Der ASV Dachau kehrt zurück in die Bundesliga

Jetzt ist’s offiziell, der ASV wird erstklassig: Kapitän Samuel Sadorf, Josephine Dörfler (VBL-Pressesprecherin), Teammanager Raiko Worf und Abteilungsleiter Denis Werner (v.l.). ASV bekommt eine Art Welpenschutz Stadt übernimmt die Reisekosten © hae

Es ist offiziell: Die Volleyballabteilung des ASV Dachau hat für die 1. Bundesliga gemeldet. Nach über 20 Jahren Abwesenheit wird in Dachau wieder Erste Liga gespielt.

Dachau – Der ASV Dachau kehrt zurück in der 1. Volleyball-Bundesliga. Diese Nachricht wurde am vergangenen Sonntag bei einer Pressekonferenz des ASV vor dem letzten Heimspiel gegen den TSV Mimmenhausen bekannt gegeben (wir berichteten). Damit hat die Stadt Dachau ein weiteres sportliches Aushängeschild – und der „Schuh-Karton“ Scherer-Halle schreibt weiter Volleyball-Geschichte.

„Heute lassen wir die Bombe platzen: Der ASV Dachau wird ab der nächsten Saison wieder in der Ersten Bundesliga spielen“, so ASV-Abteilungsleiter Denis Werner. „In letzter Zeit wurde bereits viel über den Buschfunk geredet und spekuliert, nun ist es amtlich: Wir sind zurück!“ Sprach’s und grinste über beide Ohren.

Im kommenden Jahr feiert die Volleyball-Abteilung ihren 50. Geburtstag – und das in der Ersten Liga. Der Aufstieg ins Oberhaus veredelt die herausragende Jugendarbeit, die in Dachau seit jeher betrieben wird.

2002 kam es zum Zwangsabstieg in die Regionalliga. Mehr als 20 Jahre später machen nun Erleichterungen seitens der Volleyball-Bundesliga einen Aufstieg machbar, und der treibt den Verantwortlichen am Stadtwald ein breites Grinsen ins Gesicht. Man freut sich einfach, wieder in der Bundesliga zu sein. Die Macher des ASV haben Lust auf die Belle Etage des deutschen Volleyballs.

Diese Belle Etage wurde in den 90er Jahren von Dachauer Volleyballern maßgeblich geprägt. Der ASV wurde zwei Mal Deutscher Meister, ein Mal Pokalsieger, spielte als erste deutsche Mannschaft in einem Finale der Champions League.

„Das ist so lange her, dass die meisten Spieler der heutigen Mannschaft noch nicht einmal geboren waren“, sagte ASV-Coach Patrick Steuerwald am Sonntag. „Wenn man hier auf dem ASV-Gelände ist, dann begegnet einem die Volleyball-Geschichte jedoch überall“, warf der Teammanager des ASV, Raiko Worf, ein. „Aber wir wollen jetzt unsere eigene Geschichte schreiben“, fügte Steuerwald hinzu.

Die Pressesprecherin der Volleyball-Bundesliga (VBL), Josephine Dörfler, ließ es sich nicht nehmen, aus Berlin anzureisen und den Journalisten Rede und Antwort zu stehen. „Es ist eine großartige Nachricht, dass sich der ASV dazu entschlossen hat.“ Es sei das erklärte Ziel, dass die Liga aufgestockt werden soll. Die Staffelstärke soll zwölf Mannschaften beinhalten.

„Wir haben seit Jahren keinen funktionierenden Auf- und Abstieg, also haben wir an einigen Stellen an den Schrauben gedreht und hoffen so, dass die Liga für die Teams wieder interessanter wird. Der ASV steht für zwei Jahre unter einer Art von Welpenschutz.“ Dazu gehört, dass der ASV zunächst nicht absteigen kann, auch bei der Halle wurden Zugeständnisse gemacht. Denn die altehrwürdige Scherer-Halle entspricht in einigen Details eigentlich nicht Erstligaanforderungen. „Es soll aber nicht an einer Halle scheitern“, betonte Dörfler.

Wo allerdings keine Abstriche gemacht werden, ist der Hallenboden. Der muss Erstliga-Vorgaben entsprechen. Diesen neuen Boden konnten die Fans und vor allem die Spieler bereits am vergangenen Wochenende testen. „Wir haben den Boden vom TV Rottenburg. Es waren partnerschaftliche Verhandlungen. Aus wirtschaftlichen Gründen haben wir uns dazu entschlossen, den Boden zu kaufen“, erklärte Worf.

Rund zweieinhalb bis drei Stunden dauert es, den Boden in der Halle zu verkleben. „Wir hatten da zunächst professionelle Hilfe, glauben aber, dass wir das in Zukunft selbst hinbekommen“, erklärte Worf.

Für den Bereich Marketing und Sponsoring wurde Samuel Weller als hauptamtlicher Mitarbeiter gewonnen. Finanziert wird die Stelle durch die Volleyball-Bundesliga. „Nach vielen Gesprächen mit den derzeitigen und möglichen neuen Sponsoren sind wir dazu gekommen, dass wir es finanziell stemmen können“, versicherte Weller, der auch als Libero im Team des ASV Dachau auf dem Feld steht. „Bestes Beispiel ist, dass unser langjähriger Hauptsponsor Intaurus uns auch im kommenden Jahr wieder zur Verfügung stehen wird.“

Weller lobte die „außergewöhnlich gute“ Spitzensportförderung in Dachau. Beispielsweise wird die Stadt zu 100 Prozent die Reisekosten übernehmen.

Ob es denn zu Verstrickungen mit den anderen beiden Bundesligisten aus dem Münchner Umland (Unterhaching und Herrsching) in der Ersten Liga kommen könne, wurde Raiko Worf gefragt. „Ich sehe da kein Problem, der Großraum München bietet jede Menge Platz. Zudem haben wir schon Kontakt zu den anderen Vereinen aufgenommen. Der Rahmenspielplan für die kommende Saison ist ja schon raus. Da werden wir es bestimmt hinbekommen, dass wir nicht mit zwei oder gar drei Teams gleichzeitig die Heimspiele bestreiten. Wenn der eine am Samstag spielt, dann spielt der andere halt am Sonntag, so als Beispiel“, antwortete Worf.

Der ASV rechne mit rund 750 Zuschauern bei den Heimspielen im Schnitt, sagte Denis Werner. „Ich glaube, das ist nicht zu hoch gegriffen, da ich weiß und auch hoffe, dass viele aus dem Umland kommen werden.“