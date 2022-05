Ein „Fußballverrückter“ für die Sportfreunde: Mirnes Bajric wird Spielertrainer bei Egling-Straßlach

Sein erster Coup als Fußballchef: Eglings neuer Abteilungsleiter Daniel Knoll (re.) freut sich auf den neuen Cheftrainer Mirnes Bajric (li.). Foto: SF Egling © SF Egling

In welcher Liga sie in der kommenden Saison antreten, ist noch nicht entschieden. Aber wer sie dann trainieren wird, dass wissen die Spieler der Sportfreunde Egling-Straßlach bereits: Mirnes Bajric heißt der neue Coach.

Egling/Straßlach – Der Bosnier (40) kommt vom TSV Sauerlach, wo er als Spielertrainer der zweiten Mannschaft fungiert und mit aktuell 36 Treffern (zwei mehr als die gesamte Eglinger Mannschaft heuer geschossen hat) die Torjägerliste der B-Klasse 3 anführt.

„Ich glaube, dass er gut zu uns passt“, sagt Eglings Fußball-Abteilungsleiter Daniel Knoll, der den neuen Cheftrainer als „Fußballverückten“ bezeichnet. Wie an seiner bisherigen Wirkungsstätte soll Bajric auch bei den Sportfreunden in Doppelfunktion agieren. „Er ist als Spielertrainer vorgesehen, aber wenn es einen besseren Stürmer gibt, will er dem den Vorzug geben“, sagt Knoll lachend.

Ligae egal - Nur die Vorgaben ändern sich

Die Vereinbarung gelte unabhängig davon, ob die Sportfreunde die Kreisklasse halten oder ob sie in die A-Klasse hinunter müssen. „Zwischen den beiden Ligen sehe ich keinen großen Unterschied“, sagt Bajric. Nur die Vorgaben ändern sich ein wenig. „Wenn sie absteigen sollten, ist das Ziel natürlich der Aufstieg.“ Ansonsten gehe es darum, die Mannschaft dauerhaft in der Kreisklasse zu etablieren. „Ich bin keiner, der gerne absteigt“, sagt der neue Coach. „Er soll wieder ein ordentliches Team formen, die Mannschaft voranbringen“, sagt Knoll. „Das wird vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, aber er wird den Zug reinbringen, den wir uns vorstellen.“

Nach drei Jahren in Sauerlach „brauche ich mal was Neues“, begründet der beruflich als Unternehmer tätige Bajric sein Engagement bei den Sportfreunden. Der Kontakt zu dem Bosnier kam über dessen Arbeitskollegen Florian Buchner, Eglings Interimstrainer und langjährigen Spieler zustande, weshalb er über die jüngste Entwicklung seiner künftigen Mannschaft bereist gut informiert ist. „Im Kader sind viele Jungs, die man erziehen kann“, sagt Bajric, womit er natürlich die fußballerische „Erziehung“ meint. Die Spielweise solle künftig offensiv ausgerichtet sein, und das „lieber mit einem knappen Kader, in dem alle spielen“, meint der Coach. Das wichtigste: „Fußball macht Spaß, das will ich vermitteln.“