftlicher Schaden aus Bewegungsmangel entstehe und was er gerade für die Psyche der Kleinsten bedeute. „Von daher kann es aus unserer Sicht auch nicht sein, dass die viel diskutierten Probleme auf dem Energiemarkt jetzt auch noch zulasten des Breitensports gehen“, so Kern weiter. „Das gilt es zu verhindern, unsere Vereine brauchen politische Unterstützung.“

Dabei verfolge der organisierte Sport auch jetzt eine klare, von Konstruktivität geprägte Linie. „Wir alle reden täglich über die horrenden auf uns zukommenden Energiepreissteigerungen – das trifft auch unsere Vereine. Hier kann ein Flurschaden nur dann verhindert werden, wenn die Politik die richtigen Weichen stellt“, sagte Kern nach dem Treffen. „Das böse Erwachen wird bei unseren Vereinen erst in ein paar Monaten greifbar, wenn die Energierechnungen tatsächlich in den Briefkästen landen – deshalb gilt es jetzt, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.“

Es gehe auch darum, dass die Vereine gestärkt aus der schwierigen Situation mit Corona und dem Energiewandel hervorgingen. „Dazu braucht es mit Weitsicht angelegte Förderprogramme für innovativen Sportstättenbau und energieeffiziente Sanierungen“, so Kern. (mm)