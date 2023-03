HSG Isar-Loisach: Dirigent Schmid bringt die Wende

Von: Patrick Staar

Wortreicher Dirigent bei der HSG Isar-Loisach: Alexander Schmid, der im Heimspiel gegen Kempten eine bärenstarke Leistung zeigte. © patrick staar

HSG Isar-Loisach rettet gegen Kempten ein 31:31-Unentschieden

Wolfratshausen/Geretsried – Nach vier Siegen in Folge mussten die Männer der HSG Isar-Loisach beim 31:31 (13:16) gegen die SG Kempten mal wieder einen Punkt abgegeben. Trotzdem war Trainer Manuel Sauer anschließend alles andere als unzufrieden: „Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Ein verdientes Unentschieden.“

Dirigent Schmid bringt die Wende

In der Anfangsphase kam die HSG mit den jungen und spielerisch starken Gästen überhaupt nicht klar. Die Abwehr hatte durch den Ausfall der beiden Seemann-Brüder arge Schwierigkeiten. Zudem leistete sich die HSG eine ganze Menge technischer Fehler im Angriff und kassierte viele Gegentreffer über die erste und zweite Welle. Nach 14 Minuten sah es zappenduster aus, Kempten führte zu diesem Zeitpunkt schon deutlich mit 10:3. „Da war Kempten klar die bessere Mannschaft“, gab Sauer zu.

Kampf auf Augenhöhe

Doch dann kämpfte sich die HSG Tor um Tor heran. Die Zuordnung in der Abwehr war besser, und im Sturm klappte plötzlich mehr. So stand es nach 25 Minuten nur noch 10:11. Fortan war es ein Kampf auf Augenhöhe: Es ging hin und her. Kempten ließ sich durch die Aufholjagd nicht beeindrucken, führte nach 39 Minuten schon wieder mit 21:17. Es dauerte bis zur 51. Minute, ehe die HSG durch einen Treffer von Tim Sadowski das erste Mal – mit 25:24 – in Führung ging.

Borgmann: Vier Tore nach Einwechslung

Alexander Schmid spielte in der zweiten Halbzeit durch, führte Regie, gab Anweisungen und setzte seine jungen Nebenleute immer wieder geschickt in Szene: „Er würde gerne in der Zweiten Mannschaft spielen, aber spielerisch kann er locker bei uns mithalten“, kommentierte Sauer. „Er ist ein überragender Aufbauspieler, der die nötige Ruhe hat und sehr oft die richtigen Entscheidungen trifft. Eine Bereicherung für unsere Mannschaft.“ Als Bereicherung wertet Sauer auch den Jungspund Luis Borgmann, der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und gleich vier Tore warf. Gut für die Mannschaft seien auch die beiden Linkshänder Adrian Marcu und Marco Cramer.

Starke zweite Halbzeit

Trotz allem ließen die Gäste auch in der Schlussphase nicht locker. Lukas Neumüller gelang eineinhalb Minuten vor Schluss der 31:30-Führungstreffer, 16 Sekunden vor Schluss schaffte Kempten den Ausgleich.

„Nach dem klaren Rückstand zu Beginn bin ich zufrieden, dass wir noch Unentschieden gespielt haben“, resümiert Sauer. „Wir haben eine sehr, sehr tolle zweite Halbzeit gespielt.“

HSG Isar-Loisach – SG Kempten 31:31 (13:16)

HSG: Bilobrk (T), Borgmann 4, Hohenreiter, Schmid 2, M. Herrmann, Sadowski 1, Baumann 1, Reimann 6 (2/3), Aßmayr (T), Tokmak 2 (1/1), Cramer 2, Marcu 4, Jansen 1, Neumüller 5.