Darts-“Weltmeister“ Harrer: „Das war komplette Eskalation“

Von: Rudi Stallein

Das Drumherum ausblenden: Das ist Benedikt Harrer bei der Ascholdinger Darts-WM bestens gelungen. © Rst

INTERVIEW Der 24-jährige Benedikt Harrer gewinnt als Qualifikant überraschend die Ascholdinger Darts-„Weltmeisterschaft“

Ascholding – Von null an die Spitze in fünf Matches. „Mit Hängen und Würgen“, wie er selbst sagt, hat er sich durch die Qualifikation gequält, um überhaupt an der Darts-WM im Ascholdinger „Eli Pally“ teilnehmen zu können. Dort lieferte der junge Business-Performance-Manager Benedikt Harrer eine perfekte Performance ab und holte sich mit einem souveränen 4:1-Sieg im Finale gegen Florian Volz den „Weltmeister“-Titel. Unser Mitarbeiter Rudi Stallein unterhielt sich mit dem 24-Jährigen am Tag danach über den für ihn selbst überraschenden Höhenflug.

Herr Harrer, sind Sie noch berauscht, nach der heißen Nacht? Wie fühlt man sich als „Weltmeister“?

Ich muss ehrlich sagen: Ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert. Am Samstag war komplette Eskalation, und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich ,Weltmeister‘ bin. War echt ein geiles Gefühl, auch die Videos noch mal zu sehen – war schon gut. Aber ich bin jetzt wieder in normalem Zustand (lacht).

Mit welchem Ziel sind Sie in den Wettbewerb gestartet?

Mein Ziel war tatsächlich nur, so abzuschneiden, dass ich kommendes Jahr nicht mehr in die Qualifikation muss. Also: erste Runde weiterkommen und dann zwei Legs gewinnen in der zweiten Runde, damit ich nächstes Jahr gesetzt bin. Dann habe ich gesehen, dass mein Erstrundengegner der „Zwinger“ ist, der Alexander Heinritzi. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, jeder hat mich ausgelacht und gesagt, da hast Du eh keine Chance. Aber ich hatte ja nichts zu verlieren und habe gedacht: Schau ma mal (lacht).

Das Spiel haben sie dann souverän mit 3:0 gewonnen. Welches Match war das schwierigste?

Das war gegen den Franz Ermer, das Halbfinale. Der hat ja davor gegen den Ali gewonnen, gegen den viermaligen Weltmeister (Josef Rieger, Anm. der Red.), und der war wirklich stark. Da habe ich mir schon gedacht, jetzt bin ich eh schon weit gekommen, das passt. Aber ich habe dann doch ein gutes Spiel gemacht, aber ja, das war schon die kniffligste Begegnung.

Sie haben aber nach außen in allen Spielen einen guten Eindruck gemacht, recht stabil gewirkt.

Ja, das hat mich auch überrascht. Bei der Quali war ich tatsächlich deutlich angespannter.

Sie haben bisher nie die Qualifikation überstanden, warum?

Richtig, ich habe viermal davor die Quali gespielt und bin nie durchgekommen. Dieses Jahr war der fünfte Anlauf, und ich hab’s mit Hängen und Würgen irgendwie mit 21 Pfeilen geschafft. Darüber war ich schon sehr glücklich, weil ich in der Quali sonst immer Nervenflattern hatte. Keine Ahnung, warum.

Was war dieses Mal anders?

Ich habe am Anfang von Corona relativ viel geübt. Seitdem habe ich zwar nicht mehr viel geschmissen, aber vor zwei Wochen habe ich wieder angefangen, dann kommt man relativ schnell wieder rein, wenn man so seinen Wurf hat. Und ich hab’ mir dann immer wieder eingeredet: Du schaffst das schon. Du weißt ja, dass du es kannst. Das war es, was mich durch die Qualifikation gebracht hat.

Als Qualifikant den Titel zu holen, das ist noch mal eine andere Hausnummer, oder?

Ja, das war schon Wahnsinn – ich habe selbst gar nicht damit gerechnet. Aber ich habe gedacht: Ich habe nichts zu verlieren. Nachdem ich die zweite Runde überstanden hatte, habe ich gedacht, jetzt ist nur noch Bonus für mich. Ich habe einfach von Spiel zu Spiel geschaut, was geht.

Im Finale konnte einem Ihr Gegner Florian Volz fast ein bisschen leidtun. Gefühlt hat die ganze Halle ständig nur „Bene, Bene“ skandiert?

Ja, das stimmt (lacht). Ich bin in vielen Vereinen tätig, war relativ lang Trainer beim Sportverein in Ascholding, bin auch beim Burschenverein im Vorstand, und dementsprechend habe ich mit vielen Leuten zu tun …

...und die haben alle Freikarten gekriegt…

Ja (lacht herzhaft).

Was ist eigentlich das Faszinierende am Dartssport?

Für mich das Faszinierendste ist das Mentale. Ob du zu Hause schmeißt oder auf der Bühne, das ist ja noch mal ein riesiger Unterschied. Und dass man es irgendwie hinbekommt, dass man das Drumherum ausblendet – mich hat auch gewundert, dass ich das so relativ gut hinbekommen hab’ – das finde ich das Faszinierendste. Dann plärren alle deinen Namen, es kommt schon die Einlaufmusik vom Gegner, du musst dich aufs Spiel fokussieren und deine Pfeile ins Ziel bringen.

Als der Vierfach-Champion Rieger zum Viertelfinale eingelaufen ist, kam er kurz zu Ihnen rüber, Sie haben sich die Hände gegeben. Wissen Sie noch, was Sie da geredet haben?

Ich hab’ zu ihm gesagt: Ali, wir sehen uns im Halbfinale. Er hat gesagt: Okay, wenn Du so weit kommst, dann passt’s. Aber er hat es dann ja leider nicht so weit geschafft. Ich hätte eher gedacht, dass ich es nicht so weit schaffe...

Wie geht’s jetzt weiter?

Ich kann jetzt nicht für das ganze Jahr sprechen, aber ich bin definitiv motiviert. Natürlich mit dem Ziel Titelverteidigung, das ist klar. Ich nehme mir schon vor, dass ich ein bisschen regelmäßiger schmeiße unter dem Jahr.