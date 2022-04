TSV Buchbach will „endlich die 40-Punkte-Marke“ erreichen

TSV Buchbach vor dem Spiel gegen Heimstetten. © IMAGO/Mladen Lackovic

Die Buchbacher unter der Regie von Bichlmaier und Thallinger gastieren heute um 18 Uhr beim TSV Rain und möchten die Serie von acht sieglosen Spielen beenden.

Buchbach – „Ich denke, dass es psychologisch schon mal ein Vorteil wäre, wenn zumindest endlich die 40-Punkte-Marke fallen würde“, sagt Bichlmaier. Das wäre der Fall gewesen, hätten sich die Buchbacher am Freitag nicht in der 94. Minute noch das 1:1 gegen Memmingen eingefangen. „Wir haben ja in weiten Teilen recht ordentlich gespielt, haben dann aber nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und dürfen das Tor einfach nicht mehr kassieren“, so Bichlmaier.

Der heutige Gegner ist nicht mehr mit der Mannschaft der Vorrunde zu vergleichen. Bichlmaier: „Rain hat sich im Winter gut verstärkt, hat gerade auch im Angriff immer Optionen auf der Bank. Das ist eine solide Regionalliga-Mannschaft, die freilich noch um den Klassenerhalt kämpft.“

Kapitän Petrovic fehlt zusätzlich gesperrt - Sassmann und Mattera wieder zurück

Sicherlich ein Nachteil für die Buchbacher ist, dass Kapitän Aleksandro Petrovic heute in Rain eine Gelbsperre abbüßen muss, aber Bichlmaier ist trotzdem zuversichtlich: „Vielleicht klappt es ja ausgerechnet mal ohne Ali, da müssen eben andere Leute mehr Verantwortung übernommen.“ Dass mit Daniel Muteba ein weiterer Zentrumsspieler noch einige Wochen wegen Long-Covid ausfallen wird, macht die Sache nicht leichter, Abwehrrecke Lukas Winterling kommt ohnehin erst zur neuen Saison zurück. Immerhin ist Moritz Sassmann nach Gelbsperre und leichter Bänderverletzung wieder dabei. Tobias Steer hat bei seinem Startelf-Debüt gegen Memmingen 80 Minuten durchgehalten, und Manuel Mattera ist in auch wieder eine Option. Erfreulich auch, dass sich Chris Steinleitner nach seiner Herzmuskelentzündung auf dem Weg der Besserung befindet und bereits Teile des Trainingsprogramms absolvieren kann. (buc) TIPP: 1:1

TSV-Kader:

D. Maus, A. Steer; Bahar, Rosenzweig, M. Spitzer, Orth, Leberfinger, Prenninger, Breuer, T. Maus; Brucia, Sassmann, A. Spitzer, Thaler, Mattera; Sztaf, Sehorz, T. Steer.