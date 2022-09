Die Trainer sind sich einig: „Im Derby wird auf Sieg gespielt“

Von: Wolfgang Stauner

Das Beste rausholen aus der restlichen Vorrunde und dem Derby wollen die rot-weißen Hausherren um Verteidiger Benedikt Ertl (li.). Der genesene Jakob Gerg und seine Lenggrieser wollen den Hinspielsieg wiederholen. © Hans Demmel

Im Rückspiel-Derby gegen den Lenggrieser SC will Rot-Weiß Bad Tölz das 2:5 aus dem Hinspiel „geraderücken“. Fatih Kocyigit (RW) und Jakob Gerg (LSC) sind wieder fit.

Bad Tölz/Lenggries – Nach acht Spieltagen hat die Kreisliga 1 eine klare Zweiteilung angenommen: die oberen und die unteren Vier – denn TSV Otterfing (4.) und den FC Real Kreuth (5.) trennen bereits acht Punkte. Der Knackpunkt ist, dass lediglich drei Teams in die Meisterrunde nach der Winterpause kommen; ganz egal, ob es sich um eine Siebener- oder Achter-Liga handelt. Deshalb ist auch der Tabellendritte Lenggrieser SC vor seinem Sonntagsausflug in die Tölzer Kohlstatt (Anpfiff 13 Uhr) noch nicht auf der sicheren Seite. Unzweifelhaft ist indessen, dass Gastgeber SC Rot-Weiß Bad Tölz zur unteren Region zählt.

Estner und Horwath im Hinspiel schwer verletzt

„Wir wollen aus der restlichen Vorrunde das Beste rausholen“, sagt Sebastian Wagner. Die Ansage des RW-Trainers beinhaltet: „Wir wollen die 2:5-Niederlage vom Hinspiel in Lenggries geraderücken, deshalb hauen wir alles rein und spielen auf Sieg.“ Nicht nur das Ergebnis des Hinspiels gab dem zweiten Spieltag aus rot-weißer Sicht einen traurigen Touch. Es waren vor allem die beiden schweren Knieverletzungen von Marinus Estner und Sebastian Horwath, die die Ambitionen der Tölzer im weiteren Saisonverlauf drastisch drosselten. „Obendrein hatte Ertl seinen Elfer-Tag“, erinnert der Trainer auf den unglücklichen Auftritt des Verteidigers, der zwei Strafstoße verursachte.

RW-Angreifer Fottner ist wieder dabei

Auch wenn die beiden Stammspieler frühestens zur Rückrunde wieder eingreifen können, entspannt sich die personelle Situation zumindest ein klein wenig. Offensiv-Ankurbler Fatih Kocyigit ist nach Zahn-OP und Mandelentzündung wieder fit; ebenso Angreifer Jonas Fottner, der erst zwei Spiele in der Ersten absolviert hat. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter Kapitän und Regisseur Benedikt Rinshofer, den es in der Leiste zwickt. Trotz der 1:3-Niederlage in Kreuth zeigten die Rot-Weißen am Enterbach ihre beste Saisonleistung. Entsprechend engagiert fiel das Training selbst und die Beteiligung daran während der Woche aus. Wagner sieht sein Team fürs Derby also bestens gerüstet. Was ihm obendrein Mut macht: „Lenggries war zuletzt auch nicht übermäßig erfolgreich.“

Es freut mich, wenn die Tölzer nicht mauern.“

„Wenn er das so sieht, darf er das gerne tun“, kontert LSC-Trainer Stefan Simon. „Es freut mich, wenn die Tölzer nicht mauern. Wir werden ebenfalls auf Sieg spielen.“ Simons Mannschaft hat nach der vermeintlichen Schwächephase (0:0 in Kreuth, 2:2 gegen Miesbach), die durch personelle Baustellen bedingt war, zu alter Stärke zurückgefunden. Dem 3:2 in Holzkirchen, bei dem mit Jakob (krank) und Leo Gerg (Ellbogenverletzung) zwei Stammspieler fehlten, verleiht der Coach gar das Prädikat „besonders kaltschnäuzig“. Außerdem bilanziert Simon: „Mit nur einer Niederlage sind wir jedenfalls weit davon entfernt, eine schlechte Runde zu spielen“, so Simon.

Jakob Gerg ist inzwischen wieder auf dem Damm, und Leo Gerg zumindest als Joker auf der Auswechselbank. Ein Ausrutscher in Tölz wäre dennoch eine schwere Hypothek für den Aufstieg des LSC in die Meisterrunde. Und obendrein ein Stimmungskiller für den Biertisch auf der Wiesn, den die Lenggrieser für Sonntagabend gebucht haben.

SC Rot-Weiß Bad Tölz

Bahner – Ackermann, Dogan, Ertl, Rinshofer (?), Geisler, Sahiti, Kocyigit, Swid, Fottner, Murcko, Standke, Bergkofer, Wegner, Baumgärtner, Muck, Sakal.

Lenggrieser SC

Kleim – Kehrer, Biagini, Angermeier, Mürnseer – Rinner, Freiberger, Ma. Gerg, F. Merklinger – J. Gerg, Schnaderbeck – Dix, Mi. Gerg, L. Gerg (?), Demmel (?).