Die Kreisliga-Generalproben: Derby-Pleite, Seriensieger, Blitzturnier und Verletzungssorgen

Von: Julian Nett

Teilen

Pframmerns Torjäger Michael Huber (rot) konnte Glonns Torhüter Kilian Schreiber (blau) zwar zweimal überwinden. Den Derbysieg feierten jedoch Schreiber und der ASV. forto:sro © SRO EBERSBERG

Die letzten Generalproben der Kreisligen-Teams sind gespielt. Somit ist alles bereit für den Startschuss in die neue Saison.

ASV Glonn – TSV Oberpframmern 4:3

Der TSVO hat seine Generalprobe vor dem Saisonauftakt verpatzt. Der Kreisligist unterlag bei Kreisklassist ASV Glonn mit 3:4 und gab eine komfortable Führung aus der Hand. „Wir bekommen einfach zu viele Gegentreffer. Das müssen wir abstellen“, sagte Pframmerns Sprecher Michael Huber nach der Partie. Huber selbst hatte die Gäste beim Lokalrivalen in Front gebracht (23.). Nach Glonns Ausgleichstor durch Michael Staudinger (38.) stellte Daniel Niedermaier (42.) per Volley von der Strafraumkante die erneute Gästeführung her. Wiederum Huber (44.) ließ Oberpframmern nach einer sehenswerten Kombination mit einem sicheren Gefühl in die Pause gehen. Im zweiten Durchgang legte der ASV aber eine starke Aufholjagd hin. Martin Huber (52., 87.) und Martin Sellmer (82.) waren erfolgreich und ließen die Hausherren am Ende jubeln. Für die Gäste war es der unglückliche Abschluss eines an sich gelungenen Kurz-Trainingslagers. „Wie erwartet hatten wir schwere Beine. Trotzdem hätten wir gerne gewonnen und eigentlich auch gewinnen müssen“, fasste Pframmerns Doppeltorschütze Huber zusammen. Am Wochenende startet der TSV beim SC Grüne Heide in die Saison. Glonn trifft zum Auftakt auf den FC Parsdorf. fhg

Glonn: Schreiber, Mini, Kranner, T. Stefer, J. Stefer, Staudinger, Gilg, Schuler, Sellmer, Bernhard, Andreou - Ehrmann, Huber, Krauskopf Oberpframmern: L. Huber, M. Niedermaier, Röttinger, Lutz, Lechner, Leidl, D. Niedermaier, D. Esterl, M. Huber, Kronester, Pommer - L. Esterl, Fürst, Ostner, Tristl

TSV Zorneding – Putzbrunner SV 3:1

Aufsteiger TSV Zorneding hat sein finales Vorbereitungsspiel erfolgreich gemeistert. Der Liganeuling besiegte den Putzbrunner SV mit 3:1 (0:1). „Eine gute Leistung, auch wenn wir uns erst spät in der Partie belohnt haben“, sagte Zornedings Trainer Sascha Bergmann. Seine Mannschaft war in der Anfangsphase nach einer Kontersituation in Rückstand geraten (10.). Moritz Ziepl glich in der zweiten Hälfte mit einem direkt verwandelten Freistoßtreffer aus 18 Metern aus (71.), ehe Sascha Pollich kurz vor Schluss eine Witaschek-Flanke im gegnerischen Gehäuse unterbrachte (85.). In der Schlussminute machte Nikolai Kasper den Deckel drauf (90.). „Vor allem in Ballbesitz haben wir sehr variabel gespielt. Ich sehe uns gut vorbereitet für die neue Saison“, so Bergmann. Die Zornedinger gingen in fünf ihrer sechs Testspiele als Sieger vom Feld. „Dafür können wir uns nichts kaufen. Aber wir möchten den Schwung des Aufstiegs natürlich weiterhin mitnehmen“, kündigte der TSV-Coach an. Kommenden Sonntag startet Zorneding auswärts im Derby gegen den ATSV Kirchseeon. fhg

Zorneding: Hartl, Ullrich, Schwürzenbeck, Matthias, Knöcklein, Ziepl, Witaschek, N. Eberhardt, Pollich, Englmann, Höger - Grillmayer, Jarosch, Kaiser, Kasper, M. Eberhardt, Engstler.

ATSV Kirchseeon – TSV Waldtrudering 2:3

Zu einem letztlich verdienten Auswärtssieg kam der TSV Waldtrudering gegen Kirchseeon. In den ersten 25 Minuten hatten die Gäste im Mittelfeld deutliche Vorteile, weshalb der Konter Kirchseeons, der in der 26. Minute von Yannick Nowara zur Führung vollendet wurde, überraschend kam. Kurz vor der Pause vergab Waldtruderings Florian Horst freistehend aus drei Metern, der Ausgleich fiel dennoch in der 48. Minute. Einen unbedachten Moment in Kirchseeons Abwehr nutzte dann Philipp Hauschild zum 1:2. Der zurückgekehrte ATSV-Goalgetter Danny Hahne konnte zwar per Kopf in der 73. Minute ausgleichen, aber Waldtrudering ließ nicht locker und krönte die gute Mannschaftsleistung mit dem späten Siegtreffer (85.). ez

ATSV: Manuel Weiß, Corbinian Huber, Florian Sewald, Stefan Koch, Kevin Geber, Danny Hahne, Thomas Güterman, Florian Mayr, Jannick Nowara, Simon Ohlberger, Michael Hainthaler – Christian Koepp, Maximilian Hotz, Lorenzo Roth, Dominik Krauss.

