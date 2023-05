DM-Ticket für Dorfens Talent Emilia Kurz

Leichtathletik

Die Dorfenerin wird Oberbayerische Meisterin und schafft eine neue Hürden-Bestzeit.

Dorfen/Oberschleißheim – Vielversprechender Saisonstart für Emilia Kurz: Die Dorfenerin hat bei den oberbayerischen U 16-Meisterschaften in Oberschleißheim den Titel im Block Sprint/Sprung der Altersklasse W 15 gewonnen und sich dabei auch noch für die Teilnahme an den deutschen U 16-Jugendmeisterschaften im Hürdenlauf Ende Juli in Stuttgart qualifiziert.

Mit 2674 Punkten in der Gesamtwertung lag Kurz 66 Punkte vor der Zweitplatzierten Chiara Wildner (LG Sempt). Zu diesem klaren Vorsprung verholfen hatte vor allem der herausragende Lauf über 80 m Hürden in neuer Bestzeit von 11,94 sec. Damit unterbot die 14-Jährige die geforderte Norm (12,20 sec) deutlich und rangiert in der Liste der besten deutschen Hürdenläuferinnen nun auf Platz zwei.

Auch im 100-Meter-Sprint (13,07 sec) sowie im Weitsprung (5,26 m) und Speerwurf (29,12 m) siegte die Dorfenerin. Lediglich im Hochsprung (1,41 m) musste sie sich unter den insgesamt 20 Teilnehmerinnen geschlagen geben, was aber vor allem der mangelnden Erfahrung in dieser Wettkampfdisziplin geschuldet war.

Ihren ersten Siebenkampf, der im mittelfränkischen Oberasbach geplant war, musste sie krankheitsbedingt absagen, aber auf ihren weiteren Saisonverlauf darf man nach Meinung von Trainer Franz Wandinger gespannt sein. „Emilia hat in allen Disziplinen noch Reserven, vor allem im Sprint und Speer erwarte ich diesen Sommer noch eine deutliche Leistungssteigerung“, sagte Wandinger nach dem Blockwettkampf in Oberschleißheim.

Simon Spindlerscheitert knapp

Einer, der sich bereits in vier von fünf Disziplinen steigern konnte, ist Simon Spindler. Er startete in der Altersklasse M 14 ebenfalls im Block Sprint/Sprung und erzielte über 80 m Hürden (13,33 sec), im Weitsprung (4,63 m), Hochsprung (1,44 m) sowie im Speerwurf (25,48 m) neue Bestleistungen. Nur im 100-Meter-Sprint (13,94 sec) blieb der 13-Jährige im Trikot der LAG Mittlere Isar unter seinen Möglichkeiten.

Im 14-köpfigen Teilnehmerfeld landete der Dorfener in der Gesamtwertung auf Platz vier. Mit 2257 erzielten Punkten verpasste er zwar die A-Qualifikation für die bayerischen Blockmeisterschaften um 43 Punkte. Seine Trainerin Angela Kurz rechnet aber damit, dass er als nachrückender Athlet mit B-Qualifikationsleistung dennoch Anfang Juli in Friedberg starten darf.