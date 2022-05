DJK Waldram: Die Relegation ist ganz nah

Auch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit nutzte Sebastian Kresta (re.) und der DJK gegen Polling nichts. © hl

Waldram – Am Ende hilft nur noch Sarkasmus. „Mit der Relegation kennen wir uns ja aus“, sagte Peter Kunzmann nach der 0:3-Pleite der Waldramer Fußballer gegen den SC Polling. Mit bitterer Miene ergänzte der Technische Leiter: „Nur haben wir da noch nie was gewonnen.“

Die Relegation ist ganz nah

Der Auftritt seiner Mannschaft, die nun als Tabellenvorletzter dem Abstieg in die Kreisklasse entgegen taumelt, war besorgniserregend. „Für die erste Halbzeit muss man sich bei den Zuschauern entschuldigen“, fasste Trainer Dominik Irmer die Leistung in den ersten 45 Minuten zusammen. „So darf man nicht auftreten. So kannst du in der Liga nichts gewinnen.“ Damit war alles gesagt. In der 13. Minute waren die Gäste in Führung gegangen: Ein schneller Konter über die linke Seite, der ballführende Spieler passt Richtung Elfmeterpunkt zurück, wo Philipp Seligmann ungehindert zum 0:1 abschloss. 25 Minuten später, die die Gastgeber mit viel Glück schadlos überstanden, erhöhte Polling auf 2:0. Es war eine Kopie des Führungstores, nur von der anderen Seite.

Mächtige Standpauke

Nach einer „mächtigen Standpauke“ (Irmer) kam Waldram mit Dampf aus der Kabine und auch zu Chancen. Jannik Dreyer verpasste eine Hereingabe um eine Schuhlänge (60.), Johannes Gebel zielte mit einem Kopfball knapp vorbei (61.), einen kraftvollen Kopfball von Bernhard Kresta (68.) nach Flanke von Xaver Gruber wehrte der Torhüter zur Ecke ab. Waldram legte sich nun zwar vergleichsweise ordentlich ins Zeug, blieb im Abschluss aber glücklos. Eine Minute vor Schluss machte SV- Torjäger Maximilian Baumgartner den Waldramer Bemühungen mit dem 3:0 ein Ende.

„Wir wollten im Mittelfeld die Zweikämpfe gewinnen und mit schnellen Kontern nach vorn spielen“, sagte Irmer. „Das hat Polling gemacht, wir nicht.“ Nun gelte es, die letzten Spiele so positiv wie möglich zu gestalten, um Selbstvertrauen aufzubauen. „Die Relegation ist jetzt ganz nah“, räumte der Trainer ein und schob trotzig nach: „Aber Aufgeben gibt es nicht.“ RUDI STALLEIN

DJK Waldram - SV Polling 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 (13.) Seligmann, 0:2 (39.) Seligmann, 0:3 (89.) Baumgartner. – Zuschauer: 120.

DJK: Schubert - Schwesig, Ettenhuber, B. Kresta, Kutz, Faganello, S. Kresta, Dreyer, Stingl, Schmid, Gebel. Eingewechselt: Kabbaj, Gruber, Bahnmüller, Dosch.