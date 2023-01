Lara Klein bei J-WM: Der Wettkampftyp wird verlangt

Von: Nick Scheder

Top-Zehn im Visier: Lara Klein vom SC Lenggries muss mit dem Wettkampfdruck bei der J-WM so fertig werden wie bei der Junioren-DM. Da holte sie den Sieg. In St. Anton hängen die Trauben freilich ein wenig höher. © Kornatz/Archiv

Junioren-WM in St. Anton: Lara Klein (SC Lenggries) peilt Top-Zehn im Slalom an

St. Anton/Lenggries – Wehende Fahnen, Menschenmassen, Skibegeisterte, und unten im Ziel warten Papa, Mama, Tante und Onkel – „die WM wird auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagt Lara Klein. Die Rennläuferin des SC Lenggries hat sich durch gute Leistungen in der Vorsaison und zuletzt den Titel bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren im Slalom einen Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft gesichert, die in dieser Woche in St. Anton/Tirol beginnt. Die 19-Jährige ist für den Slalom gesetzt. Zusätzlich in Frage kommen möglicherweise Riesentorlauf und Teamwettbewerb.

Der Wettkampftyp wird verlangt

„Die Nominierung kam ziemlich unerwartet“, sagt Klein, die sich umso mehr darauf freut und glaubt, dass sie zumindest im Vorfeld nervöser sein wird als bei ihren bisherigen Wettkämpfen – meist Fis- und Europacup-Rennen. „Aber am Start ist es wahrscheinlich vergessen, dann ist es ein Rennen wie jedes andere“, glaubt die 19-Jährige, die 2020 Dritte im Slalom bei den Olympischen Winterspielen der Jugend wurde. Eventuelle Nervosität möchte sie nach Möglichkeit in positive Energie umwandeln.

Mehr als ein normales Rennen

Doch der Slalom bei einer Junioren-Weltmeisterschaft ist schon mehr als ein normales Rennen. Es geht um den Titel, um Medaillen, um Empfehlungen für große Aufgaben. Und um Erfahrung. Für Klein ist es eine Mischung aus alldem. „Ein Top-Zehn-Platz könnte es für sie werden“, sagt der Lenggrieser Andreas Ertl, Sportdirektor Alpin beim Deutschen Skiverband. „Eine Medaille für sie wäre eine große Überraschung.“ Denn sie bekommt es mit etlichen Weltcup-Starterinnen als Konkurrenz zu tun.

Alle Disziplinen an einem Ort

Noch eine Besonderheit bei einer WM: Alle sechs Disziplinen des alpinen Rennsports finden an einem Ort statt, wenn auch an unterschiedlichen Tagen. Kleins Stärken liegen ganz klar bei den kurzen Radien. Im Slalom holte sie ihre bisher besten Ergebnisse. Allerdings muss man beim Slalom zwei Durchgänge konstant ins Ziel bringen. Bei den rasanten Richtungswechseln ist schnell mal was passiert. Das musste die Lenggrieserin zuletzt schmerzlich beim Europacup in Pozza di Fassa/Italien am eigenen Leib erfahren. Da erreichte Klein das Ziel in beiden Rennen nicht. „Das geht im Slalom eben schnell“, sagt sie salomonisch. „Ich bin mit dem Hang nicht richtig zurechtgekommen.“

Nerven im Griff

Da sind eben doch wieder starke Nerven gefragt. Doch die habe Klein durchaus im Griff, glaubt Ertl. „Das hat sie auch beim Jugend-Olympia-Rennen unter Beweis gestellt. Sie ist schon ein Wettkampftyp.“ Der WM-Slalom ist am Dienstag, 24. Januar (erster Lauf 9.30 Uhr, zweiter Durchgang um 13 Uhr). Klein macht sich keinen Druck, will die Atmosphäre bei dem Großereignis genießen. „Das wird auf jeden Fall ein Erlebnis.“

Bevor es losgeht – die J-WM startet diesen Donnerstag mit den Speed-Rennen, Klein steigt frühestens in der Folgewoche ein – geht sie noch zum Training ins Allgäu. Und dann der große Auftritt in St. Anton, zu dem sie ihre Familie begleitet.