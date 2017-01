Generalprobe für WM gelingt

Eishockey

Zwei Tore von der Tölzer Lokalmatadorin Sarah Kubiczek waren der Grundstein für den Sieg der deutschen U18-Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich. Endstand 5:1.

Standesgemäß mit den beiden Nationalhymnen wurde das Länderspiel der U 18-Frauen zwischen Deutschland und Frankreich am Mittwochnachmittag eröffnet. Es war das zweite Testspiel und zugleich Abschluss des achttägigen Vorbereitungslehrgangs in Füssen und Bad Tölz auf die U 18-Weltmeisterschaft der Frauen in Budapest. Mit 4:0 hatten die Mädchen von Nationaltrainer Tommy Kettner den ersten Test in Füssen gegen Österreich für sich entschieden. Österreich ist ebenso wie Frankreich einer von fünf WM-Gegnern des DEB-Teams. Doch ob es reicht, Deutschland vom Aufstiegsvorhaben abzubringen, ist fraglich. Denn ähnlich wie Österreich hatten die Französinnen nicht den Hauch einer Chance gegen das kompakte DEB-Team und verloren 5:1.

Bereits nach 71 Sekunden hatte Lokalmatadorin Sarah Kubiczek die Führung erzielt – wunderschön freigespielt von Lilli Welcke. In welch bestechender Torlaune der Wirbelwind mit der Nummer elf ist, zeigte sich kurz nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich: Zum 2:1 war

Kubiczek erneut zur Stelle. Danach erhöhten die Gastgeberinnen den Spielstand in schöner Regelmäßigkeit. Nach dem 3:1 (30.) wechselte Kettner die Torhüterinnen: Johanna May vom EC Bad Tölz durfte nun zwischen die Pfosten und hielt ihren Kasten sauber.

Nach dem ungefährdeten Sieg lobte U 18-Nationaltrainer Kettner: „Das war ein Spiel mit Herz und Kampf. Wir haben nun zwei gute Testspiele abgeliefert und sollten für die Weltmeisterschaft gerüstet sein. Unser Ziel ist der Aufstieg in die Top-Division.“

Deutschland U 18 – Frankreich 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Tore: 1:0 (1:11) Kubiczek (Lilli Welcke), 1:1 (6:54) Aurard, 2:1 (11:10) Kubiczek (Lea Welcke), 3:1 (29:13) Kaiser (Amort, Bär), 4:1 (37:07) Bär (Amort, Kaiser), 5:1 (50:02) Luise Welcke (Schwamborn, Brendel 5-4). – Strafminuten: Deutschland 4, Frankreich 4. – Zuschauer: 230.