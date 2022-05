Bierdusche für Bruckmeier: DJK Ottenhofen krönt sich zum Meister

Von: Tobias Fischbeck

Ottenhofen schlägt zurück: Martin Wiethaus (3. v. l.) bejubelt den 1:1-Ausgleich durch Julian Jaros. © Hermann Weingartner

Die DJK hat es geschafft: Durch ein 3:1 bei Dorfens Reserve hat sie den Meistertitel in der A-Klasse 8 und den Kreisklasse-Aufstieg perfekt gemacht.

Dorfen/Ottenhofen – Dorfen hätte noch Chancen gehabt, dem Konkurrenten den Titel streitig zu machen. Und so war es auch das Team von Spielertrainer Nik Jensen, das in einem hochklassigen Spiel bereits nach drei Minuten in Führung ging. Felix Blaha besorgte diese: Nach einer Ecke zog er aus dem Rückraum ab, und Torhüter Andreas Stürzer hatte den Ball nicht mehr gesehen.

Bei Ottenhofen war vor dem Spiel der Einsatz von Julian Jaros fraglich gewesen. Doch genau er traf nach 16 Minuten zum Ausgleich, nachdem ein Freistoß von links im Strafraum noch verlängert worden war. Mit dem Pausenpfiff drehte Constantin Lichti das Spiel für die Gäste. Auch hier war eine Ecke vorausgegangen. Lichti machte in der 67. Minute, wieder im Anschluss an eine Ecke, seinen Doppelpack perfekt – 3:1. Dorfen fand darauf keine Antwort mehr.

Dorfen muss um den Relegationsplatz bangen. „Wir gratulieren zum verdienten Aufstieg. Sie hatten im Spiel noch viele weitere Chancen. Das geht absolut in Ordnung“, sagte Jensen. Meister-Coach Hans Bruckmeier musste nach einer Bierdusche erst mal unter die richtige Brause: „Es ist gigantisch und wunderschön. Und jetzt geht unsere Feier erst richtig los.“ Kommende Saison werde die Mannschaft zum Großteil zusammenbleiben und habe eine realistische Chance auf den Klassenerhalt.