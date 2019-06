Dachs bei EM dabei

Partie gegen die Ligue de Normandie heute

Der Hofsingldinger Dominic Dachs wurde von den Scouts des UEVA Verbands angesprochen und überzeugte die Trainer in vier Übungseinheiten. Er hat gute Chancen, heute im Spiel gegen die Ligue de Normandie in der Startelf zu stehen.

Hofsinglding–Sie fahren mit einem DFB-Bus, und der erste Gegner ist die Weltmeisternation Frankreich. Die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) startet am heutigen Dienstag in die Endrunde um den UEFA Regions’ Cup. Mit dabei: der Hofsingldinger Dominic Dachs.

Der 24-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Bayernligisten SV Seligenporten im Kasten und wechselt nun zum Regionalligisten VfR Garching. Dazwischen ist aber eben noch jene Europameisterschaft der Amateure, die vom 18. bis 26. Juni in Bayern stattfindet. Die Partie gegen die Ligue de Normandie findet heute um 18.45 Uhr in Kelheim statt. Am Donnerstag spielt Bayern gegen die Westslowakei (14.30 Uhr, Landshut). Das letzte Vorrundenspiel steigt am Sonntag um 10.30 Uhr in Landshut gegen Istanbul.

Die Bayernauswahl besteht aus Kickern, die höchstens in der Bayernliga spielen dürfen, noch keinen Profivertrag hatten und in keiner deutschen Nationalmannschaft gespielt haben. Insgesamt wurden 600 Spieler gesichtet. Dachs war von den Scouts des Verbandes angesprochen wurden. Er überzeugte die Trainer in den vier Übungseinheiten, wurde für die Auswahl nominiert und hat auch gute Chancen, in der Startelf zu stehen.