Drei Faktoren für den Sieg

Von: Sven Sartison

Dominant unter dem Korb: Aaron Moroff zeigte seinen vielleicht besten Auftritt im Trikot der Murnauer. © Andreas Mayr/Archiv

Trotz Personalmangels feiern die Bayernliga-Basketballer des ESV Staffelsee gegen Augsburg einen Sieg. Dabei spielen ihnen verschiedene Umstände und Faktoren in die Karten.

Murnau – Andreas Mayr hat von Sonntag auf Montag eine kurze Nacht gehabt. Das lag allerdings nicht daran, dass ihn seine Bayernliga-Basketballer des ESV Staffelsee um den Schlaf gebracht haben, sondern viel mehr am Super Bowl. Das Heimspiel der Murnauer gegen den TSV Schwaben Augsburg sorgte in den verbleibenden Stunden bis zum Weckerklingeln am Montagmorgen hingegen für süße Träume beim Trainer.

Mit 87:78 behielt der ESV die Punkte in der heimischen Halle. Gegen einen Gegner, dem man sich im Hinspiel noch mit 21 Zählern geschlagen geben musste. Auch vor dem zweiten Aufeinandertreffen waren die Aussichten nicht rosig. Gerade einmal sieben Mann konnte Mayr in den Spielbericht eintragen. Darunter Constantin Voss, der schon eine U18-Partie in den Knochen hatte, und Emil Strehmann aus der Reserve.

Warum die Murnauer dennoch siegten, hatte verschiedene Gründe. „Es war ein Spiel, das wir gewonnen haben, aber zur Hälfte hat es auch der Gegner verloren“, sagt Mayr. Das ist natürlich nur die vereinfachte Zusammenfassung. Aufgedröselt machten mehrere Faktoren am Ende den Unterschied.

Augsburger Taktik spielt ESV in die Karten

Da wäre die ungewöhnliche Entscheidung aufseiten der Gäste. Mit einer Manndeckung versuchten die „danadknights“ Jonas Dotzer, Murnaus besten Dreierwerfer, aus der Partie zu nehmen. Das klappte gar nicht. „Wir haben ihn dann einfach die komplette zweite Hälfte an der Mittellinie geparkt und praktisch Vier-gegen-Vier gespielt“, erklärt Mayr. So entstanden unter dem Korb große Räume – Umstand Nummer zwei zugunsten des ESV.

Mit jeweils 23 Punkten sorgten die beiden Center Stephan Adelberger und Aaron Moroff für mehr als die Hälfte aller Murnauer Zähler und verdienten sich damit ein Extra-Lob. „Die beiden haben dominiert bis zum Gehtnichtmehr. Es war traumhaft anzuschauen, wie sie Augsburg auseinandergenommen haben. Aaron hat das beste Spiel gemacht, das ich je von ihm gesehen habe.“

In den zweiten 20 Minuten ließ Augsburgs Trainer dann – aus nicht nachvollziehbaren Gründen – seine besten Leute auf der Bank schmoren und setzte in der entscheidenden Phase stattdessen auf Akteure aus der Zweiten Mannschaft. So durfte Top-Scorer Marco Franken nach der Pause überhaupt nicht mehr zurück aufs Parkett. Der letzte und entscheidende Baustein. „Das war eine ganz komische Aktion, die uns natürlich in die Karten gespielt hat“, betont Mayr.

Er hingegen ließ alle seine Leute ran, schenkte sogar Strehmann ein paar Minuten in der Bayernliga. Das Team dankte es seinem Coach mit einem „irren“ Auftritt. „Jeder hat performt. Quentin Brugger hat seine mit Abstand beste Saisonleistung gezeigt, Bastian Rapp war meisterhaft. Er gehört trotz seiner 41-Jahre noch immer zu den Top-5-Aufbauspielern der Liga“, schwärmt Mayr.

ESV: Moroff, Adelberger je 23, Rapp 19, Brugger 12, Dotzer 8, Voss 2, Strehmann