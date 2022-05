Die Konkurrenz gratuliert: „Finsing gehört einfach in die Bezirksliga“

Von: Dieter Priglmeir

Rückendeckung vom Trainer: Bernd Häfeles Konterfei und sein Standardspruch schmücken die Meistershirts des FC Finsing. © Christian Riedel

Der FC Finsing hat am Wochenende gegen den SV Kranzberg die Meisterschaft in der Kreisliga Donau/Isar 2 klargemacht. Auch die Konkurrenz gratuliert zum Erfolg. Die Stimmen.

„Finsing ist einfach eine Bezirksliga-Mannschaft. Der Kader hat Bezirksliga-Niveau, und die Mannschaft spielt wie ein Bezirksligist. Und da meine ich vor allem die Handlungsschnelligkeit. Jeder weiß, wo der Ball hingehört, bevor er ihn überhaupt hat. Dafür haben die Spieler auch das technische Niveau. Der erste Ballkontakt ist enorm stark. Die Spielschnelligkeit, das sofortige Umschalten in den Pressbereich – das alles war für die Kreisliga zu hoch. Deshalb großen Glückwunsch zum Aufstieg. Ich wünsche viel Erfolg und dass der FC in der Bezirksliga die Rolle spielt, die der Verein auch vorhat.“ Richard Maierthaler, Trainer des TSV Wartenberg

„Erst einmal möchte ich der Mannschaft und dem Verein gratulieren. Einen Aufstiegskasten hat der FCL bereits spendiert. Die Finsinger sind in dieser Saison optimal gestartet und haben gleich das erste Top-Spiel (1:0 gegen Lengdorf, die Red.) gewonnen. Auch wenn sehr es knapp war, sind sie mit einem Dreier in die Saison gestartet. So etwas gibt natürlich Rückenwind. In der Hinrunde haben sie dann den Grundstein für eine Rückkehr in die Bezirksliga geschaffen. Der FC Finsing gehört aufgrund der Struktur mit drei Herrenmannschaften und dem Neubau auf jeden Fall in die Bezirksliga. Glückwunsch aus Lengdorf.“ Franco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf und einst selber Spieler beim FCF

„Fans, die zu 100 Prozent zu ihrem Verein stehen“ - „Einen der besten Kader“

„Herzlichen Glückwunsch. Wenn man am Ende als Meister feststeht, dann hat man es sich auch verdient. Finsing ist eine gute Mannschaft, die sehr kompakt ist. Man merkt auch, dass sie Bezirksliga-Erfahrung haben. Natürlich hat der FC auch sehr gute Fans die zu 100 Prozent zu ihrem Verein stehen.“ Enes Mehmedovic, Trainer des härtesten Konkurrenten BC Attaching

„Gratulation. Wer am Ende ganz vorn ist, hat auch verdient die Meisterschaft gewonnen. An was hat’s gelegen? Zum einen haben sie in der Vorrunde noch von der alten Bezirksliga-Saison profitiert. Da nimmt man noch einiges mit rüber in die Kreisliga. Und qualitativ hat Finsing einen der besten Kader, wobei ich schon denke, dass Eitting und Attaching da mithalten können. Da ist kein großer Unterschied. Finsing hat das aber verdient und souverän gemacht. Deshalb auch von meiner Seite: Alles Gute für die neue Bezirksliga-Saison.“ Markus Weber, Spielertrainer des FC Eitting

„Diese Konstanz – wer über die gesamte Saison auf Platz eins steht, ist absolut verdient Meister und Aufsteiger. Und zweitens: Wer es schafft, gegen den KSC einen Punkt aus zwei Spielen zu ergattern, der muss was drauf haben, weil das nicht so leicht ist – und der ist dann auch zurecht Meister ;-). Herzliche Glückwünsche nach Finsing, und ich wünsche mehr Erfolg als im letzten Bezirksligajahr.“ Alex Schmidbauer, Trainer des SC Kirchasch.

Vom ersten Tag an vorne wegmarschiert

„Die Finsinger sind zurecht Meister geworden. Sie haben über die gesamte Saison gute Leistungen gebracht und verfügen über einen guten, breiten Kader mit guten Einzelspielern. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Bezirksliga.“ Heinrich Hundsnurscher, Abteilungsleiter des SV Wörth

„Glückwunsch, der FC Finsing ist ein verdienter Aufsteiger. Er ist vom ersten Tag an vorne wegmarschiert. Es ist ja nicht so einfach mit dem direkten Wiederaufstieg, weil meistens die Stimmung nach einem Abstieg nicht so gut ist. Aber die Mannschaft hat es geschafft, wieder eine Einheit zu bilden. Dem Trainer ist es gelungen, Schwung und Überzeugung in die Mannschaft zu bringen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man ihn einfach in Ruhe hat weiter machen lassen. Auch deshalb drücke ich Finsing die Daumen, dass sie diesmal länger in der Bezirksliga bleiben.“ Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen

„Wir gratulieren dem FC Finsing zum verdienten Aufstieg in die Bezirksliga. Der Aufstieg war deshalb verdient, weil die Mannschaft über die gesamte Saison die konstantesten Leistungen abgerufen hat. Auch wenn die Spiele zwischen der BSG und Finsing immer recht schön sind, hoffe ich, dass sich mit dem FC ein weiterer Landkreisverein dauerhaft in der Bezirksliga etablieren kann.“ Thomas Götzberger, Spielertrainer der BSG Taufkirchen (pir)