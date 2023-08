Karlsfeld fehlen neun Urlauber

Sie sind noch ungeschlagen und wollen es bleiben: Keeper Dario Schmucker, Florian Jörg Schrattenecker und der TSV Eintracht Karlsfeld. © hae

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld empfängt an diesem Freitag den auswärts so starken TV Erkheim. Die Eintracht muss nicht weniger als neun Urlauber ersetzen.

Karlsfeld – Der TSV Eintracht Karlsfeld ist als einzige Mannschaft der Landesliga Südwest ungeschlagen. Mit drei Unentschieden nach sechs Spieltagen sind aber weder die Spieler noch Trainer Jay Alkan zufrieden. Es wäre mehr möglich gewesen. Der Tabellendritte strebt am heutigen Freitag (20 Uhr) gegen den TV Erkheim den vierten Sieg an – und dies ohne neun Urlauber. Gewinnen allerdings die Gäste aus der Nähe von Memmingen, ziehen sie trotz ihrer drei Niederlagen mit der Eintracht gleich.

„Das ist die Dreipunkteregelung. Unentschieden bringen einen nicht wirklich weiter“, sagt Eintracht-Trainer Jay Alkan. Er erinnert an die vergangene Saison: „Da hatten wir sehr viel verloren, aber nur zweimal Unentschieden gespielt und wurden am Ende Dritter.“

Natürlich würden die Karlsfelder nach dem unnötigen 1:1 gegen Bobingen gerne in die Erfolgsspur zurückkehren, gegen Erkheim werden allerdings viele Spieler fehlen. Zu den Langzeitverletzten kommen insgesamt neun Urlauber. Darunter einige der wichtigsten Spieler im bisherigen Saisonverlauf.

Leon Ritter, mit fünf Treffern der beste Torjäger der Liga, und Christoph Traub (vier Tore) werden die Partie verpassen. Das Duo hat entscheidenden Anteil daran, dass die Eintracht mit 16 Toren die beste Offensive der Landesliga Südwest stellt.

Gegen Erkheim müssen es andere richten. „Es ist nun mal so. Jeder soll seinen Urlaub machen. Wir haben schon eine Idee“, sagt Trainer Alkan. Mit Martin Schön steht ein weiterer torgefährlicher Stürmer im Aufgebot. Der eigentlich defensivere Simon Huber könnte den offensiveren Part der Doppelacht übernehmen. „Simon kann das spielen“, so Alkan. Mit den Brüdern Fabian und Dominik Schäffer kehren außerdem erfahrene Spieler ins Aufgebot zurück. Gute Nachrichten vor dem Duell mit punktbesten Auswärtsteam dieser Saison.

Erkheim hat zwei seiner drei Gastspiele gewonnen und in der Fremde nur bei Spitzenreiter Schwabmünchen verloren. Die Stärken des TVE liegen in der Offensive. Mit dem jungen Manuel Merk (vier Treffer) und Routinier Fabian Krogler (zwei) stehen zwei Knipser im Kader. Beide haben in der vergangenen Landesliga-Saison zweistellig getroffen, wobei dies für Krogler nichts Besonderes mehr ist. Der 33 Jahre alte Stürmer spielte zwischen 2013 und 2018 für den FC Memmingen in der Regionalliga und war auch dort erfolgreich.

Nehmen die Karlsfelder Defensivspieler allerdings die gegnerische Offensivabteilung aus dem Spiel, steigen die Chancen auf das siebte ungeschlagene Spiel in Folge. Denn ein Punkt ist das Minimalziel – trotz Dreipunkteregelung.