Lenggrieser SC: Der Plan geht nur zweimal auf

Schwer getan haben sich der Torschütze zur Lenggrieser 1:0-Führung Florian Freiberger (re.) und seine Kameraden gegen die Gästeabwehr. © HAns Demmel

Lenggrieser SC geht gegen starke Miesbacher 2:0 in Führung, am Ende steht ein glückliches 2:2

Lenggries – Mit einem glücklichen 2:2 (2:0)-Unentschieden für die Gastgeber vom Lenggrieser SC endete das Spitzenspiel im Isarstadion am Samstagnachmittag. Die Miesbacher waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, ließen sich auch durch einen 0:2-Rückstand nicht aus der Fassung bringen. Vom Anpfiff weg gingen die Gäste offensiver zur Sache, allerdings stets der Gefahr ausgesetzt, den Hausherren Gegenangriffe zu ermöglichen.

Der Plan geht nur zweimal auf

So gehörte dem Team von SV-Trainer Hans-Werner Grünwald schon kurz nach Spielbeginn die erste Möglichkeit. Aber der brandgefährliche Angreifer der Miesbacher, Josef Sontheim, zielte knapp am LSC-Kasten vorbei.

Es dauerte eine Zeit bis sich für Lenggries die erste Chance bot. Doch diese nutzte Florian Freiberger gleich zur 1:0- Führung. Kurz darauf stürmte Gästekeeper Tobias Magritsch aus seinem Kasten und brachte Michael Demmel zu Fall. Die Platzherren forderten lautstark Elfmeter, doch der Pfiff von Schiedsrichter Paul Thiel blieb aus.

Kommen lassen und zum Gegenstoß ausholen

Trotzdem durften die Hausherren schon bald danach jubeln. Eingeleitet von Yasim Filiz kam die Kugel nach einem schnellen Vorstoß zu Jakob Gerg, und der erhöhte auf 2:0. „Es war unser Plan, die Miesbacher kommen zu lassen und dann zum Gegenstoß auszuholen. Das hat bis dahin zweimal gut funktioniert“, kommentierte LSC- Coach Stefan Simon.

Doch insgesamt war er mit dem Auftritt der Seinen nicht einverstanden. „Wir haben uns körperlich nicht in bester Verfassung präsentiert, waren zu wenig aggressiv und oft sehr ungenau im Zuspiel“, nannte der Trainer Verbesserungspotenzial. Gästecoach Grünwald konnte seiner Mannschaft keine Vorwürfe machen: „Ich habe in der Kabine gesagt, es bleibt noch eine Halbzeit lang Zeit und die wollen wir von der ersten Minute an nutzen.“

Miesbach erhöht den Druck

Kaum auf dem Platz bediente Robert Mündl mit gutem Zuspiel Josef Sontheim, und der schloss zum Anschlusstreffer ab. Miesbach erhöhte fortan den Druck, kam durch Ridvan Ulu auf Zuspiel von Sontheim zum hochverdienten Ausgleich – und wollte mehr. Die Möglichkeiten dafür waren vorhanden. Ridvan scheiterte völlig frei vor dem Lenggrieser Tor auftauchend an Maxi Kleim, und kurz vor dem Ende lenkte der LSC-Keeper einen Schuss von Robert Mündl mit den Fingerspitzen zur Ecke. Grünwald: „Mit dem Auftritt bin ich zufrieden, ärgerlich ist das Ergebnis. Wir treten den Heimweg mit zwei Punkten zu wenig an. Aber wir haben in Lenggries gespielt, da ist ein Unentschieden auch nicht ganz ohne.“ HANS DEMMEL

Lenggrieser SC - SV Miesbach 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 (18.) Freiberger, 2:0 (29.) J. Gerg, 2:1 (48.) Sontheim, 2:2 (67.) Ulu. - Schiedsrichter: Paul Thiel. - Zuschauer: 120.

LSC: Kleim - Mürnseer, Kreher, Angermeier, L. Gerg, Filiz, J. Gerg, Demmel, M. Gerg, Freiberger, Schnaderbeck - Rinner, Hartmann, Laß.