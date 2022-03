Duell der Fehlstarter

Von: Helmut Findelsberger

Volldampf voraus: Nach der unglücklichen Auftaktniederlage wollen die Schwaiger um Markus Straßer (l.) wieder in die Spur finden, möglichst so, wie in der Vorrunde beim 6:0 gegen Landshut. © Christian Riedel

Schwaig oder Holzkirchen: Wer holt sich seine ersten Landesliga-Punkte in diesem Jahr?

Schwaig – Der TuS Holzkirchen ist am Sonntag zum zweiten Spiel der Frühjahrsrunde in der Landesliga zu Gast beim FC Schwaig. Spielbeginn in der Arena im Sportpark ist um 14 Uhr. Beide Teams waren in ihren ersten Pflichtspielen dieses Jahres als Verlierer vom Platz gegangen.

Ex-Bayernligist Holzkirchen hat vor zwei Wochen sein Nachholspiel in Eggenfelden 0:2 verloren. „Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel“, meint Abteilungsleiter Markus Müller zum Gastspiel im Rottal, das durch einen Doppelschlag in der 64. und 68. Minute vom Aufsteiger entschieden wurde. Ganz anders verlief da der Frühjahrsstart für Schwaig. Entschied vor der Winterpause der Aufsteiger viele Spiele in den Schlussminuten, so gelang diesmal dem gastgebenden TSV Ampfing der 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Holzkirchen musste vergangenes Wochenende zuschauen. „Unser Platz ist immer noch gefroren, da geht gar nichts. Trainieren können wir auf dem Kunstrasenplatz der Schule, aber da sind keine Spiele erlaubt“ erzählt der Sportliche Leiter des TuS. „Da passt es ganz gut, dass wir jetzt im März vier Auswärtsspiele in Serie vor uns haben“, gewinnt Müller dieser Konstellation sogar was Positives ab. Personell sieht es gut aus beim Team von der Haid-Road. „Bis auf ein, zwei Coronafälle haben wir keine Ausfälle“ berichtet Müller.

Beim FC Schwaig werden die Ausfälle weniger. Zumindest um einen, „denn Daniel Stich ist zurück im Kader, und zum Glück ist kein Verletzter dazugekommen“, erzählt Spielertrainer Ben Held. Verzichten muss er weiterhin auf die Langzeitverletzten Daniel Fichtlscherer und Maximilian Buchauer, Marvin Potoku ist noch nicht hundertprozentig gesund.

„Schwaig hat gepatzt“ lautete eine Schlagzeile im Internet nach der Ampfing-Niederlage. Der Aufsteiger wird nach der sagenhaften Runde bis zur Winterpause jetzt einfach anders wahrgenommen. Das weiß auch Held. „Aber Niederlagen gehören nun mal auch dazu, und wenn’s mal mehr als eine am Stück ist, dann ist das auch noch keine Katastrophe“.

Während bei Gegner Holzkirchen die Platzverhältnisse noch keine Heimspiele erlauben, „sieht es in Schwaig ganz gut aus“, meint Held zufrieden. „Mit den Platzverhältnissen sollte es auf alle Fälle möglich sein, guten Fußball zu spielen. Da gibt es sicher woanders schlechtere Bedingungen“, sagt der Trainer der auf Platz drei in der Landesliga wirklich top platzierten Sportfreunde. Tipp: 3:1 für Schwaig

FCS-Kader

F. Hornof, Schmid; Empl, Jell, Neumann, Stich, Fink, Hellinger, M. Hones, J. Hornof, Maier, Roth, Simak, Straßer, Wölken, Ascher, Held, L. Hones, Sommer.

