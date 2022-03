Corona-Übergangsregelung bleibt bis 2. April aufrecht - weiter Maskenpflicht und 2G für Fans

Teilen

Wer am Sonntag die Amateurfußball-Plätze betreten darf, ist wohl von Kommune zu Kommune unterschiedlich. © Robert Michael

Zugangsbeschränkungen bleiben weiter aufrecht bis zum vorerst 2. April. Für die Zuschauer an der Seitenlinie gelten unverändert Maskenpflicht und 2G Nachweis.

Landkreis – Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, bei ihren Corona-Maßnahmen von der befristeten Übergangsregelung Gebrauch zu machen und die bestehenden Pandemie-Regeln weitgehend bis 2. April aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass neben der Maskenpflicht auch alle aktuellen 2G/3G-Zugangsbeschränkungen bis dahin weiter Bestand haben werden, wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in einer Pressemitteilung feststellt.

Es bleibt also bei 3G (genesen, geimpft, getestet) für Spieler, Schiedsrichter und Trainer sowie bei 2G für alle Zuschauer. Bestehen bleibe auch die FFP2-Maskenpflicht für alle Zuschauer – auch im Freien, so der BFV. Lediglich die Kapazitätsbeschränkung von derzeit 75 Prozent der maximalen Auslastung und die absolute Zuschauer-Obergrenze von 25 000 wurden seit gestern aufgehoben.

Sprachlosigkeit bei den Amateurvereinen - „mit normalem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar“

„Um es ganz klar zu sagen: Es ist mit normalem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar, dass der Irrsinn mit der 2G-Regelung für die Zuschauer im Amateurfußball in die Verlängerung geht. Es ist und bleibt nicht zu erklären, dass die Menschen in der Gastro im Innenbereich unter 3G-Bedingungen zusammenkommen können, nicht aber im Freien am Amateurfußballplatz, der bekanntlich noch dazu sehr weitläufig ist“, so BFV-Vizepräsident Robert Schraudner, der die Corona-Taskforce des Verbandes leitet. „Natürlich ist es gut, dass der Spielbetrieb unter 3G-Bedingungen fortgeführt werden kann. Aber das alleine reicht nicht und lässt alle Vereine und Amateurfußballer sprachlos zurück“, ergänzt Schraudner. Natürlich stehe der Gesundheitsschutz immer an erster Stelle. Die erneut verlängerten Regelungen seien aber „realitätsfern und für niemanden nachvollziehbar“.

Die aktuell gültige 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung lief am 19. März aus, da an diesem Tag wohl die bundesweite Rechtsgrundlage wegfällt. Allerdings haben die Bundesländer die Möglichkeit, die bestehenden Regelungen als Übergang bis zum 2. April zu verlängern. (Münchner Merkur)