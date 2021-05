„Draußen muss drin sein“ – DFB fordert weitere Öffnungsschritte

Kampagne für Amateur- und Breitensport

von Roland Halmel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit seinen Regional- und Landesverbänden eine bundesweite Petition und Kampagne für den Amateur- und Breitensport mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) auf den Weg gebracht.

Landkreis – Unter dem Motto „Draußen muss drin sein“ fordert die Initiative die schnellstmögliche Wiederzulassung des organisierten Sportbetriebs unter freiem Himmel, zunächst im Training, anschließend im Wettkampfbetrieb. Die 7-Tage-Inzidenzen sollten dabei nicht der alleinige Maßstab für Öffnungsperspektiven sein. In den sozialen Medien haben bereits einige Vereine aus dem Landkreis ihre Unterstützung kundgegeben.

Nachdem der Breitensport und Amateurbereich seit Ende Oktober 2020 nahezu still steht und die organisierte Sportausübung im Verein weitestgehend untersagt oder sehr stark eingeschränkt ist, fordern die Freizeitsportler mit dieser Petition eine konkrete Perspektive. „Wir bitten unsere mehr als sieben Millionen Mitglieder in rund 24 500 Vereinen des DFB und alle weiteren sportbegeisterten Menschen, uns mit ihrer Unterschrift bei diesem Vorhaben zu unterstützen“, schreibt der DFB in seinem Rundbrief. Und der Verband stellt klar: „Das betrifft nicht nur den Fußball, sondern den gesamten Sport. Die Mitglieder und Vereine aus anderen Sportarten sind herzlich und ausdrücklich mit dazu aufgerufen, dem gesamten Amateursport mit ihrer Unterschrift eine gemeinsame Stimme zu geben.“

Die Möglichkeit, sich an der Petition unter www.dfb.de/petition zu beteiligen, besteht bis zum 2. Juni. Ziel des Verbands ist es, 100 000 Unterstützer zu finden.

