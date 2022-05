Waldram gibt ein Lebenszeichen

Von: Oliver Rabuser

So sieht echte Freude aus: Kevin Ryan (re.) erzielte in Ohlstadt in der 94. Minute den umjubelten 2:2-Ausgleich für die DJK Waldram. © or

2:2 – DJK Waldram macht in Ohlstadt einen 0:2-Rückstand wett

Waldram – Glaube versetzt bekanntlich Berge. Den Beweis hierfür traten Waldramer Fußballer am Sonntag an, als sie nach schier hoffnungslosen 0:2-Rückstand beim SV Ohlstadt noch aufholten und mit der letzten Aktion der Partie den 2:2-Ausgleich erzielte. Den Stempel des gefeierten Heroen bekam Einwechselspieler Kevin Ryan aufgedrückt – er traf nach einem weiten Schlag von Keeper Florian Schubert und einer missglückten Kopfballabwehr der Gastgeber. „Wir sind am Leben“, konstatierte Dominik Irmer mit Blick auf die Abstiegsrelegation, der die DJK nur mit Glück noch entkommen wird. „So ein Punkt kann für die Moral extrem wichtig sein“, ergänzte der Waldramer Coach.

Doch dieses Spiel muss aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Lange Zeit war die DJK das Team, das hinterherschauen musste. Ohlstadt ging gleich zu Beginn in Führung, als Schubert beim Herauslaufen zögerte, was sich Tobias Reißl zunutze machte. Danach vergaben die Platzherren eine ganze Reihe dicker Möglichkeiten. Zweimal wurde der Ball auf, respektive knapp vor der Torlinie geklärt. Zudem verfehlte Franz Leis dass sperrangelweit offene lange Toreck. „Wir haben in einer komplett neuen Formation gespielt“, gab Irmer eingedenk der vielen Ausfälle zu bedenken. Doch lasse sich nicht alles mit personellem Hintergrund abmildern. Sein Team verteile in Summe „zu viele Geschenke“. Vor allem die Viererkette an den Randpositionen mehrmals aufzulösen, mache wenig Sinn. „Dadurch haben wir den Gegner immer wieder eingeladen“, hält Irmer fest. Taktische Fehler, die es zum Saisonfinale schleunigst abzustellen gilt. Überdies gehe der Mannschaft „20 bis 30 Prozent Kondition“ ab, woran man in den kommenden Tagen eigens arbeiten werde.

Volltreffer: Volleyschuss unter die Latte

Davon kann der SVO allerdings auch ein Lied singen. Zu viel war nach der Winterpause passiert, um eine konstant fitte Elf aufzubieten. Außerdem hatten auch die Boschet-Kicker mehr als ein halbes Dutzend an Absenzen zu verkraften. Nach dem 0:2, das Michael Guglhör nach Maßflanke von Matthias Kaindl köpfte, schien das Match entschieden. Doch dann nutzte Korbinian Dosch einen Fauxpas der Ohlstädter Abwehr zum 1:2. Und als der Unparteiische die Pfeife bereits zum Schlusspfiff ansetzte, verzückte Ryan die kleine Waldramer Fangemeinde mit einem sehenswerten Volleyschuss aus 18 Metern unter die Latte. OLIVER RABUSER

SV Ohlstadt - DJK Waldram 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 (2.) Reißl, 2:0 (56.) Guglhör, 2:1 (80.) Dosch, 2:2 (90.+4) Ryan. – Zuschauer: 80.

DJK: Schubert – Schwesig, Hensel, Ettenhuber, Kabbaj, Kresta, Kutz, Raic, Dosch, Dreyer, Gruber - Eingew.: Schiegl, Thalbauer, Schulz, Ryan.