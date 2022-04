Dorfen strauchelt in Walpertskirchen, Fraunberg schlägt Erding

Von: Andreas Priglmeir, Daniela Oldach

Der FC Fraunberg um Spielertrainer Christian Daimer (l.) gewinnt. © güh

In den A-Klassen Donau/Isar 7 und 8 wurde am Wochenende gespielt. Dabei gab es einige Überraschungen, aber auch zu erwartende Ergebnisse.

A-Klasse 7

VfB Hallbergmoos III - FC Eitting II 0:2 (0:1)

Bereits nach einer Viertelstunde stürmte Eittings Johannes Lenz den linken Flügel hinauf und flankte in den Strafraum zu Christian Westermair, der die Kugel über die Linie grätschte. Da sich die Gastgeber trotz des Rückstands fast nur aufs Verteidigen konzentrierten, waren die Eittinger nie wirklich in Gefahr. Benedikt Beierl traf aus 20 Metern nur die Latte. So fiel die endgültige Entscheidung erst in der 85. Minute per Strafstoß durch Wolfgang Ettl. Er überwand VfB-Keeper Nick Willing allerdings erst im Nachschuss.

SpVgg Altenerding - FC Moosinning III 2:0 (1:0)

Früh ließen die Altenerdinger wenig Zweifel am Ausgang dieses Spiels aufkommen. Schon nach drei Minuten fand Louis Braun mit einem Traumpass über 40 Meter Leart Bilalli, der zum 1:0 vollstreckte. Die Hausherren hätten früher den Sack zumachen können, Bilalli etwa köpfte nach einer Flanke von Johannes Irl freistehend neben das Tor. Kurz nach der Pause erhöhte Braun nach Vorarbeit von Leonardo Tunjic auf 2:0. Unter den vielen weiteren Möglichkeiten zum 3:0 vergab Elmaz Mujic die größte, als er alleine auf Torwart David Auerweck zulief, an diesem aber scheiterte.

SpVgg Langenpreising - FC Langengeisling II 0:0

Trotz des Tormangels sah FCL-Coach Samir Merdanovic „für den neutralen Zuschauer eine fantastische Partie“. Beide Teams probierten nach vorne viel, bei Geisling hatten vor allem Rene Mecking und Louis Rotert gute Chance. Doch die beiden bestens aufgelegten Schlussmänner Maxi Gabriel (Langenpreising) und Maxi Millisterfer (Langengeisling) waren einfach nicht zu passieren. Und als Stefan Obermaier den Ball in der 70. Minute doch ins Netz der Hausherren befördert hatte, entschied Schiedsrichter Simon Ascher in einer unübersichtlichen Szene etwas verzögert auf Abseits.

SV Zustorf - Rot-Weiß Klettham II 1:4 (0:1)

Nach drei Minuten überraschten die Gäste mit einem kurz ausgeführten Freistoß, den David Stotz zum 1:0 nutzte. Die zweite Hälfte war von Strafstößen geprägt: Erst erhöhte Alen Hujdur vom Punkt auf 2:0, dann verkürzte Zustorfs Spielertrainer Dominik Dorsch auf 1:2, ehe erneut Hujdur, wieder per Elfmeter, den alten Abstand wiederherstellte. Den Endstand erzielte Bright Francis nach einem Konter. Das Ergebnis war für die Hausherren irgendwann nebensächlich, nachdem sich Kilian Hagl, Josef Buchner und Stefan Weiß teils schwere Verletzungen zugezogen hatten.

FC Fraunberg - FC Erding 3:2 (1:0)

Fraunberg dominierte die erste Hälfte und gingen früh durch Spielertrainer Christian Daimer nach Vorarbeit von Lukas Schlegelmilch in Front. Danach verpassten Daimer, Josef Pfoser und Sebastian Hoof mehrere Gelegenheiten zum 2:0, was die Gäste in der 51. Minute mit einem verwandelten Elfmeter durch Attila Lanzendorfen bestraften. Daimer nutzte allerdings wenig später einen Defensivfehler zur erneuten Fraunberger Führung. Wieder glich Lanzendorfen aus, per abgefälschtem Freistoß. Fraunberg machte nun Dampf, besonders als die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte an Dacian Cozea nur noch zu zehnt waren. In der 84. Minute traf Malte Kaps nach einer Flanke von Schlegelmilch per Kopf zum 3:2.

A-Klasse 8

TSV Grüntegernbach - BSG Taufkirchen II 5:0 (2:0)

Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, quasi direkt nach dem Anstoß traf Julius Tafelmeier aus der Drehung zur Führung. Nach einer halben Stunde legte Nicolas Lohmeier per direktem Freistoß das 2:0 nach. Die tief stehenden Gäste bereiteten dem TSV über 90 Minuten wenig Probleme. Nach dem Seitenwechsel legten Patrick Hagl und Tafelmeier schnell zwei weitere Tore nach, ehe Lohmeier in der 77. Minute den Endstand besorgte.

SC Moosen II - FC Inning 0:4 (0:3)

„Es war eine klare Sache. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, wenn wir unsere Chancen in der ersten Hälfte konsequenter genutzt hätten“, meinte FCI-Spielertrainer Manuel Hahn. Sebastian Heller prüfte mit einem Schuss aus 20 Metern SCM-Schlussmann Julian Walter (20.), Adrian Hahn jagte das Leder an den Pfosten. Nach dem 1:0 durch Heller (21.) waren die Inninger effektiver. Kapitän Matthias Lex legte quer auf Bastian Sinseder, der den Ball Keeper Walter durch die Beine spitzelte (45.). An der Mittellinie erkämpfte sich Adrian Hahn das Leder, startete durch und versenkte es im kurzen Eck. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen Gang zurück. Den Schlusspunkt setzte Manuel Hahn mit einem Freistoß am Sechzehnereck, der im Winkel einschlug (87.).

SV Walpertskirchen II - TSV Dorfen II 2:0 (1:0)

Nach vier Minuten köpfte Aurelien Voss einen Freistoß von Philipp Dittrich zur WSV-Führung ins Netz. Das passte hervorragend in den Matchplan des Außenseiters, sich auf die Defensive konzentrieren zu wollen. Über weite Strecken verhinderte der SVW Chancen der Gäste. Nur nach Standards wurde es gefährlich, etwa in der 30. Minute, als Michael Renner einen Kopfball von Jakob Gritto von der Linie kratzte. Oder als kurz vor der Pause der Ball nach einer Ecke im Netz lag, der Schiri aber auf Foul gegen Torwart Florian Lurz entschied. Auf der anderen Seite schoss Dittrich an die Latte und verpasste das 2:0. Nach einer starken zweiten Hälfte der Hausherren fiel es in der Schlussphase dennoch, als Simon Wölfinger einen Konter vollendete. api/do