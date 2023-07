TV Lenggries: Die Stars von morgen im Kasernensand

Nick Scheder

Mit vier Teams bei den Heim-Beachvolleyball-DM der U 17 dabei: Die Lenggrieser (hinten v. li.) Korbinian Kluge, Ben Blanke, Anne Förtsch, Magdalena Herrmann, (vo.) Lisa Weber, Patricia Auer, Nationalspielerin Lena Stigrot, die im Training wertvolle Tipps gab, sowie Sandra Otte und Leni Kleim. © TV Lenggries

BEACHVOLLEYBALL: Deutsche U 17-Meisterschaft ab Freitag in Lenggries – TVL mit vier Teams am Start: „Einzigartig“

Bad Tölz – Es sind möglicherweise die Stars von morgen, vielleicht künftige Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft, die sich nun im Kasernensand treffen: Der TV Lenggries veranstaltet die Deutschen U 17-Meisterschaften im Beachvolleyball auf seiner Anlage an der Gebirgsjägerstraße. Das Turnier, zu dem sich jeweils 32 männliche und weibliche Duos gemeldet haben, findet am kommenden Wochenende statt. Am Freitag (10.30 Uhr) und Samstag (ab 9 Uhr) finden die Vorrundenspiele statt, am Sonntag (ab 9 Uhr) gehen die Entscheidungsspiele ab den Viertelfinals über die Bühne. Die Finals sind für den frühen Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr angesetzt. Die Siegerehrung folgt um 16 Uhr.

Die Stars von morgen im Kasernensand

Für die Lenggrieser Füchse sei es eine Ehre und Freude, das Turnier auszurichten, meint TVL-Abteilungsleiter Christian Keiler. Der Verein ist auch stolz darauf, gleich drei Mädchen-Teams an den Start zu bringen: Sandra Otte/Leni Keiler, Anne Förtsch, Magdalena Herrmann und Lisa Weber/Patricia Auer. „Drei Teams von einem Verein das ist sensationell, das ist vermutlich einzigartig“, freut sich Keiler. Bei den Buben ist mit Korbinian Kluge und Ben Blanke ein weiteres Lenggrieser Duo dabei.

Förtsch/Herrmann und Otte/Kleim mit Chancen aufs Halbfinale

Vor allem den beiden Mädchen-Teams Förtsch/Herrmann und Otte/Kleim – Sandra Otte wurde zuletzt in Karlsruhe Deutsche Vizemeisterin mit einer jüngeren Partnerin bei der U 16 – traut Keiler einiges zu. „Die U 17 ist unsere stärkste Altersklasse. Die beiden Mädchen-Teams können es schon ins Halbfinale schaffen, und dann ist ja alles möglich.“ Weber/Auer, die es per Wildcard zur DM geschafft haben, können auch problemlos mithalten, glaubt Keiler. Für ganz vorne reicht es vermutlich nicht.

Nur körperlich Defizite

Die Buben werden vermutlich ebenfalls nicht ganz vorne landen. „Spielerisch, technisch und taktisch haben Ben und Korbinian durchaus das Zeug dazu“, meint der TVL-Volleyball-Abteilungsleiter. „Allerdings haben sie körperlich wohl im Vergleich zur größeren Konkurrenz noch ein wenig Defizite.“

Beachvolleyball auf hohem Niveau

Der TV Lenggries hat sich beim Deutschen Volleyball-Verband um die Ausrichtung der Deutschen U 17-Meisterschaft beworben. Hatte mit etlichen Turnieren auf bayerischer Ebene auch gute Empfehlungen aufzuweisen –und hat dann eben auch den Zuschlag bekommen. „Ich glaube, wir können mindestens das bieten, was die anderen Kandidaten auch bieten, wir brauchen uns nicht zu verstecken“, sagt Keiler. Er wünscht sich, dass noch ein paar mehr Zuschauer als bisher den Weg hinauf zur Kaserne finden. „Da spielt die Zukunft des Beachvolleyballs, da gibt es richtig hohes Niveau zu sehen.“

Mit 300 Leuten auf der Beachvolleyball-Anlage rechnet Keiler auf jeden Fall. 200 Zuschauer zusätzlich würden ihn begeistern und für Vollbeschäftigung der vielen freiwilligen Helfer des rührigen Vereins sorgen. Für Getränke und Verkostung ist gesorgt.

Unterstützung von Nationalspielerin Lena Stigrot

Die Teams bereiten sich mit letzten Trainingseinheiten auf den Sandplätzen auf die Heim-DM vor. Und bekamen letztens hohen Besuch: Die Lenggrieserin Lena Stigrot, mittlerweile in der ersten italienischen Volleyballliga in Rom unter Vertrag und demnächst für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Einsatz, hat es sich nicht nehmen lassen, den Lenggrieserinnen alles Gute für die Deutschen Meisterschaften zu wünschen. Keiler: „Sie war auch im Training integriert und hat den Nachwuchsspielerinnen wertvolle Tipps geben können.“ Die Spiele können beginnen .