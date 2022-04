RW Tölz weiter auf Titelkurs - Zwei Eigentore aus 25 Metern Entfernung

Umkämpft war das Derby zwischen Jonas Kremers (unten) Eglingern und dem BCF II um David Rose. Die Hausherren gewannen am Ende knapp mit 3:2. © FOTO: HANS LIPPERT

Der 20. Spieltag in der Kreisklasse Zugspitze 2 hatte einiges zu bieten. Beim Spiel SV Bad Tölz gegen den TuS Geretsried II kam es zu zwei kuriosen Eigentoren.

SC Rottach-Egern - SC RW Bad Tölz 2:4 (0:1) – Bei April-Wetter mit abwechselnd Sonnenschein und Graupelschauer waren die Rot-Weißen lange Zeit die dominante Mannschaft. Humble Asoegwu verschoss einen Elfmeter, Branislav Turecek jagte den Nachschuss übers Tor. Obwohl Turecek noch zwei hundertprozentige Torchancen versemmelte, lagen die Tölzer durch Treffer von Turecek (31.) und Fatih Kocyigit (49.) verdient mit 2:0 in Führung.

Sehenswert war vor allem der zweite Treffer: Kocygit sei nach einer schönen Flanke von Riccardo Giaccalone „Ronaldo-like in der Luft gestanden“ und habe den Ball reingeköpft, sagte Trainer Tarkan Demir: „Fatih war trotz Fastenzeit der beste Mann auf dem Platz.“ Eine Schwächephase in Mitte der zweiten Halbzeit nutzte Rottach zum Ausgleich: „Da waren die Jungs lätschert, aber Gott sei Dank sind dann wieder aufgewacht“, sagt Demir. Fynn Kettner (80.) und Sebastian Wagner (88.) sorgten für die entscheidenden Tore. (prp)

SV Bad Tölz - TuS Geretsried II 2:3 (1:2) – Christoph Klein spielt schon seit 22 Jahren Fußball, doch so etwas Kurioses wie am Freitagabend hat der Geretsrieder Kapitän noch nie erlebt: Da wollte in Maximilian Untch in der 38. Minute den Ball zu Torhüter Sebastian Untch zurückspielen. Doch doch dies misslang gründlich, und so rollte der Ball aus 25 Metern Entfernung am Torhüter vorbei – und ganz langsam ins eigene Gehäuse.

Weil das Eigentor so schön und außergewöhnlich war, schoss Jonas Kirschner sieben Minuten später ein fast identisches Eigentor. „Das war schon sehr abenteuerlich“, kommentierte SV-Trainer Daniel Heidemann. Dem stimmte Klein zu: „Es kommt ja schon mal vor, dass man bei einer Flanke den Fuß rein hält und ein Eigentor schießt. Aber dass man sich zweimal aus 25 Metern den Ball selbst ins Tor reinlegt, ist schon sehr ungewöhnlich. Schön, dass wir jetzt drüber lachen können – sonst wär’s bitter gewesen.“

Dank Geretsrieder Unterstützung kamen die Tölzer zurück in ein Spiel, in dem sie vor allem in der ersten halben Stunde klar unterlegen waren. Vielleicht hätte es für sie sogar zu einem Unentschieden gereicht, wenn nicht Simon Gramüller in der 72. Minute unglücklich in einen Geretsrieder hinein gelaufen wäre und die Gelb-rote Karte sah. „Zu zehnt war nix mehr drin“, sagte Heidemann. „Aber zu elft war davor für uns eigentlich auch nichts drin.“ Marc Thiess gelang in 81. Minute der entscheidende Treffer. Die ersten beiden Tore hatten Jonathan Bahnmüller (28.) und Christoph Klein (32.) erzielt. Heidemann: „Wenn man nur 60 Minuten Fußball spielt und sich keine einzige Torchance erarbeitet, hat man nicht mehr verdient.“ (prp)

