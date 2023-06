Blomberglauf-Sieger: Das Steilstück ausgenutzt

ROC: Blomberg-Lauf

Von Ewald Scheitterer schließen

Florian Zeisler gewinnt bei seiner Premiere, Grimbs mit Heimvorteil – Schülerinnen Hand in Hand durchs Ziel

Bad Tölz – Am Ende ist es ziemlich egal, ob 100 oder 99 Läufer am Sonntag beim Blomberg-Lauf im Ziel gewertet wurden. Die Ergebnislisten sprechen von 99 Teilnehmern, der Tölzer Bürgermeister und seines Zeichens zudem Skiclub-Vorsitzender Ingo Mehner freute sich über exakt 100 Läufer, weil es ja so schön passte: Genau zum 100. Jubiläumsjahr des ausrichtenden Skiclubs Bad Tölz hatten also 100 Starter beim Blomberg-Lauf 2023 teilgenommen.

Das Steilstück ausgenutzt

Eine durchaus ansprechende Zahl, da es bei dem traditionellen Berglauf keine offizielle Schülerwertung im Rahmen der „Raiffeisen-Oberland-Challenge (ROC)“ gibt. Ein paar Schüler hatten dann aber doch die auf 2,7 Kilometer (300 Höhenmeter) verkürzte Laufstrecke für die Jugendlichen unter ihre Sohlen genommen. Weit mehr als eine Minute Vorsprung hatte dabei Oskar Metzger (SC Lenggries) vor dem zweitplatzierten Benedikt Rittmann herausgelaufen.

Leni Scheifl und Leni Lapper: Hand in Hand ins Ziel

So richtig spannend machten es Leni Scheifl (SC Lenggries) und Leni Lapper (SC Wall), die Hand in Hand über den Zielstrich liefen und so beide auf Position eins gewertet wurden (Ergebnisse siehe „Sport in Zahlen“ unten).

Am Ende bleibtg nur Zeisler übrig

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es zwei unangefochtene Sieger im Hauptlauf. Der Tiroler Florian Zeisler aus Axams war zum ersten Mal beim Blomberg-Lauf angetreten und zeigte auch gleich in 23:26 Minuten der Konkurrenz seine Fersen: „Eine super Strecke und sehr gut organisiert, richtig lässig“, lobte der Österreicher den Lauf. Von Anfang an hatte er sich in der Spitzengruppe des Feldes festgesetzt. „Anfänglich waren wir noch vier Mann, dann ist es immer weniger geworden, und am Schluss war ich ganz alleine. Dass es zum Schluss hinaus immer steiler wurde, ist mir natürlich richtig entgegen gekommen.“

Sieg am Hausberg

Fast eine Minute betrug sein Vorsprung letztlich auf den zweitplatzierten Anian Rottmüller (PTSV Rosenheim). Auch bei den Frauen gab es durch Alexandra Grimbs (LC Tölzer Land) einen Start-Ziel-Sieg: „Das ist ja mein Hausberg, auf den ich öfter Mal nach der Arbeit schnell rauf laufe. Da musste ich ja fast mitmachen.“ Da am Ende keine Frauen mehr weit und breit zu sehen waren, hat die Siegerin, die den Lauf in 27:33 Minuten geschafft hat, in dem Steilstück zum Schluss sogar noch ein paar Männer überholt.

Bielmeier bleibt vorn in der Gesamtwertung

Keinerlei Probleme mit dem Sieg von Alexandra Grimbs hatte ihre Vereinskollegin Susanne Bielmeier, die den Geretsrieder Stadtlauf gewonnen hatte: „Ich bin absolut zufrieden mit meiner Leistung. Mein Ziel war, es unter 30 Minuten zu schaffen. Und in 29:44 Minuten habe ich so eine persönliche Bestmarke aufgestellt.“ Und die Siegerin erklärte verschmitzt grinsend: „Ich habe diesmal sogar meinen Gleitschirm dabei. Vielleicht hat mich die Aussicht, dass ich mir das lästige Runtergehen ersparen kann, zusätzlich beflügelt.“

ROC-Chef Alfred Barth ist mit seinen über 70 Lenzen mittlerweile bei den Letzten angelangt, die das Ziel erreichen. Dennoch sagt er pragmatisch: „Das macht mir gar nichts aus, vom Leistungsgedanken habe ich mich schon längst verabschiedet. Außerdem kann ich so das ganze Rennen von hinten sehen und eventuelle organisatorische Schwachstellen entdecken.“

+ Von alt bis jung: Männlein und Weiblein bunt gemischt schafften mit dem Gemeinschaftserlebnis beim 38. Blomberglauf ein ganz besonderes, familiäres Flair. © Ewald J.Scheitterer

+ Zahlreiche Zuschauer gerade entlang des letzten Steilstücks, wenn es noch rund um die Terrasse des Blomberg-Hauses ging, feuerten die Läufer unermüdlich an. © Ewald J.Scheitterer