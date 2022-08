Chris Hahn ist erstmals die Nummer eins in Deutschland

PADEL-TENNIS

Lange hat Chris Hahn auf diesen Coup hingearbeitet: Nun ist der Padel-Crack aus Geretsried die Nummer eins in Deutschland.

Geretsried – „Ich bin seit Montag die Nummer eins in der deutschen Rangliste“, jubelt Chris Hahn. Der 31-jährige Geretsrieder spielt beim in Geretsried beheimateten STC Oberland Padel-Tennis, eine Mischung aus Squash und Tennis. Allerdings wird Padel im Gegensatz zu Tennis nur im Doppel gespielt. Hahns Doppelpartner, der Italiener Francesco Picco, der ebenfalls für das STC spielt, belegt in der Rangliste Platz drei.

Ehemalige Nr. 1 Lindmeyer im Finale besiegt

Wochenlang hatte der Geretsrieder auf der Lauer gelegen, um den Nationalspieler und Deutschen Meister Johannes Lindmeyer (TC Weiden/Köln) endlich von der Spitze zu verdrängen – nun hat er den Rivalen um gute 200 Punkte überflügelt. Ausschlaggebend war der Sieg beim topbesetzten Turnier in Karlsruhe, wo das Geretsrieder Team Lindmeyer und dessen Partner besiegte.

In Deutschland fristet Padel-Tennis ein vergleichsweise bescheidenes Dasein, in Spanien und Südamerika hingegen ist es Sportart Nummer zwei hinter Fußball. Doch Hahn ist sich sicher, dass diese schnelle und vor allem schnell erlernbare Sportart in der Bundesrepublik boomen wird. In Braunschweig hat vor Kurzem ein Center mit sechs Courts eröffnet, in Hamburg sogar eines mit 16 Spielflächen.

Vermutlich hält der Höhenflug nur eine Woche an

Vermutlich wird Hahns Höhenflug nicht lange andauern, denn der Geretsrieder macht gerade Urlaub, während in Norddeutschland am kommenden Wochenende zwei größere Turniere ausgetragen werden, die allesamt in die deutsche Rangliste einfließen. „Da werden meine Konkurrenten so kurz vor der Europameisterschafts-Quali alle spielen, um zu trainieren“, vermutet Hahn, der selbst pausieren wird. „Immerhin ist es ein besonderer Moment, und ich werde definitiv weiter daran arbeiten, um den Spitzenplatz wieder einzunehmen.“

Zehn Tage ruht nun das Racket, doch davor ließ es Hahn noch einmal so richtig krachen. Am vergangenen Wochenende durfte er in Barcelona mit dem deutschen Nationaltrainer Juan Aldey und dem erweiterten deutschen Nationalkader in Aldeys Akademie trainieren. Ebenfalls dabei waren eine Reihe Top-Spieler und Top-Spielerinnen aus der World Padel Tour. „Das war eine unfassbare Erfahrung“, schwärmt der Geretsrieder Padel-Crack. „Hoffentlich werden solche Trainings häufiger stattfinden.“

Hahn hofft auf Nominierung für Nationalmannschaft

Der deutsche Nationalkader besteht aus acht Spielern, sechs davon werden Ende September im englischen Derby die drei Doppel spielen, die sich für die Europameisterschaft 2023 qualifizieren sollen. Auf eine baldige Nominierung für die Nationalmannschaft hofft auch Hahn. „Ab dem neuen Jahr werden sich laut Trainer einige Veränderungen ergeben. Dann hoffe ich, dass ich da reinschlüpfen darf.“

Ein unglaublicher sportlicher Werdegang, denn bis vor vier Jahren hat Chris Hahn noch für den TC Wolfratshausen in der Regionalliga gespielt. Inzwischen hat er den Tennis- komplett gegen den Padel-Schläger eingetauscht und spielt bei den Herren des STC Oberland. Seitdem gibt es im Geretsrieder Tennis- und Soccerland, in dem er als Geschäftsführer tätig ist, vier Plätze für Padel, zwei innen, zwei außen.

Das nächste große Turnier steht bereits in Hahns Kalender: Mitte September in Braunschweig die Bundesliga Final 4. Der STC Oberland ist mit zwei Teams am Start. „Unsere Herren und die Herren 30 gehören zu den besten vier Teams“, berichtet Hahn. Im vergangenen Jahr wurden die Herren 30 Meister, die Herren Vize. „In diesem Jahr sind alle Teams um einiges stärker besetzt mit ausländischen Spielern. Aber auch wir wollen um den Titel spielen.“

