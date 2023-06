Simon Zachenhuber holt auf einen Schlag zwei Gürtel

Von: Markus Schwarzkugler

Hoch die Gürtel! Groß war die Freude im Lager von Simon Zachenhuber nach dessen bislang wichtigstem Kampf seiner Karriere. Mit Zachenhuber jubeln in der Rostocker Stadthalle (v. l.) Manager Klaus Kärcher, Trainer Conny Mittermeier, Cutman Markus Schwer, 3. Sekundant Philip Pop und Promoter Axel Plaß. © IMAGO/Torsten Helmke

Aus einem überglücklichen Simon Zachenhuber sprudelte es Samstagnacht nur so heraus: „Jetzt bin ich da, wo ich immer hinwollte, als ich vor fünf Jahren angefangen habe: in der Weltspitze.“ In der Rostocker Stadthalle hatte er sich gerade zum doppelten Europameister gekrönt.

Reisen/Rostock – Nach Abbruch bei 2:26 Minuten in Runde fünf gegen den Armenier Armen Yepremyan war klar, wer sich die beiden Prachtstücke, die Gürtel für den WBA Continental Europe Title und den IBF Europe Title im Super-Mittelgewicht bis 76,2 Kilo, umschnallen durfte. Für den 25-jährigen Reisener (Gemeinde Eitting) könnte es der erste größere Schritt auf dem Weg zu einer großen Boxkarriere gewesen sein. Es war sein 21. Sieg im 21. Profikampf.

Zachenhuber musste sich lange gedulden, sein Kampf – der drittletzte des Abends – begann erst gegen 23.30 Uhr. Und der Armenier Yepremyan, 38 Jahre alt und „The Gorilla“ genannt, ging es vor rund 3500 Zuschauern gegen „Matador“ Zachenhuber recht forsch an. Der 13 Jahre Jüngere wirkte in der Frühphase des Kampfes vorsichtig, besser wurde es in Runde zwei, ab der dritten wurde langsam klar, wer das Rennen machen würde. Zachenhuber stellte seinen Kontrahenten nun auch mal in den Seilen, und dann folgte eben die entscheidende fünfte Runde, in der Zachenhuber, so der Kommentator, einen „Schlaghagel“ auf Yepremyan niederließ. Es war ein Niederschlag wie aus dem Nichts, der Ringrichter brach den Kampf ab.

Einen packenden Kampf hatte Zachenhuber zuvor gegen den Armenier Armen Yepremyan hingelegt. In Runde fünf ging dieser zu Boden, woraufhin der Kampf abgebrochen wurde. © IMAGO/Torsten Helmke

„Es war zaach, der war erfahren und nicht schlecht“, sagte Zachenhuber am Tag danach im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ein bisserl habe ich schon gebraucht, um in meinen Rhythmus zu finden. Aber mit meinem kurzen, rechten Haken habe ich ihn dann ganz trocken erwischt.“ Auch davon, dass es arg spät in den Ring ging, ließ sich Zachenhuber letztlich nicht beeindrucken. „Es hat sich alles verzögert, um 20 Uhr war ich eigentlich schon getapet“, erzählte er.

Das Überraschende der entscheidenden Szene: Zachenhuber ist eigentlich Rechtsausleger, soll heißen, die linke Klebe ist normalerweise seine Waffe. Doch der Schlag, der den „Gorilla“ erlegen sollte, war eine Rechte, die brutal in den Kinnwinkel des Armeniers krachte. Einen Moment hatte Yepremyan den Weg für Zachenhuber offen gelassen, und der bestrafte das gnadenlos, zumal er sich mit zunehmender Kampfdauer seine größere Kondition zunutzen gemacht hatte.

Wenig später riss der Senkrechtstarter schon die beiden Gürtel jubelnd und erleichtert in die Höhe. „Danke Rostock, ihr seid’s ein Megapublikum“, rief er ins Mikro, bevor er zu einigen Dankesworten ausholte. Kurzum: Sie gingen in Richtung all seiner Unterstützer, darunter sein wieder einmal mitgereister Fanclub, die „Zachenhuber Matadors“, und natürlich Trainer Conny Mittermeier. „Ich könnte ihn auch Maschinenbauer nennen“, flaxte der frischgebackene Doppel-Europameister in gewohnt spitzbübischer Manier in Richtung seines Coaches, nachdem er zuvor auf seinen „stählernen Körper“ angesprochen worden war.

Die ganze harte Arbeit zahle sich nun endlich aus, meinte Zachenhuber überglücklich. „Ich hoffe, ich rücke in IBF und WBA vor in die Top 15. Jetzt geht’s nur noch weiter nach oben.“ Ob er vielleicht sogar schon die Nummer eins der unabhängigen Weltrangliste im Blick hat? Ja, hat er definitiv. Mit festentschlossenem Blick meinte Zachenhuber auf diese Frage: „Trainiere, bis Idole zu Gegnern werden. Das ist mein täglicher Motivationsspruch.“

Wurde eigentlich noch groß gefeiert nach dem Triumph? Dazu meinte Zachenhuber schmunzelnd: „Wir sind um 2 Uhr erst ins Hotel, sind unten zusammengehockt, aber waren schon alle recht müde. Die Feier wird nachgeholt, wenn ich den nächsten Tagen heimkomme, um Familie und Freunde zu besuchen.“

Ob Yepremyan sein bisher härtester Gegner war? Insgesamt wahrscheinlich schon, meinte Zachenhuber. „Aber das ist schwierig, weil ich mich ja selbst verbessert habe und auch meine Gegner stärker geworden sind. Ab Runde vier habe ich mich aber sicherer gefühlt und angefangen, aufzudrehen.“ Der Kampf habe ihm jedenfalls gezeigt, dass er weiter hart an sich arbeiten müsse. Und das wird Simon Zachenhuber auch, seine künftigen Kontrahenten dürfen sich schon mal warm anziehen.