SV Eurasburg-Beuerberg - SV Ascholding/Thanning 0:0 – Der Punktgewinn für die abstiegsbedrohten Platzherren war am Ende doch etwas glücklich. „Wir haben in jeder Phase das Spiel bestimmt“, berichtete jedenfalls Heinz Tochtermann. Dass es am Ende nicht zu einem Sieg gereicht habe, sei etwas enttäuschend. „Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir jedes Pünktchen sammeln, um den Abstand zur Abstiegszone möglichst groß zu halten“, erklärte der SVA-Trainer. Nachdem seine Mannschaft zuletzt offensiv geschwächelt hatte, lief es diesmal besser. Doch ein Kopfball von Florian Lang wurde noch entschärft, ein Treffer wurde vom Schiedsrichter nicht anerkannt und der eingewechselte Maximilian Rieger traf nur die Latte. Tochtermann ist dennoch zuversichtlich: „Es ist eine Weiterentwicklung zu erkennen.“ Andreas Mathäus hatte sich vorab mehr erhofft, war aber aufgrund des Spielverlaufs dann doch mit dem einen Zähler zufrieden. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht schlecht gespielt, aber nach dem Seitenwechsel kam in der Offensive viel zu wenig“, stellte der Eurasburger Coach fest. Sein Fazit: „Es war ein typisches 0:0-Spiel.“ (tw)

FF Geretsried - TSV Weyarn 4:1 (1:1) – „Das Ergebnis ist sehr, sehr gut“, freute sich FF-Trainer Christos Georgiadis, „aber es war nicht so einfach, wie es danach aussieht.“ Vor allem, weil sein Team anfangs zwar viel Ballbesitz hatte, aber vor dem gegnerischen Tor „nicht wirklich gefährlich“ agierte. Die Gäste hingegen nutzten ihre erste Möglichkeit (38.) zur Führung. Dominik Zelt stellte mit einem direkt verwandelten Freistoß (42.) jedoch zeitig den Ausgleich her. Kommentar des Trainers zum 1:1: „Echt geil!“ Nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber mit frischen Kräften von der Bank zielstrebiger und drehten die Partie durch einen Treffer von Fabian Radosevic (56.). Fünf Minuten später stellte Dincer Aydin mit einem verwandelten Handelfmeter auf 3:1. „Da war das Spiel gelaufen“, stellte Georgiadis fest, der sich noch über ein weiteres „wunderschön anzuschauendes“ Tor freuen durfte: Einwurf von Thomas Bucek, Seitfallzieher von Radosevic – 4:1. (rst)

SF Egling-Straßlach - BCF Wolfratshausen II 3:2 (2:1) – Die Partie hatte alles, was man von einem Kellerduell erwarten darf, Kampf und Krampf, spannende Torraumszenen und am Schluss zwei gelbrote Karten – und einen glücklichen Sieger. „Dass wir sie nicht aus dem Stadion schießen, war ja klar“, stellte SF-Trainer Herbert Mühr nach Spielende erleichtert fest. Nichtsdestotrotz ordnete er den Sieg als „verdient über die ganzen 90 Minuten“ ein. Dem widersprach Gästetrainer René Stoiber: „Wir haben unverdient verloren.“

Begonnen hatte es mit einem leichten Übergewicht für die Sportfreunde, die in der 13. Minute in Führung gegangen waren: Nach Ecke von Florian Schuster war Callum Hatsell mit dem Kopf zur Stelle. Eine knappe halbe Stunde war gespielt, als SF-Coach Mühr im Spiel seines Teams „wilde fünf Minuten“ ausmachte. Die gipfelten in einem Torgeschenk an BCF-Angreifer Leon Hölting, der sich durch zwei Verteidiger hindurchwurschtelte und SF-Schlussmann Julian Heller zum 1:1-Ausgleich überwand. Zwei weitere Standards sorgten zwischenzeitig für einen zwei Eglinger Zwei-Tore-Vorsprung: Max Beierbeck traf nach Freistoß per Kopf zum 2:1 (39.), erneut Hatsell erhöhte ebenfalls mit Kopfball nach Ecke von Severin Salzberger auf 3:1.

Florian Hartmann sorgte mit seinem Anschlusstreffer (bei dem er sich laut Trainer Stoiber die Schulter auskugelte) zum 2:3 in der 78. Minute noch einmal für Spannung. Die Chance zum Ausgleich vergab wenig später Fabio Ratte, als er mit einen 16-Meter-Schuss an Heller scheiterte. „Das waren heute definitiv drei verschenkte Punkte“, haderte BCF II-Coach Stoiber mit der Niederlage, durch die Farcheter Reserve wieder auf den letzten Platz abrutscht. (rst)

Nach der 2:0-Führung durch Christoph Klein (Mi.) musste der TuS Geretsried II beim SV Bad Tölz noch um den Sieg bangen – der jedoch trotz zweier Eigentore mit 3:2 gelang. © FOTO: PATRICK STAAR