Einfach „Gaga“: Landkreis-Darter ziehen den Hut vor WM-Held Gabriel Clemens – und hoffen auf einen Boom

Deutscher Darts-Hero mit kühlem Kopf: Gabriel Clemens hat bei der WM im Londoner Alexandra Palace die Massen begeistert. Auf seinem Weg ins Halbfinale schaltete er sogar den topgesetzten Gerwyn Price aus. © Goodwin/dpa

Gabriel Clemens begeisterte ganz Deutschland mit seinen Auftritten bei der Dart-WM. Die Landkreis-Spieler verneigen sich vor „Gaga“, und blicken in die Zukunft.

Landkreis – Egal, ob Steel- oder Softdarter: Die WM im Ally Pally zog alle, die es sportlich mit den Wurfpfeilen halten, vor den Fernseher. Und nicht nur die, denn im Schnitt sahen knapp zwei Millionen Zuschauer die 2:6-Halbfinal-Niederlage von Gabriel Clemens am Montagabend gegen den späteren Weltmeister Michael Smith. Trotzdem: Der „German Giant“ begeisterte die deutschen Fans – darunter ein Wanger, der früher sogar gegen Clemens gespielt hat.

Landkreis-Darter erhoffen sich nach Clemens‘ Leistungen einen Dart-Boom in der Öffentlichkeit

Besonders interessiert dabei war auch Dart-Nachwuchstalent Lukas Bittrich. „Das Ergebnis des Halbfinales war am Ende eindeutiger als der Spielverlauf“, findet der 18-Jährige aus Mauern. „Zumindest in der Anfangsphase war es sehr knapp. Zum Schluss sah man die Erfahrung von Smith, der schon einige Major-Finals gespielt hat.“ Insgesamt war Bittrich von der Leistung des „German Giant“ bei der WM aber sehr angetan. In den vergangenen Jahren sei den deutschen Spielern oft der Kopf im Weg gestanden, wenn die Legs und Sätze knapp wurden. In diesem Jahr sei das anders gewesen – Clemens und Co. seien cool geblieben und hätten in engen Spielsituationen die richtigen Felder getroffen.

Deutlich zu sehen war das im Viertelfinale, als „Gaga“, wie die Nummer 25 der Weltrangliste genannt wird, den topgesetzten Gerwyn Price mit 5:1 eliminierte. „Clemens hat da von Beginn an sehr gut gespielt und Price immer unter Druck gesetzt, auch wenn er den ersten Satz verloren hat“, so Bittrich, der sich freuen würde, wenn durch die Erfolge des 39-jährigen Saarländers der Dartssport mehr in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit gelangen würde. „Ich sehe es nicht als Nachteil, wenn der Dartsport populärer wird“, meint der 18-jährige Youngster, der für sich aus der WM die Erkenntnis mitnimmt, dass er noch mehr trainieren muss, wenn er einmal selbst im Ally Pally an den Start gehen möchte.

Stefan Stangl spielte vor zehn Jahren mit dem LA-Dart-Team Wang in der Bundesliga Süd gegen den „German Giant“. © Josef Fuchs

Ampertal-Dartliga-Chef Stangl spielte einst selbst gegen „Gaga“ – mehr Zulauf in seinem Dart-Shop

Stefan Stangl, Inhaber eines Darts-Shops in Wang, hatte bereits bei dieser WM am 27. Dezember den Flug nach London gebucht. Er hatte eine Sponsoren-Einladung ins Mekka des Dartsports erhalten, musste jedoch krankheitsbedingt absagen. Ärgerlich findet der Mitbegründer der Ampertal-Dartliga, dass er deshalb beim Sieg von Clemens gegen Jim Williams nicht live dabei war. „Es war eine Klasseleistung, die der Clemens in diesem Jahr geliefert hat. Aber ich weiß auch, welcher Aufwand da dahintersteckt, das ist irrsinnig“, sagt Stangl, der mit dem LA-Dart-Team Wang einst Gegner des „German Giant“ in der Steeldart-Bundesliga Süd war. 2011 und 2012 spielte Wang gegen den DV Kaiserslautern, der bis heute der Heimatverein von Gabriel Clemens ist. Der wurde mit seinem Team 2014 und 2017 Deutscher Meister.

Der 39-jährige Industriemechaniker habe vieles richtig gemacht, betont Stangl. Der Kontrakt mit Target, einer Ausrüsterfirma, die ein Aushängeschild für den deutschen Markt suchte, die Entscheidung, Profi zu werden, und die harte Arbeit im mentalen Bereich hätten sich nun ausgezahlt. Einen riesigen Schub für die deutschen Dartligen oder -vereine erwartet der Organisator der Ampertal-Dartliga erstmal nicht. „Das Interesse am strukturierten wöchentlichen Trainings- oder Spielbetrieb nach Terminkalender lässt etwas nach. Dafür gibt es ganz viele Hobby-Darter, die sich eine Scheibe kaufen und im Keller oder Wohnzimmer spielen.“ Dieses Potenzial gelte es nun zu nutzen und die Hemmschwelle der Freizeitspieler gegenüber Turnierteilnahmen abzubauen. Wie es bei so einer Veranstaltung zugeht, davon können sich Interessierte beim Abschlussturnier der Ampertal-Dartliga in der Moosburger Schäfflerhalle am 20. und 21. Januar einen Eindruck verschaffen. Game on! VON JOSEF FUCHS