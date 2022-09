Junioren-WM: Startrakete Carla Hahn muss Kräfte dosieren

Von: Wolfgang Stauner

Der Zug auf eine Spitzenplatzierung ist abgefahren: Carla Hahn kämpft sich von Platz 25 wieder auf 14 nach vorne. © M. Bader/kn

Carla Hahn vom TSV Benediktbeuern-Bichl geht gehandicapt in ihre erste Junioren-WM, erreicht aber dennoch Platz 14 im Cross Country-Rennen.

Les Gets/Benediktbeuern – Lediglich einen Tag nach den Cross Country-Wettbewerben (XCO) im Rahmen der European Championships in München kam die Mountainbike-Elite in Les Gets erneut zusammen – diesmal, um die neuen Weltmeister zu krönen. Und zwar nicht nur im olympischen XCO-Format, sondern auch in den Disziplinen Short Race (XCC), Downhill und E-Mountainbike.. Außerdem standen in den französischen Hoch-Savoien nicht nur Frauen und Männer am Start, sondern auch U 23-Fahrer und Junioren (U 19). Als jüngerer Jahrgang war auch Carla Hahn vom TSV Benediktbeuern-Bichl erstmals bei einer WM vertreten. Im Gegensatz zur Junioren-EM in Anadia/Portugal Anfang Juli war für Junioren und Juniorinnen lediglich ein XCO-Rennen vorgesehen.

Schlechte WM-Vorbereitung: Covid und zwei Stürze

Die WM-Vorbereitung hätte für die 17-jährige Sindelsdorferin allerdings kaum schlechter verlaufen können. Nach der EM, bei der Hahn den fünften (Short Race) und achten Rang (XCO, wir berichteten) eingefahren hatte, legten erst ein Covid-Infekt und anschließend zwei kapitale Stürze die Sportlerin flach. „Somit konnte ich nur wenige Tage und auch die nicht am Stück trainieren“, berichtet Hahn. „Große Erwartungen hatte ich jedenfalls nicht.“ Auch deshalb nicht, weil Hahn zwar ihre europäischen Konkurrentinnen kennt, aber nicht jene aus Übersee.

Vor allem der Drop hat viel Mut erfordert.“

Der 4,3 km lange Rundkurs, die viermal zu durchfahren war (insgesamt 13,7 km), hatte es in sich und war absolut wm-würdig. Zwei sehr lange, kräftezehrende Anstiege waren durch eine technisch anspruchsvolle Passage mit Doubles, Wurzeln und einem Drop getrennt. „Vor allem der Drop hat viel Mut erfordert“, gestand die gehandicapte Loisachtalerin. An den zweiten Anstieg reihte sich eine schnelle Abfahrt mit Tables (Sprünge ohne Lücke zwischen Absprung und Landung) und hohen Anliegern, gefolgt von einem Rockgarden. Carla Hahn, 32. der Junioren-Weltrangliste, nahm das Rennen aus der vierten Startreihe auf. Insgesamt waren 62 Juniorinnen auf der Startliste notiert, von denen 49 gewertet wurden – also nicht überrundet waren.

Halter legt Höllentempo vor

Carla, als Raketenstarterin bekannt, fehlte aufgrund der zahlreichen Blessuren und des Trainingsrückstands ein wenig die Schneid zur Attacke. Außerdem legte die spätere Siegerin, Monique Halter aus der Schweiz, ein Höllentempo vor. „In Anadia bin ich da mitgefahren. Aber ich war mir nicht sicher, wie ich zurechtkommen würde, und die Beine waren auch noch nicht bereit“, berichtet Hahn, die sich nach dem ersten Anstieg auf Platz 25 wiederfand.

Immerhin konnte sie diese Position halten, und kam ab der zweiten Runde immer besser ins Fahren. „Aber der Zug auf eine Spitzenplatzierung war abgefahren.“ So dosierte die TSV-Athletin ihre Kräfte. In den Abfahrten erholte sie sich, um in den Anstiegen mit gutem Tritt vorwärts zu kommen. Für einen Top Ten-Platz waren die Abstände nun zu groß, doch Platz um Platz schob sich Carla Hahn nach vorne und finishte schließlich als 14. „Als jüngerer Jahrgang Platz 14 bei der ersten Weltmeisterschaft – darauf kann ich stolz sein.“

