Das große Robben und Rennen

Von: Raffael Scherer

Auf ein gutes Gelingen: Quasi den Startschuss gaben (v. l.) Christoph Kurrle (Technische Leitung), Erdings Sportreferentin Janine Krzizok, Julia Flötzinger (Stadtmarketing Erding), Johannes Doenicke (Erdinger Weißbräu), Projektleiter Fabio Zuber und Matthias Vanell (Produktmanager Xletix Challenge). © Lenny Mende

Die Stadt Erding wird zur XXL-Hindernisbahn.

Erding – Ein wenig verspätet trifft Xletix-Projektleiter Fabio Zuber am Kronthaler Weiher in Erding ein. Es ist bereits das dritte Mal seit Oktober, dass er mit seinem Team von Berlin nach Erding gereist ist. „Langsam wird es ja richtig grün hier“, freut er sich. Dort, am Streetballplatz, sollen am 11. Juni Start und Ziel des anstehenden Extrem-Hindernislaufs „Xletix-Challenge“ liegen.

Hierbei gilt es über 18 Kilometer hinweg für die avisierten 6600 Teilnehmern 35 verschiedene Hindernisse zu überwinden. Dabei wird unter anderem gelaufen, über mannshohe Container und Wände geklettert und durch Wasser, Kies und Matsch gestiefelt.

Die Läufer starten dabei immer wieder gemeinsam in Etappen vom Weiher aus. Dort erwarten Zuber bereits Julia Flötzinger vom Erdinger Stadtmarketing, Janine Krzizok, Sportreferentin des Erdinger Stadtrats, und Johannes Doenicke vom Erdinger Weißbräu. „Einfach loslaufen mit dem, der gerade neben dir ist“, beschreibt Krzizok den Ablauf, die 2018 in Riem bei der Xletik-Challenge mitgemacht hat. An den Hindernissen müsse sich dann sowieso spontan zusammengetan und geholfen werden.

Denn bei dem Rennen geht es nicht um das Gewinnen eines Einzelnen, sondern „das Schaffen und den Spaß, den man dabei im Team hat“, sagt Doenicke. „Ausdauer, Mut, Kraft und Teamgeist“, fasst das Xletix-Team zusammen. Seit Oktober waren die Veranstalter bereits auf der Suche nach einem neuen Standort für ihren Hindernislauf, der vor der Pandemie stets in Riem stattfand. „Wegen all der coronabedingt aufgeschobenen Messen war es da aber kaum möglich einen passenden Termin für uns zu finden“, erklärt Zuber. „Darum ist dann der Erdinger Weißbräu auf mich zugegangen, ob das nicht ganz cool wäre, wenn wir das nach Erding bringen würden“, erinnert sich auch Flötzinger. Schließlich war der Erdinger Weißbräu auch schon zuvor Sponsor der „Xletix-Challenges“ – fünf dieser Hindernisparcours veranstaltet Xletix jährlich in Deutschland und Österreich.

Hinein ins Vergnügen: Bei der Xletix-Challenge müssen die Athleten viel aushalten. © Imago

Oberbürgermeister Max Gotz sei sofort „Feuer und Flamme“ für das Projekt gewesen, erklärt Flötzinger, weswegen gleich Wasserwirtschaftsamt sowie das Landratsamt hinzugezogen wurden. „Damit dort keine Konflikte entstehen zwischen Sport, Hindernissen und Naturschutz“, fasst sie zusammen. Der 18 Kilometer lange Hindernislauf geht vom Kronthaler Weiher in Richtung Feuerwehrhaus, dann nach Siglfing, den Feldweg hinunter durch den Fehlbach über Langengeisling am Neuen Friedhof entlang und zurück zum Startpunkt. Es gibt jedoch auch kürzere Varianten über zwölf oder sogar nur sechs Kilometer. Die Teilnehmer sollen selbst entscheiden, wie viel sie sich zutrauen wollen.

Ab Anfang Juni beginnen bereits die Aufbauarbeiten. Dazu mussten auch Anwohner ins Boot geholt werden: „Auf den Wegen stehen keine Hindernisse, sondern nur auf Wiesen, auch von Landwirten oder Eigentümern, die sagen ,Da haben wir eine Wiese, die wird sowieso nicht gebraucht, da könnt ihr das einfach aufstellen‘“, erzählt Flötzinger. Mit rund 6600 Teilnehmern rechnet der Veranstalter. Laut Zuber sind bereits fast 6000 der Tickets verkauft, je nach Lauf starten die Preise bei rund 50 Euro.

Tickets und weitere Infos unter www.xletix.com