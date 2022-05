Den Sack leider nicht zugemacht: SV Miesbach unterliegt daheim gegen den TSV Murnau mit 1:3

Den Gegner aufgebaut hat Miesbach – hier mit Markus Weinbacher (l.) und Robert Mündl (2.v.r.). © Christian scholle

Ein echtes Spitzenspiel bekamen die Zuschauer beim Kreisliga-Duell zwischen dem SV Miesbach und dem TSV Murnau zu sehen. Die Gäste kämpfen noch um den Aufstieg, die Hausherren konnten nach den Siegen der vergangenen Wochen ohne Druck in die Partie gehen.

„Es war ein super Spiel von beiden Seiten“, schwärmt Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald. „Murnau ist von der ersten bis zur letzte Minute gerannt, die Partie war sehr intensiv mit vielen Zweikämpfen.“

Die Miesbacher stemmten sich gegen den Druck der Murnauer, Chancen gab es von Anfang an auf beiden Seiten. Mit einer starken Parade hielt SV-Keeper Tobias Magritsch die Hausherren bei einem Kopfball in der Anfangsphase im Spiel. Eine halbe Stunde war gespielt, als Markus Weinbacher eine Ecke von Tobias Veit am kurzen Pfosten zum 1:0 ins lange Eck köpfte. Florian Stoib hatte nach starkem Pass von Felix Scherer den zweiten Treffer auf dem Schlappen, Murnaus Keeper rettete bei dem Alleingang aber mit einem starken Reflex.

Vor der Halbzeit musste dann noch mal Magritsch retten, ehe es mit dem 1:0 in die Kabine ging. Da hatte Miesbachers Kapitän Christian Altenburg das Feld mit Verdacht auf eine Knieverletzung bereits verlassen, nachdem er im Rasen hängen geblieben war. „Diese Verletzung ist schlimmer als die Niederlage“, sagt Grünwald.

Im zweiten Durchgang versäumten es die Miesbacher, den Sack zuzumachen. Bei einer Drei-zu-eins-Situation konnte Murnaus Keeper den Schuss von Stoib parieren. Wenig später fiel der Ausgleich durch einen abgefälschten Schuss der Gäste.

Der Ausgleich gab Murnau Aufwind, und so fiel wenige Minuten später deren zweites Tor. Ein Murnauer setzte sich an der Grundlinie durch und legte zurück zu seinem Mitspieler, der aus kurzer Distanz einschoss. Die Miesbacher machten nun die Räume auf, warfen alles nach vorne und kassierten in der Schlussphase bei einem Konter noch das 1:3.

„Wenn wir nach der Pause das 2:0 machen, wäre das Spiel wohl durch gewesen“, meint Grünwald. „Aber Murnau hat eine klasse Mannschaft – ich kann bei uns keinem Spieler einen Vorwurf machen. Wir haben ein starkes Spiel gemacht, unsere Chancen aber nicht genutzt.“

SV Miesbach – TSV Murnau 1:3 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch – To. Veit, Ma. Veit, Altenburg (40. D. Magritsch), Mündl (79. Feicht) – Matschiner, Stoib, Pindado, Scherer – Voit (79. Schwarzenbach), Weinbacher.

Tore: 1:0 Weinbacher (29.), 1:1 Richter (62.), 1:2 Adelwart (66.), 1:3 Hoch (90.).

Gelbe Karten: Weinbacher, Mündl, Scherer, Matschiner – Diemb.

Schiedsrichter: Thomas Jansen.

Zuschauer: 60.