SV Bad Heilbrunn: Chancentod bestraft

Von: Nick Scheder

Selbst in der Hand gehabt: Ein Sieg gegen Ichenhausen wäre für die Heilbrunner um Anton Pappritz (Mitte) und Felix Gellner (2. v. re.) drin gewesen. Doch ihre Druckphase endete mit einem Tor für die Gäste. © Ewald Scheitterer

Druckphase endet mit Gegentor: SV Heilbrunn verpasst Sieg gegen Ichenhausen und verliert mit 1:2.

Bad Heilbrunn – Es ist schwierig, die Niederlage an einem Spieler festzumachen. Noch dazu an einem guten. Und doch war der leichtfertige Umgang mit besten Chancen symptomatisch für das 1:2 der Heilbrunner Landesliga-Fußballer gegen Ichenhausen: Sie machten beim Stand von 1:1 mächtig Druck, das Spiel ging in dieser Phase fast ausschließlich auf das Tor des Tabellenvierten. Maximilian Schnitzlbaumer bekam die Kugel auf links und machte bis kurz vor dem Tor alles richtig: Er tankte sich durch die Abwehr, drang bis auf fünf Meter vor den Kasten von Liridon Rrecaj vor. Dann spielte er quer. Ichenhausen klärte vor dem heranrauschenden Max Lechner. Im Anschluss fiel das 1:2 nach einer Ecke durch den völlig allein gelassenen Waldemar Schaab.

Chancentod bestraft

Die Entscheidung, weil den Heilbrunner der Kräfteverschleiß anzumerken war und sie nach vorne nichts mehr zustande brachten. Für Walter Lang war die vergebene Großchance zum Abschluss der Druckphase die spielentscheidende Szene. „Warum muss ich fünf Meter vor dem Tor noch einmal querlegen? Wenn ich den nicht mache, dann reicht es halt am Ende vielleicht für uns einfach nicht für die Landesliga“, sagt der Heilbrunner Trainer frustriert. Der ganze Spieltag lief nicht gut für sein Team, das durch die Niederlage bei gleichzeitigem überraschenden Neuburger Sieg gegen Mering auf Rang 16 abrutschte – punktgleich mit Memmingen II, das durch den Sieg gegen Geretsried Boden gutmachte.

Torwart immer öfter gefordert

Am ärgerlichsten für Lang: Heilbrunn hatte es selbst in der Hand. „Wir hätten das Spiel gewinnen können.“ Zwar fanden sie wie schon gegen Aystetten zunächst nicht richtig ins Spiel. Mussten bald auf Thomas Pföderl verzichten, der beim Aufwärmen umgeknickt war. Sie hatten wenige Möglichkeiten, die besten noch Max Lechner, der erst frei über das Tor und später nach Doppelpass mit Anton Krinner am Kreuzeck vorbeischoss. HSV-Keeper Christoph Hüttl, der gegen Ajhmet Cam den entscheidenden Schritt schneller war und später Glanzparaden auspackte, musste immer öfter eingreifen. Doch eine schöne Flanke von Cam verwertete Julian Riederle zur 1:0-Führung der Gäste.

Besser nach Umstellung auf Dreierkette

Ähnlich wie am Mittwoch gegen das Schlusslicht kamen die Heilbrunner nach der Pause nach Dreifachwechsel und Umstellung auf Dreierkette besser ins Spiel. Erst köpfelte der eingewechselte Felix Gellner an die Latte, dann scheiterte Krinner am Torwart. Florian Kapfhammer, nach langer Verletzungspause schon wieder fast der Alte, räumte hinten alles ab und köpfte nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich.

Spielentscheidende Szene

Jetzt bestimmte Heilbrunn das Spiel, hatte beste Chancen, bis zu Schnitzlbaumers zu uneigennützigem Abspiel. Im Gegenzug das 1:2 – nach einer Ecke. „Ich weiß nicht, wann wir das letzte Tor nach einer Ecke bekommen haben“, schimpft Lang über die falsche Zuordnung bei Schaabs Kopfball. „Ist lange her.“ Ansonsten ließ die Heilbrunner Defensive wenig anbrennen. Es folgten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Doch im Grunde war die Partie entschieden, meint Lang. „Wir haben zu oft in dieser Saison Punkte liegen lassen, weil wir die Tore nicht machen“, sagt der HSV-Coach. „Die Punkte werden uns am Ende fehlen.“

SV Bad Heilbrunn - SC Ichenhausen 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (43.) Riederle, 1:1 (54.) Kapfhammer, 1:2 (67.) Schaab, – Schiedsrichter: Michel Stölpe ( TSV Aitrang), – Zuschauer: 275.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Auer, Mertens (46. A. Specker), Kapfhammer, Tiedt (46. Gellner), – A. Pappritz, Pföderl (12. Fl. Schnitzlbaumer), – M. Schnitzlbaumer, B. Specker (46. M. Pappritz), Krinner, – Lechner.