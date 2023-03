Bildung, wie Sie sie wollen: Das ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen

Mit dem ePaper des Münchner Merkur sind Sie immer bestens informiert. © PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Selbstbestimmt informiert sein: Mit dem ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen gibt es die Nachrichten aus aller Welt und Ihrer Heimat immer genau dann, wenn Sie bereit dafür sind.

Ob auf dem Weg zur Uni, zwischen den Vorlesungen oder in der Mittagspause Ihres Nebenjobs – mit einem Blick in Ihr Handy oder Tablet sind Sie per App tagesaktuell auf dem Laufenden und können mitreden. Und das sogar schon früher, denn die Digitalausgabe erscheint bereits am Vorabend des Erscheinungstags der Printausgabe.

Neutrale Berichterstattung

Blöd, wenn man auf Fake News reinfällt. Beruhigend zu wissen, dass es die Berichterstattung des Merkur seit 1946 gibt und erfahrene Journalisten seriös über Nachrichten aus aller Welt und den bayerischen Regionen informieren – tagesaktuell und wertfrei. Denn Ihre Meinung bilden Sie sich selber! Mit dem ePaper ganz flexibel per App (iOS, Android) und natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit.

Vorteile des ePapers erkunden

Selbstbewusst mitreden können

Aktuelle News aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur und sogar ein wenig „Gossip“ aus der Promi-Welt – durch die Themenvielfalt des Münchner Merkur sind Sie für alle Gespräche mit Ihren Freunden oder Mitstudenten bestens aufgestellt und fundiert informiert über Trends und Entwicklungen. Nicht mitreden können war gestern. Heute wissen Sie genau, was Sie sagen.

Das ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen kann auf bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig gelesen werden. So verpassen Sie auch nichts, wenn Sie unterwegs sind. © PantherMedia / Viktor Cap

Etwas Leichtes fürs Wochenende

Für Ablenkung und Entspannung sorgt unsere Extra-Lektüre, die Sie jeden Freitagabend im Rahmen Ihres ePaper-Abos beim Merkur erhalten. Ihnen stehen beispielsweise Markentitel wie Gala, Chefkoch oder Brigitte zur Verfügung. Vielleicht entdecken Sie ja auch das Rätseln für sich: Kreuzworträtsel und Sudoku können Sie digital ausfüllen, zweimal im Monat gibt’s ein digitales Rätselmagazin gratis dazu.

ePaper: Weitere Vorteile

Mit dem ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen sind Sie nicht nur früher informiert als andere, Sie haben Ihre Bildung auch immer dabei. Lesen, was, wann und wo Sie möchten – profitieren auch Sie von dieser Flexibilität. Zumal das Monatsabo für Studierende schon für 19,90 Euro erhältlich ist (regulärer Abopreis: 32,99 Euro). Extraservice: Sie wollen wissen, was in einem Landkreis rund um München los ist? Wie gut, dass Ihr Abo zusätzlich eine weitere Lokalausgabe Ihrer Wahl enthält. Wenn Sie möchten, können Sie sich die Artikel jeder Ausgabe auch vorlesen lassen. Ist wie Podcast hören, nur cooler, weil Sie gleich aktuell informiert sind. Damit Ihnen auch keine News entgeht, haben Sie die Möglichkeit, das ePaper an bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig zu lesen, per App oder im Webbrowser, auf dem PC, Tablet oder Smartphone. Sie wissen nicht mehr ganz genau, wie der FC Bayern München letzte Woche gespielt hat? Mit dem ePaper des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen sind die Ausgaben der letzten 30 Tage zum Nachlesen mit wenigen Klicks im Archiv aufrufbar. Praktisch ist auch die Stichwortsuche nach Themen, mit der Ihnen auf einen Blick alle passenden Artikel aufgezeigt werden.

