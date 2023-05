Viel Last-Minute-Wahnsinn, Dießen und Peiting siegen

Lasst mich durch: Bernbeuren Johannes Birk versucht sich gegen die Antdorfer Markus Winkler (links) und Luca Buchner durchzusetzen. Foto: Ruder © Ruder

Dramatik pur: Benediktbeuern holte einen 0:3-Rückstand in der Schlussviertelstunde auf, Wielenbach kassiert hingegen den späten Ausgleich.

Landkreis – Mit seinem Sieg gegen den FC Bad Kohlgrub bleibt der MTV Dießen in der eng umkämpften Meisterrunde C der Fußball-Kreisklassen oben dran. In der Gruppe D hat der TSV Peiting II ebenfalls abgeliefert – mit seinem 3:1-Erfolg festigt das Team Rang zwei. In den Abstiegsrunden hatten Tore in der Nachspielzeit in drei Partien noch Auswirkungen auf den Spielausgang. Kinsau und Wielenbach mussten sich mit ihren Gegnern dann doch noch die Punkte teilen. Auch Bernbeuren schenkte der SG Antdorf/Iffeldorf sozusagen in letzter Minute den Ausgleich ein. Klare Erfolge hingegen feierten der ESV Penzberg, Eglfing und Hohenfurch.

Meisterrunden

FC Bad Kohlgrub 0 MTV Dießen 3

Tore: 0:1 (25.) Raphael Anklam, 0:2 (71.) Alexander Neiser, 0:3 (74.) Philipp Ropers. Gelbe Karten: Bad Kohlgrub 1, Dießen 4. Schiedsrichter: Vitus Waibel. Zuschauer: 80.

FC Issing 1 TSV Peiting II 3

Tore: 1:0 (27.) Philipp Sippel, 1:1 (39.) Martin Pakleppa (Elfmeter), 1:2 (43.) Christoph Schratt, 1:3 (90.+2) Tobias Strommer. Gelbe Karten: Issing 3. Schiedsrichter: Martin Horne. Zuschauer: 50.

Abstiegsrunden

SV Kinsau 3 TSV Benediktbeuern 3

Tore: 1:0 (32.) Thomas Rid, 2:0 (40.) Robin Swoboda, 3:0 (45.+1) Philipp Rankl, 3:1 (80.) Albert Schandl, 3:2 (88.) Benedikt Guggemos, 3:3 (90.+3) Albert Schandl. Gelbe Karten: Kinsau 1, Benediktbeuern 1. Schiedsrichter: Anton Gleich. Zuschauer: 90.

ESV Penzberg 4 TSV Weyarn 0

Tore: 1:0 (40.) Stefan Thrainer (Eigentor), 2:0 (46.) Semi Güven, 3:0 (89.) Kai Schumacher, 4:0 (90.+1) Lukas Wagner. Gelbe Karten: Weyarn 3. Schiedsrichter: David Feistauer. Zuschauer: 40.

TSV Bernbeuren 2 SG Antdorf/Iffeldorf 2

Tore: 1:0 (15.) Martin Schmölz, 1:1 (22.) Florian Calliari (Elfmeter), 1:2 (34.) Nikola Spasic (Elfmeter), 2:2 (90.+5) Christian Grotz. Gelbe Karten: Bernbeuren 2, Antdorf/Iffeldorf 4. Schiedsrichter: Tobias Hennig. Zuschauer: 100.

SV Söchering 0 SV Uffing 3

Tore: 0:1 (44.) Kilian Wiehle, 0:2 (90.) Dominik Mayr, 0:3 (90.+3) Florian Schweiger. Gelbe Karten: Söchering 4. Gelb-rote Karte: Söchering: Robert Koelbl (90.+3). Schiedsrichter: Florian Bauer. Zuschauer: 50.

TSV Schondorf 0 SV Hohenfurch 3

Tore: 0:1 (25.) Nico Bayer, 0:2 (48.) Stefan Herz, 0:3 (64.) Nico Schönfelder. Gelbe Karten: Schondorf 2, Hohenfurch 2. Schiedsrichter: Wolfgang Bertol. Zuschauer: 80.

ASV Eglfing 3 SV Krün 0

Tore: 1:0 (45.) Anton Miller, 2:0 (59.) Anton Miller, 3:0 (69.) Josef Miller. Gelbe Karten: Krün 2. Schiedsrichter: Ariane Fichtl. Zuschauer: 75.

TSV Rott 3 FSV Eching 2

Tore: 0:1 (6.) Dominik Schmid, 1:1 (17.) Aaron Hofmann, 2:1 (47.) Michael Rupp, 3:1 (66.) Lukas Hofmann, 3:2 (70.) Dominik Schmid (Elfmeter). Gelbe Karten: Rott 5, Eching 3. Gelb-rote Karten: Rott: Julian Birkner (90.+4), Eching: Philipp Roming (90.+5). Schiedsrichter: Uwe Melzer. Zuschauer: 100.

SV Prittriching 1 SV Wielenbach 1

Tore: 0:1 (18.) Johann Ücker, 1:1 (90.+2) Kevin Hofbaur. Gelbe Karten: Prittriching 1, Wielenbach 4. Schiedsrichter: Vitus Böck. Zuschauer: 88. (lk/kma)

Gut gemacht: Der ASV Eglfing bejubelt Anton Millers Treffer zum 1:0 gegen den SV Krün in der 45. Minute. Nur 14 Minuten später erhöht der Torschütze auf 2:0. Josef Miller macht den 3:0-Erfolg später perfekt. Foto: Ruder © Ruder