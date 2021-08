TSV Dorfen vermiest Aufsteiger die Heimpremiere

Deißenböck-Truppe startet mit sechs Punkten

Deißenböck-Truppe gewinnt beim TSV Otterfing. Thalmaier, Feckl und Zöller treffen beim zweiten Sieg in Folge.

Dorfen – Die Fußballer des TSV Dorfen haben vor 200 Zuschauern beim Aufsteiger TSV Otterfing einen standesgemäßen 3:1 (1:0)-Sieg eingefahren. Der Aufsteiger aus dem Kreis Miesbach bleibt damit weiter punktlos. Die Isenstädter mussten auf Hannes Hellfeuer verzichten. Nach dem Aufwärmprogramm musste er wegen einer beim Pokalspiel in Taufkirchen erlittenen Verletzung verzichten.

TSV Dorfen: Unnötige Fehler im Aufbau

Die erste Möglichkeit hatten die Gastgeber. Nach einem schweren Missverständnis in der Dorfener Abwehrreihe konnte Alexander Linner gerade noch klären (9.). Dann aber die Dorfener. Ein Eckball von Armin Feckl segelte in den Strafraum. Torjäger Gerhard Thalmaier löste sich von seinem Gegenspieler und konnte schließlich unbedrängt ins lange Eck zur 1:0-Führung einköpfen (14.). Nach einem schnellen Konterangriff konnte ein aussichtsreicher Kopfball von Michael Friemer nach einem Durcheinander gerade noch geklärt werden (19). Auch in der Folge waren die Deißenböck-Mannen tonangebend und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Dennoch unterliefen ihnen immer wieder unnötige Fehlpässe im Aufbauspiel, die Otterfing aber nicht nutzen konnte. So ging ein Schuss von Maximilian Dengler nur knapp über das Gehäuse von Alexander Wolf (34). Nach einer Flanke von Fabio Zöller rutschte Thalmaier das Leder in aussichtsreicher Position über den Schlappen (43.).

Nach dem Wiederanpfiff tat sich zunächst nicht viel. Die Partie wirkte zerfahrener, die Dorfener waren nicht mehr so dominant wie in der ersten Hälfte. Dann aber fiel wie aus heiterem Himmel doch das 2:0. Nach einer Hereingabe von Benedikt Hönninger kam der Ball zu Feckl. Gegen seinen Flachschuss aus 17 Metern war Torhüter Leon Westner machtlos (58.).

Nun schien alles gelaufen – aber weit gefehlt. Die Gastgeber schlugen prompt zurück. Die Defensivreihe der Isenstädter konnte Kilian Eder auf der rechten Seite nicht in den Griff bekommen. Der flankte, Keeper Wolf konnte nicht richtig klären. Florian Bacher war zur Stelle und markierte aus kurzer Entfernung den 1:2-Anschlusstreffer (61.). Dann wogte die Partie zunächst hin und her und schien auch zu kippen, bis sich Zöller vehement auf der rechten Seite durchsetzte. Aus halbrechter Position schoss er überlegt und flach ins lange Eck zur 3:1-Führung ein (68.).

Pfosten auf der Seite des TSV Dorfen

In der Folge mussten die Dorfener nur noch einmal zittern. Einen Kopfball von Eder konnte Wolf noch mit den Fingerspitzen abwehren, und der Ball sprang von der Innenkante des Pfostens zurück in die Hände des Torwarts. Damit war die Partie gelaufen. Zwei Minuten vor dem Ende wurde Otterfings Jonas Eder noch wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Das war’s. HANS-PETER MERTINS