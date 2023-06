Europas Elite trifft sich am Kronthaler Weiher

Von: Bernd Heinzinger

Alles liegt bereit: Von morgen an wird in und rund um den Kronthaler Weiher die EM im Biathle, Triathle und LaserRun ausgetragen. © Philipp Jander

Vier Tage lang gibt es in Erding sportliche Höchstleistungen europäischer Spitzenklasse zu bewundern.

Erding – Wenn sich die Teilnehmer am morgigen Donnerstag um 9 Uhr zum Einmarsch der Nationen zusammenstellen, ist das der Auftakt für die kontinentalen Titelkämpfe im Biathle, Triathle und LaserRun am Kronthaler Weiher.

Die Organisatoren vom Team Oberpfalz erwarten dazu rund 600 Teilnehmer aus insgesamt 25 Nationen, und mit Markus Kalb besitzt auch ein Erdinger große Medaillenchancen. Die Europameisterschaften dieser in der Öffentlichkeit nicht allgegenwärtigen Disziplinen gibt es bereits seit vielen Jahren, verrät Orga-Chef Pierre Jander: „Vor drei Jahren kam dann auch noch der LaserRun hinzu, und wir sind überzeugt davon, dass es hervorragende Titelkämpfe werden.“

Nachdem der Europäische Verband für Modernen Fünfkampf – dazu gehören die drei Wettkampfarten – die Oberpfälzer mit der Ausrichtung beauftragt hatte, startete man schnell mit der Suche nach einem geeigneten Austragungsort. In Erding habe es laut Jander bereits vor vielen Jahren einen vergleichbaren Wettkampf gegeben, damals ausgerichtet vom TSV: „Davon hörten wir und fanden am Kronthaler Weiher optimale Voraussetzungen vor.“ Auch die unmittelbare Nähe zum Flughafen München spielte bei der Entscheidung eine wichtige Rolle.

Worum geht es nun genau in diesen Wettbewerben? Triathle setzt sich aus drei verschiedenen Komponenten zusammen: Schießen mit der Laserpistole, Schwimmen und Laufen. Auf der mehrfach zu absolvierenden 600-Meter-Runde müssen die Teilnehmer dabei die Kräfte so weit einteilen, dass sie noch genügend Luft fürs ruhige Schießen besitzen.

Beim Biathle laufen die Teilnehmer zunächst, schwimmen dann eine Runde und laufen abschließend Richtung Ziel. Die Streckenlänge beträgt dabei je nach Alter zwischen 200–50–200 Meter und 1600–200–1600 Meter. Dazu kommt noch der neue LaserRun. Hier entfällt im Vergleich zum Triathle das Schwimmen.

Die Organisatoren erwarten spannende Wettkämpfe, wobei es für Lokalmatador Kalb bereits am ersten Tag ernst wird. Da stehen die Biathle-Einzelwettbewerbe auf dem Programm, und der vom Triathlon stammende 44-Jährige will ganz nach oben aufs Podest. Neben dem Schwimmen durch den Kronthaler Weiher geht es für ihn und seine Mitstreiter auf die Lauftrecke in Richtung DAV-Turm.

Am Samstag stehen die Einzelwettbewerbe im Triathle, am Sonntag im LaserRun auf dem Programm. Der Freitag bietet die verschiedenen Teamentscheidungen. Generell hätten viele deutsche Athleten gute Medaillenchancen, sagt Jander. Mit rund 140 Athleten starten aus dem Ausrichtungsland die zweitmeisten Teilnehmer. Das zahlenmäßig stärkste Land ist allerdings Großbritannien mit 188 Vertretern: „Von dort kommen auch die meisten Favoriten“, weiß der Oberpfälzer Organisationsleiter.

Der Zeitplan an den vier Tagen sei sehr eng gestrickt, führt Jander weiter aus, denn: „Normalerweise fahren rund 300 Athleten zu den Europameisterschaften, jetzt haben wir fast das Doppelte am Start.“ Vielleicht lag dies daran, dass Erding beziehungsweise Bayern „einfach so schön ist“, meint er lachend. Vielmehr könnte aber auch der Grund darin liegen, dass nach Corona alle heiß darauf sind, sich endlich wieder miteinander zu messen. Die EM verbindet dabei durchaus die unterschiedlichsten Generationen.

Nach der Startzeremonie sind am Donnerstag um 10 Uhr erst einmal die Jüngsten bei den U9-Wettbewerben männlich und weiblich im Biathle an der Reihe. Bis zu 70 Jahre plus lautet anschließend die Altersstruktur der verschiedenen Läufe. Jander betont abschließend: „Wir freuen uns auf die Meisterschaften, und dank unseres starken Helferteams werden es sicher vier tolle Tage.“ Dabei hofft man natürlich auf möglichst viele Zuschauer.

Im Stadtgebiet werde es zu keinerlei Einschränken kommen, erklärt die Stadt Erding auf Nachfrage. Lediglich am Kronthaler Weiher „im Bereich um den Kletterturm und auf einem Teil der Liegewiese“, teilt Pressesprecher Christian Wanninger mit. Der Badebetrieb sollte also weitgehend ungestört funktionieren.

Zeitplan

Donnerstag, 29. Juni: 9 Uhr Eröffnungszeremonie, 9.30 bis 17 Uhr Biathle Einzelwettbewerbe; Freitag, 30. Juni: 8 bis 21 Uhr Mixed- und Teamwettbewerbe Biathle, Triathle und LaserRun; Samstag, 1. Juli: 7 bis 17.20 Uhr Triathle Einzelwettbewerbe; Sonntag, 2. Juli: 7 bis 19 Uhr LaserRun Einzelwettbewerbe.