FC Teutonia München – SC Baldham-Vaterstetten 1:1

SC Baldham Vaterstetten – Fortuna Unterhaching 2:0

TSV München-Solln – SC Baldham-Vaterstetten 1:0

„Ein gutes, ein mittelmäßiges und ein schlechtes Spiel“ – bei einem Blitzturnier in München zeigte der SC Baldham-Vaterstetten in drei 40-minütigen Partien laut Chefcoach Gediminas Sugzda drei unterschiedliche Gesichter. Bei der finalen Standortbestimmung der Vorbereitung erkämpfte sich der SCBV zunächst ein 1:1 gegen die Turnier-Gastgeber vom FC Teutonia. Im Anschluss besiegte man den Auftaktgegner vom kommenden Wochenende, die Fortuna Unterhaching, mit 2:0. „Nächste Woche wird es ein ganz anderes Spiel“, bestritt Sugzda allerdings jegliche Aussagekraft des Resultats. Der Gegner habe nicht alles gezeigt, was er nächsten Samstag auf den Platz bringen werde. Eine Niederlage musste sein Team gegen den TSV München-Solln hinnehmen (0:1). Vorrangig ging es Sugzda jedoch darum, verschiedene Spielweisen und Systeme zu testen. „Einige Ziele haben wir erreicht, andere wiederum nicht.“ Positiv bewertete er die Integration der jungen Spieler, die sich in der Vorbereitung von ihrer besten Seite gezeigt und einen Schritt nach vorne gemacht hätten. Entsprechend hat der SCBV-Coach auch schon eine Startformation für den Kreisliga-Auftakt im Kopf. Zurückkehren könnten bis dahin auch die zuletzt angeschlagenen Emin Kaya, Roman Krumpholz und Niklas Stepanek. Doch auch ohne diese Stützen fühlt sich Sugzda gut gewappnet. jne

SCBV: Di Palma, Debboun, Winzer, Duraj, Mundle, Kreissl, Toure, Prehn (1), Henry + Hakon Hild, Rook (1), Schäfle, Olwa (1), Lämmermeier, Bär, Rook, Arewa.

SV Anzing – SG Markt Schwaben 3:1

„Wir sind auf einem guten Weg“, resümierte Anzings Co-Trainer Christian Rauch nach dem 3:1 (2:1)-Testspielsieg gegen die SG Markt Schwaben. Die SVA-Elf um Spielertrainer Christian Rickhoff wusste bei der Generalprobe vor dem Ligaauftakt in der Kreisliga 3 zu überzeugen, „wir müssen aber effizienter mit unseren Chancen umgehen“, bemängelte Rauch. Christian Rickhoff brachte die Gastgeber in Führung (26.), Kilian Blumberg erhöhte zwölf Minuten später auf 2:0. Noch vor der Pause gelang der Markt Schwabener Spielgemeinschaft der Anschlusstreffer durch Timmy Kieliszek (42.). Erst spät stellte Andreas Schmid (85.) mit seinem Schlusspunkt den alten Abstand wieder her. „Wir müssen den Schwabenern Respekt zollen. Sie haben das Spiel die ganze Zeit offengehalten“, lobte Rauch den Aufsteiger in die Kreisklasse. Entsprechend sei es ein guter Test gewesen, auch wenn er „einige Punkte“ erkannt habe, die es in der verbleibenden Trainingswoche zu verbessern gilt. Priorität habe für Rauch und Rickhoff aber eindeutig, „eine schlagkräftige Truppe“ für das Eröffnungsspiel gegen Hajduk München am Freitagabend zusammenzubekommen. Mit Bastian Reuel musste erneut ein SVA-Akteur angeschlagen ausgewechselt werden. „Das ist sehr bitter“, so Rauch. „Wir haben schon eine umfassende Verletztenliste. Ich hoffe, sie wird nicht noch länger.“ jne

SVA: Erden, Behr, Schmid, Nitschke, Rickhoff, K. Blumberg (46. Deutschbein), A. Blumberg, Lehrmann, Reuel (40. Munker), Geßner (69. Muck), Huber.

SG M. Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann (75. Lerch), Haase (46. Wasser), Wagner-Liebetrau, Maier, C. Beck (81. Eberle), Kieliszek (46. Faltermaier), Brandt, Niederdorf, Blechinger (79. Meier), S. Beck (75. Kümmel)