Murnau-Fan Büth: „Die Rivalität darf nicht böse sein, Garmisch soll auch erfolgreich sein“

Von: Andreas Mayr

Immer positiv: TSV-Fan Karl-Josef Büth. Foto: AM © AM

Den Mann kennt in Murnau jeder nur als Charly: Seit 37 Jahren lebt Karl-Josef Büth im Markt. Im Interview spricht er über das Derby gegen GAP.

Murnau - In seiner Heimat Düsseldorf war er Auswahlspieler, kickte in der Landesliga, besetze diverse Positionen. Beim TSV kickte er für die Alten Herren, war Teammanager und Abteilungsleiter. Heute begleitet er seine Murnauer zu beinahe allen Spielen. Sein Motto: „Immer Positiv bleiben, niemals nörgeln.“ Auf der Tribüne bildet er oft das Gegengewicht zur Fraktion der Kritiker.

Wie zufrieden sind Sie mit dem neuen Kader? „Sehr. Der ist jung, spritzig, talentiert und hat Zukunft.“

Was trauen Sie dem TSV zu? „Einen Spitzenplatz, ich könnte auch sagen einen Platz unter den ersten Vier. Alles durch die hervorragende Jugendarbeit von Michi Adelwart.“

„Georg Kutter wird weiterhin Tore schießen wie Lewandowski in Barcelona.“

Auf welches Spiel freuen Sie sich am meisten? „Garmisch – wegen der fairen Rivalität. Die darf nicht böse sein. Die Garmischer sollen auch erfolgreich sein.

Wie sieht die Abschlusstabelle aus? „Schwierig, weil ich die Münchner Vereine noch nicht kenne. Ich würde sagen: 1. Haidhausen, 2. Murnau, 3. Penzberg, 4. Denklingen, 5. Bad Heilbrunn.“

Ihr Lieblingsspieler: „Ich bin Fan von Basti Adelwart wegen seiner Abschlussqualität und der Dribblings auf außen.“

Wer sticht hervor? „Ich mache es mir einfach und sage Georg Kutter. Der wird auch weiterhin Tore schießen wie Lewandowski in Barcelona.“

„Charly ist eine treue Seele. er ist einer, der den Haufen der Älteren zusammenhält.“

Was halten Sie vom neuen Trainer? „Schwer zu beurteilen. Aber er macht einen guten Eindruck, sehr professionell. Er war so freundlich, kam zu uns an den Tisch und war direkt offen zu allen.“

Wo gibt’s das beste Bier: „Natürlich beim TSV, das Weißbier aus dem Ort.“

Diesen Spieler würde ich mir wünschen: „Denis Grgic vom 1. FC Penzberg, den könnte ich mir wieder gut in Murnau vorstellen.“

Das sagt Abteilungsleiter Michael Adelwart über den Edelfan: „Charly ist die treue Seele. Er ist einer, der den Haufen der Älteren zusammenhält. Er nimmt sie mit im Auto und ist ein positives, kommunikatives Sprachrohr nach außen, das dem Verein sehr gut tut. Er hat auch die Zeit miterlebt, in der man Fußball in Murnau nicht anschauen konnte. Da sieht man die wahre Treue.“ am