Eichenried duscht mit Bier - Berglern schenkt Aspis 14 Mal ein

Heißes Derby: Ordentlich zur Sache ging es zwischen der Moosinninger Reserve (gelb-schwarz) und dem SV Eichenried. Hier „unterhält“ sich Michael Kopp mit dem am Boden liegenden Thomas Auerweck. 2:0-Wertung bei Nichtantritt Huber beharrt auf der Spielordnung „Wir lassen uns nicht hängen“ © Christian riedel

In der Kreisklasse Donau/Isar 4 hat der SV Eichenried die Meisterschaft klargemacht. Der FC Moosinning hingegen geht in die Aufstiegsrelegation.

SV Buch - SV Eichenried 1:6

Der SVE hat beim Absteiger die Meisterfrage klar beantwortet. Nach 14 Minuten brachte Justin Bauer den SVE in Front. Michael Kopp erhöhte neun Minuten später auf 2:0. Buch kam durch Michael Semmler tatsächlich zum 1:2 (42.). „Da waren wir uns nicht einig“, so Meister-Coach Stefan Huber. Sieben Minuten nach Wiederbeginn aber stellte erneut Kopp den alten Abstand wieder her.

Mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 54. und 74. Minute besiegelte Korbinian Lommer den Meistertitel. „Kompliment an Buch, die haben aufopferungsvoll gekämpft. Von uns war es kein gutes Spiel. Wir waren zu ungeduldig. In der zweiten Hälfte sind den Buchern dann aber die Kräfte ausgegangen“, sagte Huber.

SVE Berglern - TSV Aspis Taufkirchen 14:0

Ein unglaubliches Schützenfest hat Berglern gegen Aspis gefeiert. Die Gäste aus Taufkirchen schonten zahlreiche Akteure für die Relegation der Reserve. „Wir waren noch gnädig. Aber es war mir wichtig, das ordentlich herunterzuspielen, und auch Aspis hat das ohne Frust gespielt“, sagte Berglerns Trainer Nino Filippetti. Er könne nicht verstehen, warum Top-Spieler wie Schaumaier für die Zweite abgestellt würden: „Aber das müssen sie selbst wissen. Der Balderanos wird da mit Sicherheit die richtigen Worte finden“, so Filippetti.

Überragender Mann war Thomas Schmid mit fünf Buden. Einen Doppelpack schnürten Francesco Murgia, Sebastian Herrmann und Wolfgang Fischer. Als Joker trafen Matteo Gumpold, Markus Huber und Sebastian Hemauer. Huber bestritt seine letzte Partie. Ein Saisonabschluss nach Maß für den starken Aufsteiger, der Aspis von Platz fünf noch verdrängte.

FC Moosinning II - FC Finsing II 4:0

Mit einem klaren 4:0 geht der FCM in die Aufstiegsrelegation. Allerdings hatte man an Abstiegsrelegant Finsing 2 durchaus zu knabbern. „In der ersten Halbzeit war es ein Gegurke ohne zwingende Chancen, ein Sommerkick“, so FCM-Spielertrainer Bene Thumbs. Erst nach 48 Minuten brachte der andere Spielertrainer, Manu Gröber, den FCM in Führung. Vom Elfmeterpunkt legte Dominik Gunderlach das 2:0 (68.) nach.

Der eingewechselte Stefan Erl war zu Fall gebracht worden. Alexander Hofmeister (73.) und Marco Esposito (75.) machten den Sieg perfekt. Moosinning erwartet in der Relegation am kommenden Samstag um 14 Uhr in Schwaig den SC Kirchdorf. „Die Chancen stehen 50:50“, so Thumbs. Finsing bekommt es am Montag, 30. Mai, in Altenerding mit dem TSV St. Wolfgang zu tun.

FC Hohenpolding - TSV Isen 6:0

Mit einem standesgemäßen 6:0 hat sich Spielertrainer Thomas Bachmaier vom FCH in Richtung BSG Taufkirchen verabschiedet. Er war es auch, der freistehend die Führung nach 21 Minuten gegen einen ersatzgeschwächten TSV Isen besorgte. In der Folge scheiterte allein Bachmaier zweimal am Alu, auch Neudecker traf nur den Pfosten. Zur Pause stand es so gerade einmal 1:0, doch danach legte Hohenpolding einen Zahn zu.

Zweimal Michael Schuster sowie Vitus Hörl, Thomas Hönninger und Max Nitzl schossen den klaren Sieg heraus. Isen hatte schon zuvor den Klassenerhalt geschafft. „Es war genau so, wie man sich so etwas vorstellt. Diesen Tag werde ich in Erinnerung behalten. Ich bin dem Verein sehr dankbar, weil er mir den Einstieg ins Trainergeschäft ermöglicht hat“, so der scheidende Bachmaier, der seiner Mannschaft noch ein Spanferkel spendierte.

FC Forstern - FC Hörgersdorf 6:4

Nach bereits gesichertem Klassenerhalt hat der FC Forstern ein Schützenfest gegen Abstiegsrelegant Hörgersdorf gefeiert. Nach wenigen Sekunden war Hörgersdorf bereits durch das Tor von Martin Stöckl in Führung gegangen. Mit links aber gelang Andreas Freiwald nach zwölf Minuten der Ausgleich für die Hausherren, bei denen sich Trainer Jürgen Kasper verabschiedete. Vom Punkt ging erneut Hörgersdorf durch Daniel Karpfinger in Führung. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte wieder Freiwald das 2:2.

Die erneute Führung der Gäste markierte wieder Karpfinger (68.), wobei der Pfosten mitgeholfen hatte. Daniel Stadler (78.) schraubte das Ergebnis sogar auf 4:2 für die Truppe von Hape Walter. Doch Forstern ließ noch vier Tore folgen. Erst traf NiklasKasper in der 83. Minute zum 3:4. Nur zwei Minuten später markierte Lukas Bauer den Ausgleich. In der 89. Minute brachte Christian Fussstetter, ausgerechnet in seinem letzten Spiel, die Gastgeber auf die Siegerstraße. In Minute 93 machte Bastian Keilhacker alles klar.

TuS Oberding - RW Klettham 4:0

Nachdem die Hausherren zuvor schon einige gute Chancen hatten liegen lassen, vergab auch Kletthams JonasKasper eine große Gelegenheit. Vier Minuten vor der Pause besorgte Florian Gerbl die Führung für Oberding.

Zwischen der 61. und 89. Minute ließ Sebastian Stemmer einen lupenreinen Hattrick folgen. Beim 2:0 hatte Oberdings Keeper Kevin Röger abgeschlagen. Der Ball war einmal aufgetippt. Stemmer hatte die erste Chance noch vergeben, war aber im Nachsetzen erfolgreich. Das 3:0 besorgte er per Lupfer, nachdem Stürzer vorbereitet hatte. Das 4:0 erledigte er im Alleingang.