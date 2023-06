Der Weltklasse-Windsurfer aus Aufkirchen

Immer hart am Wind: Moritz Schleicher schwärmt vom Foilsurfen: „Man berührt keine Welle und fliegt elegant übers Wasser. Man hört nur das Pfeifen vom Foil.“ © privat

Moritz Schleicher ist zwölf und schon Champion – und ein Pendler zwischen Athen und Erding.

Aufkirchen/Athen – Ein Leben zwischen den Stränden von Athen und dem Erdinger Moos – ganz normal für Moritz Schleicher. Der zwölfjährige Aufkirchener hat eine ganz besondere Leidenschaft: Windsurfen. Und das überaus erfolgreich: Vergangenes Jahr wurde er U13-Welt- und Europameister in der Klasse Techno 293. Im Gespräch mit der Heimatzeitung erzählt der Nachwuchssurfer, dessen griechisches Lieblingswort so viel wie Schokoladenkuchen bedeutet, nicht nur über sein Leben in einem fremden Land. Auch blickt er gemeinsam mit seinem Vater Peter auf seine größten Erfolge zurück und erklärt, warum das mit den Zielen immer eine schwierige Angelegenheit ist.

Moritz, wie landet man als Erdinger auf dem Surfbrett in Athen?

Mein Vater arbeitet dort in der Botschaft. Deshalb sind wir nach Athen umgezogen als ich acht war. Wir saßen dort in einem Kaffee am Strand, und es waren viele Windsurfer im Wasser – vor allem Freestyler und Kiter. Die haben coole Tricks gemacht, und dann wollte ich das auch probieren.

Wie waren deine ersten Erfahrungen im Surfsport?

Wir haben als Familie einen Surfkurs genommen, nachdem ich und meine Schwester Emma darum gebettelt hatten. Wir haben die ersten Trainingsstunden mit einem Österreicher gemacht. Danach sind wir in eine Mannschaft gekommen, haben mit der Zeit größere Segel bekommen und sind mit der Techno-Klasse gefahren.

Wie sieht ein typischer Tag aus? Schulranzen in die Ecke und ab aufs Brett?

In die Ecke nicht, aber in den Kofferraum. Wir fahren oft direkt nach der Schule zum Surfclub und essen im Auto. Wir gehen dann aufs Wasser und kommen abends nach Hause. Dann mache ich Hausaufgaben, esse noch was und gehe ins Bett.

Wo trainiert man als Nachwuchshoffnung, um sich mit den Besten der Welt messen zu können?

Emma und ich trainieren meistens mit einem griechischen Team, dem Athens Water Sports. Seit drei Monaten sind wir auch im Kader des bayerischen Segelverbands. Und manchmal, wenn der BSV einen Lehrgang macht, dann gehen wir dahin und trainieren mit dem bayerischen Kader. Wir waren schon bei Trainingseinheiten am Gardasee, der nächste Lehrgang ist in Athen.

Wie bereitet man sich auf einen Wettkampf vor?

Ich trainiere normalerweise drei- bis viermal pro Woche auf dem Wasser und ein- bis zweimal im Kraftraum. Vor einem Wettkampf wird das Ganze noch intensiver.

Große Aufmerksamkeit in der Surfszene hast du mit dem Gewinn der Welt- und Europameisterschaft erreicht. Wie liefen die Wettkämpfe ab?

Die EM war auf Sardinen in den Osterferien 2022. Mein Ziel war ein Platz in den Top Ten. Nach dem ersten Tag habe ich gemerkt: Da geht mehr. Die meiste Zeit war ich Erster, hinter mir war ein Italiener nah dran. Es ist so, dass man ein schlechtes Rennen, aus der Wertung streicht. Man hat also einen Freischuss. Es sind maximal vier Rennen pro Tag, und nach drei Rennen muss man an Land. Am letzten Tag bin ich dann raus, und ein paar Leute haben rumgerechnet und rausgefunden, dass ich schon gewonnen hätte, weil ich das letzte Rennen ja streichen könnte. Mein schlechtestes Rennen war bisher Rang fünf, und ich hatte fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Nach dem Ziel bin ich aufs Trainerboot und habe mir eine Deutschlandfahne an das Segel gebunden. Das machen die meisten, wenn sie auf dem Podium sind. So bin ich rausgefahren.

