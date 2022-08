Dieses historische Derby ist Motivation genug

Von: Wolfgang Stauner

Viel Leidenschaft und Laufarbeit verlangt der Lenggrieser Trainer Stefan Simon von seiner Mannschaft um Leo Gerg (li.) auch im heutigen Derby gegen RW Bad Tölz. LSC-Keeper Maxi Kleim will es versuchen © pr

LSC-Trainer Simon weiß: „In diesem Derby gegen Rot-Weiß müssen wir alles auffahren, was wir haben.

Lenggries/Bad Tölz – Das Lenggrieser Isarstadion und die Rot-Weiß-Sportanlage in der Tölzer Kohlstatt liegen keine zehn Kilometer voneinander entfernt. Doch haben sich die beiden Isarwinkler Traditionsvereine Lenggrieser SC und SC Rot-Weiß Bad Tölz seit Menschengedenken in keinem Ligaspiel mehr gemessen. Selbst der langjährige Lenggrieser Trainer, Abteilungsleiter und Vorstand Peter Heigl kramt vergeblich in seinem Gedächtnis. „Da war mal ein Spiel in Tölz, als ich noch ein Jugendlicher war“, glaubt der 75-Jährige an einen Vergleich in den frühen 1960er-Jahren.

Neuland betreten die beiden Vereine also am Samstag (17.15 Uhr). Die Vorzeichen sind hüben wie drüben positiv ausgerichtet, denn beide Klubs haben ihre Auftaktspiele gewonnen: Der LSC legte beim 4:0 in Holzkirchen gleich ein Pfund vor, Rot-Weiß bezwang auf eigenem Platz Real Kreuth mit 2:1. „Es ist ein gutes Gefühl, mit einem Erfolgserlebnis in die neue Liga zu starten“, bekundet Sebastian Wagner. Der RW-Trainer hat die Euphorie seiner Kicker gleich bei drei Trainingseinheiten während der Woche kanalisiert und auf den kommenden Gegner fokussiert. „Alle ziehen super mit und geben Gas. Sich auf dem Erfolg auszuruhen, wäre auch fatal“, sagt Wagner. Klar, wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen Stelle.

RW-Trainer Wagner erwartet eine „Mammutaufgabe“

Personell kann der Übungsleiter nahezu aus dem Vollen schöpfen; lediglich Damian Standke ist privat verhindert. Ganz wichtig: Regisseur Fatih Kocyigit, gegen Real Kreuth Spieler des Tages und Torschütze zum 1:1-Ausgleich, ist rechtzeitig aus dem Kurzurlaub zurück. Möglicherweise wird der Trainer Rückkehrer Adrian Ackermann wieder einen Kurzeinsatz spendieren. Der 33-jährige Innenverteidiger ist eine nur schwer zu ersetzende Stütze in der sehr jungen Viererkette. „Als Führungsspieler“, so Wagner, „können sich die Jungen bei ihm viel abschauen.“ Anschauungsunterricht können wohl die meisten RW-Kicker bei den arrivierten Kreisligaspielern des Gastgebers nehmen. Das ahnt auch Wagner: „Lenggries ist eine super Mannschaft – das wird eine Mammutaufgabe.“

Von einer Mammutaufgabe möchte LSC-Trainer Stefan Simon nicht direkt sprechen, doch auch bei ihm schwingt gehöriger Respekt vor dem Liganeuling mit: „Ich rechne mit einem aggressiven und kompakten Gegner. Da müssen wir alles auffahren, was wir haben.“

LSC-Keeper Maxi Kleim will es versuchen

Das ist nicht gerade wenig, doch aufgrund zweier Urlauber auch nicht mehr soviel wie in Holzkirchen: Der defensive Mittelfeldmann Felix Merklinger und Außenverteidiger Michael Gerg fehlen an diesem Spieltag. Auch Stürmer Thomas Fischhaber, in Holzkirchen kurz vor der Pause vom Platz gegangen, wird mit einer Oberschenkelzerrung zwei bis drei Wochen ausfallen. Im Oberschenkel zwickt’s auch Felix Kreher. Der Innenverteidiger, der in Holzkirchen einen bärenstarken Saisoneinstand gab und ein Tor erzielte, musste das Training abbrechen. „Es gibt zwar bessere Vorbereitungen“, sinniert Simon, „doch unser breiter Kader kann qualitativ schon was auffangen.“

Leidenschaft und Laufbereitschaft

Beispielsweise mit Kilian Mürnseer, Florian Freiberger – in Holzkirchen ebenfalls mit einem Torerfolg – und Michael Demmel. Zudem will es die Nummer eins nach auskuriertem Zehenbruch zwischen den Pfosten wieder versuchen: Maxi Kleim. An der Motivation braucht Simon indessen nicht arbeiten: „Dieses Derby ist Motivation genug. Ich erwarte viel Leidenschaft und Laufarbeit.“ Und einen Sieg für die Annalen.

Lenggrieser SC: Kleim – Angermeier, Biagini Kreher (?), Mürnseer – Freiberger, L. Gerg, Dix, Schnaderbeck, Demmel – J. Gerg – Scheck (ETW), H. Gerg, Hartmann, Rinner.

SC Rot-Weiß Bad Tölz: Bahner – Ertl, Dogan, Rinshofer, Fottner, Horwath, Geisler, Estner, Kocyigit, Abu Swid, Sahiti – Kabashi (ETW), Haslinger, Muck, Baumgärtner, Sakal, Wehner, Bergkofer, Ackermann.