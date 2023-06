Bönig, Thumbs und Bauer analysieren Darbietungen der Nationalmannschaft: Eine Frage der Einstellung?

Von: Tobias Fischbeck

Einsamer Rufer: Bundestrainer Hansi Flick steht mehr und mehr in der Kritik. © Imago

Für viel Enttäuschung und auch Ratlosigkeit sorgt der aktuelle Zustand der Fußball-Nationalmannschaft auch im Landkreis Erding – und das nur ein Jahr vor der Europameisterschaft in Deutschland.

Landkreis – Die Heimatzeitung hat sich bei Landkreis-Fußballern umgehört und nach Lösungen gesucht, nachdem DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Anschluss an die Niederlage gegen Kolumbien einigen Nationalspielern sogar die nötige Qualität abgesprochen hatte.

Hart ins Gericht geht der Moosinninger Fußball-Boss Karl Thumbs mit der Nationalmannschaft. „Die sind genauso schlecht wie 1860“, sagt der bekennende Löwenfan mit einem Augenzwinkern. „Wir haben vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht Weltklasse sein mag oder auf dem Papier Weltklasse ist, aber wir haben in dieser Kategorie keinen Verteidiger. Wir erwischen keinen Kopfball da hinten. Wir geben ja größtenteils nur Begleitschutz“, schimpft der FCM-Vorsitzende. „Einerseits ist es ein Problem der Qualität und auf der anderen Seite Einstellungssache. Das fängt schon beim Singen der Nationalhymne an. Den anderen sieht man die Freude an, dass sie in der Nationalmannschaft spielen dürfen. Bei uns wirken sie fast schon gestresst, weil sie für ihr Land spielen müssen“, kritisiert Thumbs die Einstellung von einigen Nationalspielern.

Laut dem Vorsitzenden des FC Moosinning wird dem DFB von anderen Ländern wie Frankreich oder auch Spanien der Rang abgelaufen. Auch taktisch sieht er Defizite: „Mit der Viererkette tut sich Deutschland einfach leichter.“

Die Kritik am Bundestrainer könne er zwar nachvollziehen, Thumbs sagt aber auch: „Ich weiß nicht, ob es ein anderer besser machen würde. Es könnte vielleicht sein, dass ein überragender Vereinstrainer wie Jürgen Klopp etwas herauskitzeln könnte“, mutmaßt Thumbs. Wichtig sei Kontinuität, was die Nominierung der Spieler angeht. Andere Länder hätten damit seit Jahren Erfolg. „Alle haben einen Stamm, und wir experimentieren da herum mit 40 bis 50 Leuten, und in jedem Spiel bringt er wieder fünf andere. Das kann nicht gutgehen.“

Doch fehlt nun die Qualität, wie Völler sagte? Das sieht der Erdinger Ex-Bundesliga-Profi Philipp Bönig anders. „Es ist doch unbestritten, dass wir richtig gute Fußballer haben in Deutschland, und zwar auf eigentlich jeder Position.“ Unruhe habe es bei einem schlechten Lauf immer mal wieder gegeben. „Aber lass die das erste EM-Spiel gewinnen, und dann ist das alles vergessen“, glaubt Bönig. „Es ist doch klar, dass die Mannschaft jetzt noch keine EM-Form hat, es ist ja auch noch keine EM. Das braucht natürlich alles eine gewisse Zeit. Auf der anderen Seite stehen die Ergebnisse im Fokus, und die stimmen einfach nicht“, weiß der U16-Coach der SpVgg Unterhaching.

Die Experimentierfreudigkeit von Bundestrainer Hansi Flick war zuletzt im Mittelpunkt der Kritik. „Das hauen sie ihm natürlich jetzt komplett um die Ohren, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Und wenn er nichts ausprobiert, muss er sich auch Kritik anhören“, betont Bönig. „Er hatte jetzt die Zeit dazu. Natürlich wird diese bis zur EM nun auch knapp. Deswegen müsste sich schon langsam eine gewisse Formation herauskristallisieren. Er muss eine Achse, ein Gerüst finden“, sagt der Sky-TV-Experte. Er habe „manchmal das Gefühl, dass die Spieler nicht auf ihrer besten Position eingesetzt werden“. Ein Emre Can beispielsweise habe laut Bönig noch nicht oft zentral in der Dreierkette gespielt. „Havertz hat bei Chelsea zwar schon öfter als ,falsche Neun’ gespielt, ist aber auch kein klassischer Neuner“, weiß der Ex-Bochumer Bönig.

Er würde auf alle Fälle am Bundestrainer festhalten. „Ich sehe aktuell keine Alternative. Es sind alle Trainer, die dafür in Frage kommen, unter Vertrag“, sagt der 43-Jährige. Er appelliert an die Ehre der Spieler. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, für Deutschland zu spielen“, sagt Bönig.

Max Bauer ist mit dem SC Moosen gerade erst in die Kreisliga aufgestiegen und verfügt über Viertliga-Erfahrung mit dem TSV Buchbach. „Es liegt vielleicht auch ein wenig am Formtief des FC Bayern“, meint Bauer, der bis zum Ablauf der vergangenen Saison als Spielertrainer agierte. „Aber es ist qualitativ auch nicht mehr das da, was wir früher hatten. Auch verglichen mit den Talenten in anderen Ländern“, stellt der Moosener fest. „Der deutsche Fußball wird immer einfacher. Wenn wir in Buchbach gegen ein Nachwuchs-Leistungszentrum gespielt haben, war keiner dabei, der mal eine Eins-gegen-Eins-Situation gesucht hat“, erinnert sich Bauer.

Und auch er kritisiert die Einstellung der Spieler. „Es ist keine Spielfreude mehr drin. Die verstehen sich untereinander nicht mehr. Es ist kein Teamgeist da“, habe er festgestellt. Auch an Häuptlingen fehle es bei Deutschland. „Ein Kimmich hat nicht die Autorität oder Ausstrahlung wie etwa damals ein Schweinsteiger. Es liegt nicht immer am Trainer. Es liegt viel auch an der Einstellung der Spieler“, glaubt Bauer und fügt kritisch an: „Die Talente, auch die, die bei Bayern spielen, sind alle zu verwöhnt und überbezahlt.“