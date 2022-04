DJK Waldram: Es fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Simon Schmid erzielte den Ehrentreffer für Waldram per Elfmeter. © archiv

DJK Waldram: Keine Punkte aber immerhin eine Erkenntnis bei 1:2 in Habach

Habach/Waldram – Es hat wieder nicht für etwas Zählbares gereicht für die abstiegsbedrohten Waldramer Fußballer. Aber Dominik Irmer zieht aus der 1:2-Niederlage seiner DJK beim ASV Habach dennoch Zuversicht. „Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen: Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt der neue Trainer. Und jeder, der es gesehen habe, müsse zugeben:

Es fehlt die Kaltschnäuzigkeit

„Mindestens ein Unentschieden wäre für uns drin gewesen.“ Dass es selbst dafür nicht gelangt hat, schiebt der Coach auf „fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor“.

Denn in der Anfangsphase boten sich den Gästen, die zunächst besser ins Spiel fanden als Habach, gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. In der fünften Minute scheiterte Xaver Gruber aus seitlicher Position am stark parierenden ASV-Torhüter Tobias Radiske. Nach einer Viertelstunde legte Lukas Schwesig den Ball von der Torauslinie lehrbuchmäßig zurück auf Josef Blöckner, der jedoch übers Tor zielte. „Das waren zwei dicke Dinger, aber davon müssen wir auch mal einen rein machen“, ärgert sich der ehemalige Torjäger an der Seitenlinie.

Taktisch den Faden verloren

So kam es „wie es dann so ist in solchen Spielen“. Waldram verlor nach eigenem Einwurf beim „Klein-Klein-Spiel“ den Ball. Habach nutzte die kurzzeitige Unordnung in der Gästeabwehr und ging durch Felix Habersetzer, der nach einem Chipball freie Bahn zum Tor hatte, mit 1:0 in Führung. „Wir haben danach taktisch ein bisschen den Faden verloren“, umschreibt Irmer die Verunsicherung seiner Elf nach dem Rückstand, was prompt einen weiteren Treffer für den Tabellenzweiten aus Habach nur fünf Minuten später nach sich zog: Felix Zanger erhöhte per Kopfball auf 2:0. Damit ging es in die Pause.

Zu wenig aus den Chancen gemacht

Nach Wiederbeginn war wieder mehr Ordnung im Waldramer Spiel. Während es im zweiten Durchgang gelang, Gefahr vom eigenen Tor fernzuhalten, blieben die Gäste in der Offensive trotz der einen oder anderen „guten Aktion“ erfolglos. Den 1:2-Anschlusstreffer erzielte Simon Schmid erst in der Nachspielzeit per Elfmeter. So gelangt Coach Irmer am Ende des Tages zu einer einfachen Schlussrechnung: „Wir waren mindestens gleichwertig. Aber Habach macht eben aus drei sehr guten Chancen zwei Tore, wir aus vier, fünf Chancen nur eines.“ rst

ASV Habach - DJK Waldram 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 (27.) Habersetzer, 2:0 (34.) Zanger, 2:1 (90.) Schmid (Elfmeter).

DJK Waldram: Schubert - Schwesig, Blöckner, Ettenhuber, B. Kresta, Kutz, Faganello, Stingl., Schmid, Gruber. Eingewechselt: Jak. Bahnmüller, S. Kresta, Hensel.