Primoz Gricar: Bronze bei der Europameisterschaft

Von: Nick Scheder

Teilen

Schnell am Drachen: Primoz Gricar (re.) mit Team-Chefin Ragina Glas (beide vom LSV Greiling). © Privat

Greilinger Primoz Gricar Dritter bei EM

Sigillo/Greiling – Starke Flüge für Primoz Gricar: Der 47-Jährige vom LSV Greiling holte sich bei den Europameisterschaften im Drachenfliegen (FAI* Klasse 1) den dritten Platz hinter dem mehrmaligen Weltmeister Alex Ploner und Christian Ciech aus Italien. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde es der Vize-Titel. Gricar: „Die Konkurrenz im Gastgeberland war groß. Hier vorne mitzufliegen, war nicht einfach. Ich bin sehr glücklich, dass ich Bronze gewonnen habe.“

Bronze bei der Europameisterschaft

Der Wettkampf der Lüfte fand in Sigillo in Umbrien/Italien mitten im Appenin-Gebirge statt. Am Start waren 93 Teilnehmer aus 20 Nationen. An neun Wertungstagen galt es, Flüge bis zu 200 km möglichst schnell zu absolvieren.

Im Team waren neben Gricar Gerd Dönhuber (Ruhpolding/Bayern), Oliver Salewski (Otterfing/Bayern), Roland Wöhrle (Gutach/Baden-Württemberg), Jörg Bajewski (Warstein/NRW) und Marco Gröbner (Wiehl/NRW) nominiert. Teamchefin Regina Glas (LSV Greiling, aus Piesenkam) betreute die Mannschaft.

Plötzlich knapp hinter dem mehrfachen Weltmeister

Nach den ersten beiden Wettkampftagen lag Deutschland auf Rang drei mit Flügen vom Tre Pizzi und Monte Cucco. Werkspilot Gricar fand sich auf dem zweiten Platz in der Einzelwertung hinter Weltmeister Ploner wieder. Dann mischte viel Nordwind die Luft kräftig durch und brachte den Piloten turbulente Bedingungen. Kein Problem jedoch für Gricar, der regelmäßig und schnell ins Ziel flog.

Der vierte Wettkampftag sollte ein „Hammertag“ werden. Extrem gute Streckenflugbedingungen mit speziellen Konvergenzlinien veranlassten das Task-Komittee, eine Rekordaufgabe zu stellen: einen Flug über 201 Kilometer in die hohen Berge des Nationalparks Monte Sibillini und zurück zum Landeplatz in Sigillo. Soweit wurde noch nie bei einer EM geflogen. Gricar zeigte taktisches Geschick, flog der Konkurrenz voraus und überquerte als Erster die Ziellinie, verkürzte seinen Rückstand auf Ploner. „Spätestens da habe ich mir Hoffnungen auf eine Medaille gemacht, zwischendurch habe ich sogar auf den Titel geschielt.“ Auch die Teamkollegen waren erfolgreich, Deutschland überholte die Tschechen und lag hinter Italien auf Rang zwei.

Mit mehr als 100 Sachen unter den Wolken dahingebrettert

Dann aber verpatzte Gricar zwei Tage mit den Rängen 18 und 28 und fiel auf den Platz vier, kehrte aber im achten Durchgang wieder auf drei zurück, und es wurde spannend. Rang eins und zwei waren außer Reichweite, aber hinter dem Greilinger Piloten lauerten Konkurrenten aus England, Tschechien und Italien. 187 Kilometer Flugstrecke standen an. Gricar heizte mit seinem Drachen mit teils mehr als 100 Stundenkilometern unter der Wolkenstraße entlang und beendete die Aufgabe mit einem Schnitt von 67 km/h in 2:44 Stunden als Erster. „Da habe ich alle paniert“, ruft er freudig nach gelungener Landung. Mit dem Sieg sichert er sich Bronze. „Dass wir im Team Silber geholt haben, freut mich besonders.“ NICK SCHEDER