Auch beim klassischen Windsurfen (GER-747) macht der Aufkirchener eine gute Figur. © privat

Mit dem ersten großen Titel warst du natürlich auch für die WM favorisiert.

Bei der WM in Zypern war ich am ersten Tag nicht Erster. Aber ich war eigentlich immer konstant unter den Top Five. Nur ein Rennen habe ich gewonnen. Die anderen waren trotzdem hinter mir, weil viele zwar mal gewonnen haben, im nächsten nur Zehnter waren. Ich hatte dann insgesamt deutlich weniger Punkte als die anderen. (Anmerkung der Red.: Der Surfer mit der geringsten Punktzahl gewinnt.)

Wie fühlt man sich als Welt- und Europameister?

Es ist cool, sagen zu können: Ich bin Welt- und Europameister. Aber ich reibe es nicht jedem unter die Nase, sondern sage es nur, wenn mich jemand fragt.

Und wie steht es um die Titelverteidigung?

Jetzt fahr ich in der höheren Altersklasse U15. Da wurde ich Zweiter bei der Europameisterschaft am Gardasee. Mit der WM-Titelverteidigung im Techno wird es schwierig. Die WM ist an der Atlantikküste Frankreichs. Kurz davor sind die Meisterschaften mit dem Foil am Gardasee. Ich habe entschieden, mich auf das Foilen zu konzentrieren und nicht bei der Techno WM zu starten.

Deine Titel hast du dir in der Nachwuchsklasse Techno 293 geholt. Wie war für dich der Wechsel zum Foil?

Der Wechsel war nicht abrupt, sondern ich habe eigentlich seit kurz vor Weihnachten immer mal wieder zwischen den Technotrainings iQ-Foil gemacht. Und jetzt nach der Techno-EM am Gardasee habe ich nur noch iQ gemacht. Bei meiner ersten internationalen Regatta im iQ-Foilen im Frühjahr bin ich Vierter geworden.

Gemeinsam mit seiner Familie lebt der Zwölfjährige derzeit in Athen und trainiert viermal pro Woche auf dem Wasser und ein- bis zweimal im Kraftraum. © Franziska Kugler

Was unterscheidet das Windsurfen der Technoklasse vom Foilsurfen?

Beim klassischen Windsurfen mit der Finne liegt das Brett auf dem Wasser, man rauscht über die Welle und merkt jeden Schlag. Das ist laut. Beim Foilsurfen berührt man, wenn man´s kann, keine Welle und fliegt elegant übers Wasser. Man hört nur das Pfeifen vom Foil.

Deine Schwester Emma fährt auch auf dem Foil. Trainiert ihr oft zusammen?

Fast immer, wenn wir auf dem Wasser sind. Dann battlen wir uns auch ein bisschen. Es kommt aber auch immer darauf an, wie viel Wind ist. Bei viel Wind ist sie nämlich schneller. Sie ist nämlich echt gut. Vater Peter Schleicher: Emma hat Techno komplett abgelegt und fährt nur noch Foil. Segeltechnisch ist sie gut, sie darf nicht so viel Pech haben. Emma braucht Wind, dann fährt sie mit den Buben mit. Sie trainiert wie eine Wahnsinnige.

Wie finanzierst du dir aktuell den Sport?

Aktuell finanzieren meine Eltern den Sport. Das kostet für uns beide im Jahr einen Kleinwagen. Vater Peter: Auf dem Segel ist noch Platz für Sponsoren. Allein das Segel kostet nämlich schon 2700 Euro.

Welche Wettkämpfe sind heuer noch geplant?

Dieses Jahr die WM im Oktober in Cadiz, die EM am Gardasee und die deutschen Jugendmeisterschaften mit dem IQ-Foil. 2024 gehe ich bei der Heim-WM in Athen nochmal in der Techno Klasse an den Start.

Willst du später mal Profi-Windsurfer werden oder doch etwas ganz anderes?

Mit Zielen ist es immer problematisch, denn ich habe keine. Ich versuche immer, das Bestmögliche zu machen, und dann heißt es hoffen und abwarten. Profiwindsurfer – das wäre natürlich cool, aber das ist sehr schwer. Das ist ein sehr teurer Sport, an dem man nicht viel verdienen kann. Und wenn man damit was verdienen kann, schaffen das auch nur sehr wenige. Wenn das nicht klappt, dann wäre Pilot oder Fluglotse was für mich.